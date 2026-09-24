TP.HCM diễn tập thực chiến kiểm tra năng lực phòng thủ mạng

(VTC News) -

Từ ngày 24 đến 28/9, Công an TP.HCM chủ trì tổ chức chương trình “Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng TP.HCM năm 2026”, tại Khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC).

Diễn tập được triển khai trên ba hệ thống thuộc lĩnh vực cấp nước, giáo dục và y tế theo mô hình Red Team/Blue Team. Red Team thực hiện kiểm thử tấn công trong phạm vi được phê duyệt. Còn Blue Team đảm nhiệm giám sát, phát hiện, ngăn chặn và khắc phục sự cố.

Diễn tập sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 28/9. (Ảnh: Ngọc Duy)

Trong đó, Red Team quy tụ các cán bộ, chuyên gia đến từ Công an TP.HCM, Công an Thành phố Đồng Nai, các doanh nghiệp an ninh mạng và cơ sở đào tạo công nghệ. Blue Team gồm đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản trị vận hành Trung tâm dữ liệu TP.HCM từ QTSC cùng lực lượng chuyên trách của các cơ quan chủ quản 03 hệ thống mục tiêu.

Thao trường diễn tập được thiết kế thành 6 khu vực thi đấu dành cho 6 đội Red Team và 1 khu vực tác chiến dành cho Blue Team, với không gian và hạ tầng độc lập.

Toàn bộ quá trình diễn tập được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho các hệ thống đang vận hành, không làm gián đoạn dịch vụ ngoài phạm vi cho phép và có phương án kiểm soát rủi ro, sao lưu, phục hồi khi cần thiết.

PGS.TS Phạm Văn Hậu, Giám đốc Trung tâm An ninh Mạng, ĐHQG TP.HCM, trình bày về bức tranh an ninh mạng thế giới và Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Duy)

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh các nguy cơ trên không gian mạng ngày càng phức tạp. Theo tổng kết an ninh mạng năm 2025, các hệ thống thông tin tại Việt Nam phải đối mặt với khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng. Trong đó, 52,3% cơ quan, doanh nghiệp được khảo sát cho biết từng chịu tổn hại do tấn công mạng.

Kaspersky Security Network cũng ghi nhận và ngăn chặn khoảng 23,8 triệu nguy cơ tấn công web nhằm vào người dùng tại Việt Nam trong năm 2025, tương đương hơn 65.000 nguy cơ mỗi ngày.

Phát biểu tại lễ khai mạc chương trình, PGS.TS Phạm Văn Hậu, Giám đốc Trung tâm An ninh Mạng, ĐHQG TP.HCM, cho biết phương thức tấn công mạng ngày càng phức tạp. Các nhóm tấn công có chủ đích (APT) tiếp tục nhắm vào những hệ thống có giá trị, trong khi AI được tận dụng để tự động hóa việc dò tìm lỗ hổng, hỗ trợ tấn công và tạo nội dung giả mạo.

Theo ông, sự phụ thuộc ngày càng lớn vào hạ tầng số cũng làm tăng phạm vi tác động khi xảy ra sự cố. Các nền tảng công nghệ được cấu thành từ nhiều phần mềm, thư viện và dịch vụ liên kết, nên một mắt xích bị xâm nhập có thể tạo rủi ro cho cả hệ thống.

Trong bối cảnh đó, bảo đảm an ninh mạng đòi hỏi chuyển từ xử lý sự cố khi xảy ra sang phòng thủ chủ động. Các cơ quan, doanh nghiệp cần thường xuyên kiểm tra khả năng giám sát, phát hiện, ứng phó và phục hồi. Trong đó, diễn tập thực chiến là cách kiểm chứng phương án bảo vệ và khả năng phối hợp trong tình huống tấn công.

Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an Thành phố, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM, phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Ngọc Duy)

Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an Thành phố, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM, cho biết bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, đòi hỏi sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

“Đây cũng là dịp để các lực lượng kiểm chứng hiệu quả của phương án phòng thủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, cũng như hoàn thiện các cơ chế phối hợp trước các nguy cơ tấn công mạng”, Đại tá Lê Công Anh nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Công an TP.HCM cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát phương án bảo vệ hệ thống thông tin. Công an Thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong giám sát, cảnh báo sớm và điều phối ứng phó sự cố. Các lực lượng tham gia phải tuân thủ nghiêm quy trình, bảo đảm an toàn cho hệ thống đang vận hành. Sau diễn tập, các đơn vị cần rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế và chuyển hóa kết quả thành các quy trình, phương án bảo vệ thực tế.