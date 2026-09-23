Nhóm hacker tuyên bố xâm nhập hệ thống FBI, đánh cắp dữ liệu hàng nghìn đặc vụ

(VTC News) -

Ngày 22/9, nhóm tội phạm tống tiền mạng ShinyHunters tuyên bố đã xâm nhập thành công vào hệ thống của FBI, đánh cắp một lượng lớn dữ liệu liên quan đến cả nhân viên đương nhiệm và cựu nhân viên của cơ quan này. Đại diện FBI cho biết họ đã nhận thức được các tuyên bố về hoạt động trái phép ảnh hưởng đến trang web FBIjobs.gov và hiện đang tiến hành điều tra.

Theo thông cáo của ShinyHunters, động cơ của vụ tấn công này là để trả đũa cho một thông báo của FBI vào tháng 5/2026, trong đó cơ quan này đã phân tích các thủ đoạn của nhóm hacker và khuyến cáo các nạn nhân không nên trả tiền chuộc.

Nhóm này tuyên bố đã chiếm đoạt thông tin của “gần như tất cả các đặc vụ FBI, cùng những cá nhân từng nộp đơn xin việc vào FBI”. Để chứng minh cho tuyên bố của mình, ShinyHunters đã công bố hình ảnh chụp màn hình một trang tuyển dụng của FBI bị can thiệp, kèm theo danh sách thông tin của khoảng 5.000 đặc vụ mà họ khẳng định chỉ là một phần mẫu từ toàn bộ dữ liệu bị đánh cắp.

Mặc dù tính xác thực của bức ảnh chụp màn hình chưa được kiểm chứng độc lập, nhưng trang web tuyển dụng của FBI đã ghi nhận tình trạng gián đoạn hoạt động gần đây. Một thông báo trên trang này xác nhận rằng cả trang việc làm và Cổng thông tin ứng viên đặc vụ đều “tạm thời không thể truy cập”.

Tệp dữ liệu mẫu bị rò rỉ chứa nhiều thông tin nhạy cảm, bao gồm họ tên, địa chỉ, số An sinh Xã hội, nhiệm vụ công tác và thậm chí tên của người thân của các đặc vụ FBI.

Hãng tin Reuters đã tiến hành kiểm chứng một phần thông tin này và phát hiện ít nhất 10 trường hợp trùng khớp, trong đó có thông tin của Giám đốc FBI Kash Patel. Tuy nhiên, nguồn gốc thực sự của các thông tin này vẫn chưa được xác định, và chưa có cơ sở khẳng định chúng bị đánh cắp trực tiếp từ hệ thống của FBI.

Bà Cynthia Kaiser, cựu quan chức FBI và hiện là Phó chủ tịch cấp cao tại công ty an ninh mạng Halcyon, nhận định rằng các vụ rò rỉ dữ liệu như vụ của ShinyHunters là “vô cùng tai hại”. Bà cảnh báo rằng thông tin bị đánh cắp có thể bị lợi dụng mãi mãi để gây sức ép lên các đặc vụ đang điều tra.

ShinyHunters đã nổi tiếng với nhiều vụ tấn công lớn, gần đây nhất là việc đánh cắp hàng triệu hồ sơ từ Rockstar Games và xâm nhập vào nền tảng giáo dục Canvas, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các trường học ở Mỹ.

Vào đầu tháng này, công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic cũng đã phát hiện và ngăn chặn các tin tặc liên quan đến ShinyHunters. Vào Chủ nhật vừa qua, nhóm này còn chia sẻ với Reuters rằng họ đã khơi mào một cuộc chiến đối đầu công khai với cl0p, một băng nhóm tội phạm mạng khét tiếng khác.