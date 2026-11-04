Khán giả được xem xiếc miễn phí, loạt vở diễn hấp dẫn nhân Ngày Văn hóa Việt Nam

(VTC News) -

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ và Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, trong đó có hoạt động biểu diễn xiếc miễn phí và ưu đãi giá vé lên tới 50%.

Xiếc miễn phí ngoài trời, trải nghiệm sân khấu 3D Mapping

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp miễn phí của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, diễn ra lúc 15h30 ngày 24/11 tại sân khấu ngoài trời trước cửa Rạp Xiếc Trung ương (Hà Nội).

Chương trình gồm các tiết mục múa lân, múa rồng và những màn trình diễn xiếc phục vụ công chúng. Đây là hoạt động nhằm đưa nghệ thuật đến gần hơn với người dân, tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng trong dịp đặc biệt.

Chương trình “Sơn Thần Thủy Quái”.

Cùng ngày, lúc 16h30, Liên đoàn Xiếc Việt Nam giới thiệu chương trình Sơn Thần Thủy Quái. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, tác phẩm tái hiện câu chuyện Vua Hùng kén rể cho Mỵ Nương và cuộc tranh tài giữa hai vị thần.

Điểm đáng chú ý là sự kết hợp giữa nghệ thuật xiếc với công nghệ 3D Mapping, sân khấu nước, ánh sáng và các hiệu ứng hiện đại, tạo nên không gian trình diễn giàu tính thị giác.

Đến 20h cùng ngày, khán giả có thể thưởng thức vở Lời của tre. Lấy hình tượng cây tre làm chủ đạo, tác phẩm gồm ba chương: “Lũy tre làng”, “Tình tre” và “Thanh âm hào khí”, khắc họa sự gắn bó giữa con người với loài cây thân thuộc trong văn hóa Việt Nam. Chương trình kết hợp nghệ thuật xiếc, âm nhạc, vũ đạo và các nhạc cụ làm từ tre.

Ngoài ra, vào 20h ngày 20/11, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật tổng hợp Ước mơ xanh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Chương trình do NSND Tống Toàn Thắng viết kịch bản và đạo diễn, kết hợp các ca khúc về thầy cô với những tiết mục xiếc đặc sắc, thể hiện sự tri ân những người làm công tác giáo dục.

Về chính sách vé, Liên đoàn Xiếc Việt Nam giảm 20% giá vé đối với ba chương trình Sơn Thần Thủy Quái, Lời của tre và Ước mơ xanh. Riêng chương trình Ước mơ xanh, sinh viên được giảm 50% giá vé.

Nhiều vở kịch, nhạc kịch hấp dẫn tại Hà Nội

Không chỉ có xiếc, khán giả yêu sân khấu kịch cũng có nhiều lựa chọn trong dịp này. Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức Tuần biểu diễn nghệ thuật từ ngày 22 đến 29/11, giới thiệu ba tác phẩm gồm Hồn Trương Ba, da hàng thịt,Quân khu Nam Đồng và nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội.

Vở Hồn Trương Ba, da hàng thịt của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ được dàn dựng bởi đạo diễn người Pháp Anne Bouvier, dự kiến biểu diễn lúc 20h ngày 22 và 28/11.

Phiên bản mới chú trọng diễn xuất và ngôn ngữ hình thể, làm nổi bật cuộc giằng co giữa phần hồn và phần xác. Đáng chú ý, một diễn viên đảm nhận cả hai phần của nhân vật Trương Ba, tạo nên cuộc đối thoại trực diện giữa những mặt đối lập trong cùng một con người.

Trong khi đó, Quân khu Nam Đồng, chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Bình Ca, đưa khán giả trở về ký ức Hà Nội trong những năm tháng chiến tranh, thông qua câu chuyện về tuổi thơ, tình bạn và tình làng nghĩa xóm tại khu tập thể Nam Đồng. Tác phẩm biểu diễn lúc 20h ngày 29/11.

Nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phùng Quán, tái hiện cuộc sống và chiến đấu của những thiếu niên trinh sát tại Huế trong chiến tranh. Tác phẩm kết hợp âm nhạc, diễn xuất và chuyển động sân khấu, dự kiến biểu diễn lúc 15h ngày 29/11.

Đối với chuỗi chương trình này, Nhà hát Tuổi trẻ áp dụng chính sách giảm 20% giá vé niêm yết.

Vở diễn “Điều còn lại”.

Trong khi đó, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức chuỗi biểu diễn từ ngày 21 đến 28/11 với bốn tác phẩm: Mặt nạ người, Nghêu, Sò, Ốc, Hến, Điều còn lại và Ảo ảnh.

Mở đầu chuỗi hoạt động là vở Mặt nạ người, diễn ra lúc 20h ngày 21/11 tại Rạp Nhà hát Kịch Việt Nam. Tác phẩm khai thác câu chuyện về một gia đình tứ đại đồng đường, bên ngoài có vẻ nền nếp nhưng ẩn chứa nhiều mâu thuẫn và bí mật. Qua đó, vở diễn đặt ra những suy ngẫm về hạnh phúc gia đình, danh vọng, trách nhiệm và những tổn thương chưa được giãi bày. Tác phẩm tiếp tục được biểu diễn lúc 20h ngày 25/11 tại Trung tâm Văn hóa Đống Đa.

Ngày 22/11, khán giả có thể thưởng thức vở Nghêu, Sò, Ốc, Hến lúc 20h tại Rạp Nhà hát Kịch Việt Nam. Dựa trên tích truyện dân gian quen thuộc, tác phẩm sử dụng tiếng cười hài hước và nghệ thuật châm biếm để phê phán thói tham lam, háo sắc, sự lạm dụng quyền thế, đồng thời đề cao sự thông minh, tháo vát của người dân.

Đặc biệt, đúng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Nhà hát giới thiệu vở Điều còn lại lúc 20h tại Rạp Đại Nam. Tác phẩm khai thác đề tài hậu chiến, tập trung phản ánh những tổn thương, mất mát và hệ lụy chiến tranh trong cuộc đời mỗi con người, qua đó làm nổi bật tình người, sự bao dung và những giá trị nhân văn.

Khép lại chuỗi biểu diễn là vở Ảo ảnh, lúc 20h ngày 28/11 tại Rạp Nhà hát Kịch Việt Nam. Tác phẩm khắc họa những bi kịch của tình yêu dang dở và gửi gắm suy ngẫm về hạnh phúc, sự can đảm cũng như trách nhiệm trước những lựa chọn trong cuộc sống.

Về chính sách vé, Nhà hát Kịch Việt Nam áp dụng ưu đãi 20% đối với hai vở Mặt nạ người và Điều còn lại; giảm 10% giá vé vở Nghêu, Sò, Ốc, Hến. Riêng Ảo ảnh, một số khán giả may mắn nhận được phần quà sẽ được hưởng mức ưu đãi từ 10% đến 20%.

Với nhiều lựa chọn từ kịch nói, nhạc kịch đến xiếc kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, các hoạt động dịp 24/11 được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để công chúng tiếp cận nghệ thuật, đồng thời khuyến khích thói quen thưởng thức và tham gia các hoạt động văn hóa trong đời sống.