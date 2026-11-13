Nổ cửa hàng gas ở TP.HCM: Tìm thấy 1 nạn nhân tử vong dưới đống đổ nát

(VTC News) -

Tối 13/11, UBND phường Tân Thuận, TP.HCM cho biết, tính đến thời điểm này đã ghi nhận 10 người bị thương, 2 người tử vong trong vụ nổ bình gas gây sập nhà trên đường Bùi Văn Ba.

Cụ thể, anh N.V.N (37 tuổi) được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Thị Thập đã tử vong.

Tới khoảng 17h, lực lượng chức năng đưa được một nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, nhưng người đàn ông này cũng đã tử vong.

Hiện trường vụ sập nhà khiến 2 người tử vong, 10 người bị thương

Sống ở gần khu vực xảy ra vụ sập nhà, ông Nguyễn Văn Hùng kể lại, khoảng hơn 11h ngày 13/11, ông đang ngồi uống cà phê thì nghe tiếng nổ vang lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe tiếng “rầm”, nhìn phía sau thì thấy căn nhà đổ sập. Ít phút sau thì lực lượng chức năng có mặt phá từng mảng tường vào bên trong rồi đưa một số người mắc kẹt ra bên ngoài.

“Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Giờ nhớ lại tôi vẫn còn run sợ”, ông Hùng cho hay.

Chị H. G - người sống gần đó cũng cho hay, khoảng thời gian trên đang ở trong nhà nghe tiếng nổ lớn nên chạy ra ban công xem. “Tiếng nổ rất lớn, sau đó khói bụi bay lên, sau đó tôi nghe thêm một tiếng nổ nữa và căn nhà đổ sập. Người dân khu vực này gần như ai cũng nghe nên chạy ra xem như thế nào”, chị G. kể lại.

Xe cứu thương khẩn trương đưa các nạn nhân đến bệnh viện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP.HCM điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an phường Tân Thuận triển khai dập lửa và cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, hiện trường cứu hộ gặp nhiều khó khăn do gạch đá từ căn nhà đổ tràn ra một phần đường Bùi Văn Ba. Phía trong khu vực phong tỏa, những mảng bê tông lớn chắn lối vào, che khuất nhiều vị trí cần tìm kiếm. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH cùng lực lượng tại chỗ phải nỗ lực, khẩn trương tháo dỡ từng phần kết cấu bị sập, phối hợp di dời các mảng bê tông để mở đường vào bên trong.