Đăng Khôi hát 'Bèo dạt mây trôi' ở Trung Quốc

(VTC News) -

Trong tập 7 với chủ đề Singing from the Heart, Đăng Khôi chọn Bèo dạt mây trôi - ca khúc dân ca quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Đây là lần tiếp theo nam ca sĩ sử dụng chất liệu âm nhạc truyền thống trong hành trình tham gia sân chơi quốc tế.

Đăng Khôi thể hiện ca khúc “Bèo dạt mây trôi” trong cuộc thi ở Trung Quốc.

Sau 6 vòng công diễn, Đăng Khôi từng có màn bứt phá từ vị trí cuối bảng lên vị trí dẫn đầu ở tập 4. Nam ca sĩ cho biết anh muốn tiếp tục giới thiệu những ca khúc Việt Nam mà mình yêu thích đến khán giả quốc tế.

Để chuẩn bị cho tiết mục, Đăng Khôi dành nhiều thời gian làm mới phần hòa âm, phối khí nhưng vẫn giữ tinh thần nguyên bản của ca khúc. Anh kết hợp các nhạc cụ truyền thống Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời chú trọng cách xử lý cảm xúc trong từng câu hát.

Điểm đáng chú ý trong bản phối là đoạn vè do chính Đăng Khôi viết thêm và phần giọng hát của các em nhỏ. Theo nam ca sĩ, những chi tiết này tạo màu sắc trong trẻo, gợi nhớ tuổi thơ bình yên ở làng quê và những câu hát dân gian.

Bên cạnh phần âm nhạc, Đăng Khôi cũng đầu tư trang phục biểu diễn lấy cảm hứng từ hình ảnh mặt hồ tĩnh lặng, nơi bầu trời và mặt nước hòa vào nhau. Bộ trang phục sử dụng hai gam màu trắng, xanh chuyển sắc, kết hợp những đường xếp nếp gợi hình ảnh gợn sóng. Các chi tiết đính đá nhỏ mô phỏng bèo, bọt nước và ánh trăng trên mặt hồ. Phần tà dài phía sau tạo cảm giác mềm mại, liên tưởng đến những dải mây trôi.

Trên sân khấu Silk Way Star, nam ca sĩ nhận được những phản hồi tích cực từ một số giám khảo, thí sinh và khán giả. Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người bày tỏ sự ủng hộ với phần trình diễn của đại diện Việt Nam.

Chia sẻ về hành trình tại cuộc thi, Đăng Khôi cho biết anh phải chuẩn bị nhiều tiết mục với chủ đề và yêu cầu thể hiện khác nhau trong khoảng thời gian ngắn. Với mỗi sân khấu, nam ca sĩ đều muốn xây dựng một câu chuyện riêng thông qua việc lựa chọn ca khúc, hòa âm, phối khí, ý tưởng dàn dựng và trang phục.

“Tôi cũng không thể ngờ rằng trong ngần ấy thời gian mà tôi còn có thể hát tiếng Trung và các ngôn ngữ khác, và chưa bao giờ tôi thấy mình nhiều năng lượng đến thế để cống hiến cho khán giả”, anh chia sẻ.

Theo Đăng Khôi, việc gặp gỡ và làm việc cùng những nghệ sĩ đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau cũng là trải nghiệm đáng nhớ. Hành trình này giúp anh nhận ra tuổi tác hay những trải nghiệm trong quá khứ không phải giới hạn để một nghệ sĩ thử sức với những điều mới.

Ca sĩ Đăng Khôi.

Trong tiết mục Bèo dạt mây trôi, câu hát mà Đăng Khôi yêu thích nhất là đoạn lời do anh tự viết: “Trăng nghiêng xuống bãi nương dâu, khói lam quấn lấy mái đầu thời gian, người đi khuất phía mây ngàn, chỉ còn tiếng đàn gọi nàng trong đêm”.

Nam ca sĩ cho biết những câu hát gợi cho anh hình ảnh Hà Nội - quê hương mình - với bãi nương dâu, làn khói lam chiều và ánh trăng bình dị. “Khôi muốn thông qua đoạn này đưa khán giả đến gần hơn với vẻ đẹp mộc mạc và thơ mộng của quê hương mình”, anh nói.

Trước Bèo dạt mây trôi, Đăng Khôi đã mang đến Silk Way Star nhiều màu sắc âm nhạc Việt Nam. Ở phần thi đầu tiên, anh thể hiện sáng tác Khi con gọi là ba đồng thời sử dụng hình ảnh nón lá để giới thiệu văn hóa Việt Nam với các nghệ sĩ quốc tế. Tiếp đó, nam ca sĩ lựa chọn Trống cơm và một đoạn quan họ Bắc Ninh.

Ở những vòng thi sau, Đăng Khôi thử sức với bản mashup rock Thiệp hồng sai tên và Xem như em chẳng may kết hợp điệu múa khèn của người Mông. Anh cũng gây chú ý với tiết mục Bier Shuang - Thật sảng khoái khi tự viết thêm lời Việt cho một bản hit Trung Quốc. Phần trình diễn này giúp nam ca sĩ nhận 4 nút vàng và đạt điểm số cao nhất chương trình ở thời điểm đó.

Silk Way Star mùa thứ hai là cuộc thi âm nhạc quốc tế do Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) và Tập đoàn Phát thanh - Truyền hình của Tổng thống Kazakhstan đồng tổ chức. Chương trình quy tụ 12 nghệ sĩ đến từ Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, Nam Phi, New Zealand, Brazil, Georgia và Việt Nam.