Hiện trường dãy nhà đổ sập sau vụ nổ cửa hàng gas ở TP.HCM

Hiện trường vụ sập nhà ở TP.HCM.
Sập nhà sau tiếng nổ lớn ở TP.HCM: Giải cứu 4 người mắc kẹt
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM thông tin ban đầu liên quan vụ sập căn nhà trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận) khiến nhiều người bị thương.
Cửa hàng xe máy ở Huế cháy dữ dội lúc rạng sáng
Cửa hàng kinh doanh xe máy tại số 19 đường Hà Nội (phường Thuận Hóa, TP Huế) bốc cháy dữ dội, ngọn lửa bao trùm khu vực phía ngoài cửa hàng.
Tàu ở TP.HCM bốc cháy ngùn ngụt
Chiếc tàu đang cập bến bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói cao hàng chục mét, nhiều người dân xung quanh khu vực hô hoán tham gia khống chế đám cháy.
Hà Nội sẽ kiểm tra khu vực để xe và sạc xe điện tại nhà trọ đảm bảo an toàn PCCC
Hà Nội sẽ lựa chọn, phân nhóm để lập đợt kiểm tra chuyên đề hệ thống thiết bị điện tại nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; nhà ở riêng lẻ và nhà trọ...
Cháy lớn ở nhà hàng lẩu gà, trăm người dập lửa
Nhà hàng kinh doanh lẩu gà lá é trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, TP Quảng Ninh cháy lớn, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.
Cháy lớn tại xưởng giấy ở Hà Nội, lửa lan sang xưởng thứ 2
Đám cháy tại xưởng giấy ở Hà Nội lan sang 2 nhà xưởng, đe dọa xưởng thứ 3, hàng chục cán bộ, chiến sĩ PCCC được huy động dập lửa.
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