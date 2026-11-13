Nổ cửa hàng gas khiến 2 căn nhà đổ sập: Công an khuyến cáo gì?

(VTC News) -

Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với Công an phường Tân Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ nổ ở cửa hàng kinh doanh gas khiến 2 căn nhà bị đổ sập làm nhiều người bị thương trên địa bàn phường Tân Thuận.

Đến 16h30 ngày 13/11, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã đưa nạn nhân thứ 10 ra khỏi đống đổ nát. Trước đó, lực lượng cứu hộ đã cứu được lần lượt các nạn nhân từ căn nhà bị sập rồi chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát sau khi căn nhà bị sập

Từ vụ việc trên, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, khuyến cáo người dân cần chọn bình gas có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, phù hợp với hợp đồng mua bán.

Bình phải còn nguyên hình dạng thiết kế ban đầu, đã được kiểm định, còn hạn sử dụng, được niêm phong đúng quy định và đảm bảo đúng khối lượng, nhãn hiệu, tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.

Sử dụng bếp gas và phụ kiện chính hãng, được trang bị đầy đủ tính năng an toàn như rơ-le tự ngắt khi tắt lửa hoặc quá nhiệt.

Đặt bình gas thẳng đứng ở nơi thông thoáng, tuyệt đối không đặt trong phòng kín hay hầm kín để tránh tích tụ khí nếu xảy ra rò rỉ. Các thiết bị điện phải bố trí cách khu vực đặt bình gas tối thiểu 1,5 mét.

Tuyệt đối không thực hiện hành vi sang chiết, nạp gas trái phép, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.

Khi phát hiện rò rỉ gas, phải nhanh chóng báo động để mọi người xung quanh di chuyển ra khu vực an toàn.

Lập tức khóa van bình chứa gas, xác định vị trí rò rỉ để tạm thời bịt kín bằng băng keo hoặc trát xà phòng.

Tuyệt đối không sử dụng lửa, các vật dụng phát sinh nguồn nhiệt, không sử dụng điện thoại di động và không bật/tắt các công tắc, thiết bị điện để tránh phát sinh tia lửa gây cháy nổ.

Mở tất cả các cửa để thông thoáng không khí, làm giảm nồng độ khí gas trong phòng, đồng thời gọi ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114 để được hỗ trợ kịp thời.