TP.HCM thống nhất chủ trương kéo dài Metro số 2 đến ranh tỉnh Tây Ninh

(VTC News) -

Sau cuộc họp nghe báo cáo tiến độ dự án Metro số 2 đoạn Tham Lương - An Hạ và tuyến 2S nối từ An Hạ - Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã thống nhất đề xuất phương án tuyến này sẽ tiếp tục kéo dài đến Tây Ninh để tăng kết nối vùng.

Theo quy hoạch cũ, 2 đoạn Tham Lương - An Hạ và An Hạ - khu đô thị Tây Bắc Củ Chi thuộc tuyến Metro số 2 và 2S kết nối từ Bến Thành - Tham Lương - An Hạ - Khu đô thị Tây Bắc.

Theo đề xuất mới, lãnh đạo TP.HCM thống nhất chủ trương kéo dài tuyến Metro số 2 từ Khu đô thị Tây Bắc dọc theo Quốc lộ 22 đến ranh tỉnh Tây Ninh, đáp ứng nhu cầu vận tải và định hướng phát triển hệ thống đường sắt đô thị trong tương lai.

Tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương đã khởi công đầu năm 2026 dự kiến vận hành trước 2030.

Về phương án giao thông trên đoạn đi dọc quốc lộ 22, thống nhất đoạn metro kết nối đến Tây Ninh sẽ bố trí ở giữa, đường bộ song song hai bên.

Lãnh đạo Thành phố cũng yêu cầu những khu vực có tiềm năng phát triển đô thị theo mô hình TOD dọc tuyến sẽ được rà soát, cập nhật vào quy hoạch.

Thành phố giao Công ty TNHH Viet Him Lam cùng các các sở, ngành, địa phương có liên quan, khẩn trương triển khai quá trình nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ Dự án, bảo đảm đồng bộ về quy hoạch, hướng tuyến, phương án kết nối cũng như hiệu quả đầu tư, phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới đường sắt đô thị của Thành phố.

Công ty TNHH Viet Him Lam được yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga, depot và các công trình liên quan. Đồng thời đánh giá đầy đủ các yếu tố về quy hoạch, kỹ thuật, tổng mức đầu tư, giải phóng mặt bằng, hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng kết nối với hệ thống giao thông khu vực.

Đơn vị lập Báo cáo nghiên cứu khả thi phải hoàn thiện Báo cáo trong tháng 10 để thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét. Sau khi nhận đủ hồ sơ, các sở, ngành khẩn trương tổ chức thẩm định, hoàn thiện các thủ tục có liên quan, trình UBND trong tháng 11 để xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu Công ty TNHH Viet Him Lam, các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện song song, đồng bộ các công việc theo quy định. Với mục tiêu bảo đảm khởi công dự án trong quý IV/2026; phấn đấu hoàn thành dự án trước năm 2030.

Thành phố giao Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành rà soát, cập nhật các khu vực có tiềm năng phát triển TOD gắn với hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM nói chung và các tuyến đường sắt đô thị dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030 nói riêng; báo cáo, đề xuất UBND TP.HCM ngay trong tháng 9.

Địa phương có tuyến metro này đi qua và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát nhu cầu vốn, tham mưu UBND Thành phố phương án bố trí nguồn vốn ngân sách để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng theo quy định; bảo đảm tiến độ đầu tư dự án.

Dự án kéo dài Metro số 2 và tuyến số 2S kết nối với Tây Ninh được Công ty TNHH Viet Him Lam đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng BT.

Dự kiến tuyến Bến Thành - Tham Lương nối dài đến Tây Ninh qua Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi với tổng chiều dài khoảng 48 km. Trong đó, đoạn Bến Thành - Tham Lương dài khoảng 11,3 km đang thi công.

Đoạn từ Tham Lương - An Hạ và Khu đô thị Tây Bắc đi dọc theo hành lang Quốc lộ 22 dài khoảng 37 km, trong đó đoạn từ Tây Bắc Củ Chi đến Tây Ninh khoảng 28km.