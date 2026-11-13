Hiện trường dãy nhà đổ sập sau vụ nổ cửa hàng gas ở TP.HCM

Theo thông tin từ UBND phường Tân Thuận tính đến 13h chiều cùng ngày 4 người bị chôn vùi dưới đống đổ nát được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn là nhân viên cửa hàng gas, 6 người khác bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.