TP.HCM siết quản lý 399 tàu cá không đủ điều kiện, tăng cường chống IUU

(VTC News) -

Thông tin được ông Đặng Văn Lương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, cho biết tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố chiều 10/9.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 31/8, TP.HCM có 4.426 tàu cá từ 6m trở lên. Trong số này, 100% đã được đăng ký; 99,1% tàu cá từ 15 m trở lên đã lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS), tương ứng 2.141/2.160 tàu.

Ông Đặng Văn Lương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM thông tin tại họp báo.

Có 4.199/4.426 tàu còn giấy phép khai thác thủy sản, đạt 94,9%; 2.559/2.801 tàu còn hạn đăng kiểm, đạt 91,4%. Toàn bộ tàu cá đã được định danh, đánh dấu và cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase).

Tuy nhiên, TP.HCM vẫn còn 399 tàu không đủ điều kiện khai thác thủy sản. Trong đó, 227 tàu không đủ điều kiện cấp giấy phép, 19 tàu chưa lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS) và 242 tàu đã hết hạn đăng kiểm.

UBND TP.HCM yêu cầu chính quyền cơ sở và các cơ quan chức năng quản lý chặt nhóm tàu này, tuyệt đối không để tàu đi khai thác khi chưa đủ điều kiện.

Hàng tuần, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, cập nhật danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời bàn giao cho chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng tại địa phương theo dõi, quản lý.

UBND các xã, phường phân công cán bộ theo dõi từng nhóm tàu, thường xuyên rà soát, kiểm tra vị trí neo đậu, lắp đặt thiết bị GPS để theo dõi, quản lý. Danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động cũng được niêm yết công khai tại địa phương.

Thành phố đồng thời tăng cường phối hợp với các địa phương nơi tàu đang neo đậu để giám sát vị trí, tọa độ neo đậu, tuyên truyền, vận động chủ tàu và ngư dân chấp hành quy định.

Đến ngày 31/8, TP.HCM có 4.426 tàu cá từ 6m trở lên; 100% số tàu đã được đăng ký và định danh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay 100% tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn thành phố đã được rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin về vị trí neo đậu, tọa độ và hình ảnh. Qua đó, thành phố thực hiện quản lý, giám sát, không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản.

Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố phát hiện 252 vụ việc vi phạm. Các lực lượng chức năng đã xử lý 224 vụ, đạt 88,89%; còn 28 vụ đang xác minh, xử lý.

Việc siết quản lý, kiểm soát tàu cá được TP.HCM triển khai trong tháng cao điểm thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).