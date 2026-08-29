TP.HCM đồng loạt khởi công loạt dự án vành đai, cửa ngõ hơn 181.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 29/8, TP.HCM đồng loạt khởi công và khánh thành 11 dự án hạ tầng trọng điểm chào mừng 81 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2026).

Các dự án được khởi công, khánh thành dịp này là những công trình hạ tầng, chỉnh trang đô thị đặc biệt, cải thiện môi trường với tổng với vốn đầu tư 181.412 tỷ đồng, huy động đa dạng nguồn lực từ đầu tư công, PPP, WB và doanh nghiệp tư nhân.

Trong lĩnh vực giao thông, hai công trình có vai trò kết nối các cửa ngõ TP.HCM với khu vực gồm dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương, và dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn từ Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An.

Đặc biệt, 2 dự án thành phần thuộc dự án trọng điểm quốc gia Vành đai 4 cũng khởi công, bao gồm đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức 4 và đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai 5.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu bấm nút khởi công các dự án trọng điểm sáng 29/8 tại đầu cầu khu chỉnh trang đô thị Mả Lạng- chợ Gà Gạo

Ở nhóm dự án về môi trường, chỉnh trang đô thị và nhà ở, đáng chú ý là dự án chỉnh trang khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo, công trình được người dân mong chờ gần 30 năm, chính thức được khởi công ngày 29/8.

Cùng với đó, một số dự án nhà ở xã hội cũng được triển khai, gồm khu nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở Tiến Phước tại Đô thị mới Nam Thành phố và dự án căn hộ Lê Thành Tân Tạo 2.

Trong lĩnh vực môi trường, dự án Cải thiện môi trường nước Bình Dương, với tổng mức đầu tư 7.211 tỷ đồng, cũng được khởi công dịp này.

Bấm nút loạt dự án giao thông cửa ngõ, vành đai kết nối vùng

Quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ranh Bình Dương cũ là dự án triển khai theo Nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM, được HĐND Thành phố thông qua chủ trương đầu tư năm 2025, với tổng đầu tư khoảng 20.678 tỷ đồng.

Dự án chia làm 2 dự án thành phần. Trong đó dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 14.402 tỷ đồng; dự án thành phần 2 nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 thực hiện theo phương thức PPP - hợp đồng BOT, với tổng mức đầu tư khoảng 6.276 tỷ đồng. Liên danh được lựa chọn thực hiện gồm Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII), Công ty TNHH Đối tác công tư CII (CII PPP) và Công ty CP Xây dựng hạ tầng IMIC.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 có chiều dài khoảng 5,9 km, quy mô mặt cắt ngang 60 m thiết kế 10 - 14 làn xe, nhằm nâng cao năng lực giao thông, tăng cường kết nối vùng, kết nối các trung tâm kinh tế, công nghiệp, văn hóa với sân bay, cảng biển quốc tế.

Phối cảnh Quốc lộ 13 mở rộng 10 - 14 làn xe. (Ảnh: Ban GT)

Dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác cuối năm 2028. Thời gian thu phí là 22 năm 7 tháng.

Công trình giao thông thứ hai tại cửa ngõ phía Nam TP.HCM là dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn từ Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An. Đây là một trong những dự án được triển khai theo Nghị quyết 98, sau khi được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư năm 2025.

Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 16.285 tỷ đồng, được chia làm 3 dự án thành phần. Trong đó có 2 dự án thành phần 1 và 2 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn phường An Lạc, phường Tân Tạo, phường Bình Đông, xã Tân Nhựt và xã Bình Chánh, với hơn 9.600 tỷ đồng.

Dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BOT, mức đầu tư khoảng 6.674 tỷ đồng, do liên danh Công ty cổ phần Tổng công ty Đầu tư Xây dựng 194 - Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Phát triển 194 Việt Nam là nhà đầu tư thực hiện.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 9,62 km, quy mô mặt cắt ngang 60 m thiết kế 10 - 12 làn xe, nhằm nâng cao năng lực thông hành trên Quốc lộ 1 - trục giao thông xuyên tâm Đông - Tây, tăng cường kết nối TP.HCM với Tây Ninh và các tỉnh Tây Nam Bộ.

Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029. Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến 22 năm 11 tháng.

Khu Mả Lạng là một trong những khu dân cư chật chội, kém an toàn giữa trung tâm TP.HCM được quy hoạch từ năm 2000.

Dự án thành phần 2-1 thuộc dự án Vành đai 4 TP.HCM là tuyến cao tốc đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức, có tổng mức đầu tư khoảng 5.247 tỷ đồng. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BOT, sử dụng 100% vốn của nhà đầu tư và được UBND TP.HCM phê duyệt vào tháng 8/2026.

Tập đoàn Sơn Hải là nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án.

Dự án có chiều dài khoảng 18,25 km, quy mô phân kỳ 4 làn xe cao tốc, tăng cường kết nối vùng, kết nối các trung tâm kinh tế, công nghiệp, văn hóa với sân bay, cảng biển quốc tế; dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029.

Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến 21 năm, thời hạn hợp đồng dự án 23 năm 3 tháng.

Cũng thuộc đường vành đai 4 khởi công hôm nay là dự án thành phần 2-3 Xây dựng đường cao tốc đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai, tổng mức đầu tư 8.761 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 3.035 tỷ đồng và vốn nhà đầu tư huy động 5.726 tỷ đồng. Nhà đầu tư thực hiện là Liên doanh VNCN E&C - HORIZON.

Tuyến này có chiều dài khoảng 16,7 km, quy mô phân kỳ 4 làn xe cao tốc, dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029.

Vành đai 4 là công trình giao thông trọng điểm quốc gia được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 220 ngày 27/6/2025, gồm 10 dự án thành phần, trong đó 5 dự án thực hiện theo hình thức đầu tư công và 5 dự án theo phương thức PPP, với tổng mức đầu tư khoảng 120.413 tỷ đồng. Đây là dự án đường bộ có quy mô lớn nhất của vùng Đông Nam Bộ từ trước đến nay, với tổng chiều dài khoảng 160km, đi qua 3 địa phương TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai.

Công trình chỉnh trang đô thị, môi trường, nhà ở đồng loạt xây dựng

Ở nhóm chỉnh trang đô thị, nhà ở, nổi bật là dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo, với tổng mức đầu tư khoảng 15.674 tỷ đồng, được thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT. Nhà đầu tư thực hiện là Công ty CP kinh doanh nhà Khang Điền.

Việc đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm thể hiện quyết tâm của Thành phố trong cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại.

Dự án cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương với mức đầu tư khoảng 7.211 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách và vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), cũng được TP.HCM bấm nút khởi công sáng nay.

Dự án tập trung phát triển hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị tại Tân Uyên, Thuận An và Dĩ An, gồm xây dựng mạng lưới thu gom, trạm bơm; xây dựng, nâng cấp các nhà máy xử lý nước thải với tổng công suất bổ sung khoảng 60.000 m³/ngày.đêm; đồng thời hỗ trợ quản lý, triển khai dự án và công tác giải phóng mặt bằng.

Dự kiến công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2028.

Bên cạnh đó, 2 dự án nhà ở xã hội cũng khởi công là dự án nhà xã hội thuộc dự án Khu nhà ở Tiến Phước tại Đô thị mới Nam Thành phố với quy mô 18 tầng, khoảng 342 căn hộ; dự án Nhà ở xã hội Lê Thành Tân Tạo 2 quy mô 432 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 550 tỷ đồng, sử dụng hoàn toàn quỹ đất và nguồn vốn của doanh.

Cũng trong sáng nay, TP.HCM khánh thành 3 công trình trường học quy mô đầu tư gần 300 tỷ đồng là nâng cấp Trường THPT Marie Curie (Khối nhà C); Xây dựng, nâng cấp và cải tạo Trường THPT Võ Trường Toản; và Trường THPT Trần Văn Giàu.