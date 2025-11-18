(VTC News) -

BHXH TP.HCM vừa ban hành văn bản số 3532/BHXH-QLT ngày 17/11/2025, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở giáo dục - đào tạo và tổ chức quản lý người tham gia BHYT thực hiện nộp hồ sơ, chuyển tiền đóng và gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2026.

Việc đóng đầy đủ, đúng hạn là điều kiện bắt buộc để thẻ BHYT được tiếp tục gia hạn từ ngày 01/01/2026, tránh gián đoạn quyền lợi của người tham gia.

BHXH TP.HCM yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động phải nộp toàn bộ số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN còn nợ đến tháng 11/2025 và số phát sinh tháng 12/2025 (kể cả truy thu, lãi chậm đóng nếu có) trước ngày 25/12/2025. Nếu đến hết ngày 31/12/2025 vẫn còn chậm đóng, đơn vị sẽ không được gia hạn thẻ BHYT năm 2026.

BHXH TP.HCM hướng dẫn nộp hồ sơ và chuyển tiền đóng để gia hạn thẻ BHYT năm 2026.

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ đóng, doanh nghiệp gửi hồ sơ điện tử 604 và ghi rõ đề nghị cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2026 trên mẫu TK3-TS để được xử lý kịp thời. Các đơn vị cần rà soát lại danh sách lao động nghỉ thai sản, nghỉ không hưởng lương, nghỉ ốm… nhằm tránh sai lệch số liệu khi đề nghị gia hạn.

Đối với cơ sở giáo dục – đào tạo, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục thường xuyên tại các cơ sở công lập, tư thục trên địa bàn TP.HCM được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, với nguồn kinh phí do ngân sách Trung ương và TP.HCM cùng chi trả.

Các trường cần hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho học sinh - sinh viên năm học 2025 - 2026 và chuyển tiền đóng BHYT cho sinh viên trước ngày 20/12/2025 để thẻ có hiệu lực từ 01/01/2026.

Đối với các đơn vị có quy mô lớn (từ 5.000 học sinh, sinh viên trở lên) chưa thu đủ mẫu D03-TS, TK1-TS, nhà trường phải chuyển tiền đóng BHYT năm học 2025–2026 trước ngày 25/12/2025 và nộp hồ sơ điện tử 603 trong tháng 01/2026.

Các đơn vị quản lý người tham gia BHYT và tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng phải hoàn tất đối chiếu, thanh toán toàn bộ tiền mua thẻ BHYT năm 2025 trước ngày 28/12/2025, sau đó nộp hồ sơ điện tử 603 để bảo đảm thẻ BHYT của người dân được duy trì liên tục từ đầu năm 2026.

BHXH TP.HCM nhấn mạnh, mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc chuyển tiền không đầy đủ dẫn tới việc người tham gia bị gián đoạn quyền lợi đều thuộc trách nhiệm của đơn vị quản lý và các tổ chức liên quan.