VOC 2026 sắp khởi tranh, khán giả được thử làm tay đua địa hình tại Đồng Mô

(VTC News) -

Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam năm 2026 PVOIL VOC 2026 sẽ chính thức diễn ra trong 3 ngày, từ 30/10 đến 1/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Bước sang năm thứ 19 tổ chức, giải đấu năm nay ghi dấu cột mốc mới khi chính thức được công nhận và đưa vào hệ thống Giải vô địch quốc gia.

Sự kiện có sự tham gia đồng tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng Liên đoàn Ô tô Thể thao Việt Nam (VMF), vận hành theo mô hình xã hội hóa 100%.

Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL VOC 2026 chính thức khởi tranh từ ngày 30/10 đến 1/11 tại Đồng Mô, Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Đại Hoàng, Trưởng Ban tổ chức giải, việc gia nhập hệ thống Giải vô địch quốc gia là bước tiến quan trọng giúp nâng cao vị thế, tính chuyên nghiệp và chất lượng chuyên môn cho bộ môn đua xe ô tô địa hình tại Việt Nam.

Để đáp ứng tiêu chuẩn mới, quy mô PVOIL VOC 2026 đã được mở rộng. Giải quy tụ 176 vận động viên đến từ 88 đội đua trên cả nước, tranh tài liên tục trong 3 ngày ở 4 phân hạng: Bán tải Cơ bản, SUV Cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp.

Các tay đua sẽ phải chinh phục hệ thống 24 đường đua với tổng cộng 50 bài thi đấu đa dạng. Toàn bộ khu vực tranh tài năm nay được trải rộng trên diện tích tới 200 ha, tận dụng tối đa địa hình tự nhiên gồm đồi đất, rừng cây và các khu vực đầm lầy bao quanh hồ Đồng Mô.

Khán giả được hóa thân thành “tay đua” cùng Toyota và Ford

Bên cạnh các màn tranh tài chuyên nghiệp của 88 đội đua, PVOIL VOC 2026 cũng được thiết kế như một không gian trải nghiệm thực tế dành cho cộng đồng yêu xe. Điểm nhấn thu hút khán giả tới Đồng Mô dịp cuối tuần này là các khu vực đường thử off-road chuyên biệt do hai thương hiệu Toyota và Ford thiết lập, lấy cảm hứng trực tiếp từ chính các bài thi đấu của giải.

Khán giả đến xem giải đua có thể trực tiếp đăng ký cầm lái các mẫu SUV và bán tải thế hệ mới trên sa hình mô phỏng bài thi VOC. (Ảnh: Toyota, Ford)

Tại khu vực trải nghiệm của Toyota Việt Nam, hãng mang đến bộ đôi xe gầm cao là bán tải Hilux thế hệ mới và mẫu SUV “ăn chơi” Land Cruiser FJ 2026. Khách tham quan có thể đăng ký trực tiếp ngồi sau vô lăng các mẫu xe này trên đường thử được thiết kế riêng để tự mình kiểm chứng độ phản hồi chân ga, khả năng duy trì lực bám của hệ thống dẫn động cũng như hành trình hệ thống treo trên mặt đường gồ ghề dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Ford Việt Nam cũng thiết lập một cung đường thử nghiệm địa hình dài gần 1 km, mô phỏng sát thực tế các chướng ngại vật khó của VOC như đường bùn lầy ngập bánh, dốc cao dựng đứng, hố so le và góc cua nghiêng. Khán giả đăng ký tham gia sẽ được đội ngũ chuyên gia hướng dẫn trực tiếp kỹ năng vượt lầy, đổ dốc an toàn trên ba mẫu xe gồm Ford Ranger Raptor 3.0L V6 EcoBoost, Ranger Wildtrak 3.0L V6 EcoBoost và SUV Everest Platinum 2.3L EcoBoost.

Bên cạnh hoạt động cầm lái thực tế trên sa hình, cả hai hãng xe đều tổ chức các chương trình tương tác và tặng quà lưu niệm tại chỗ cho khách tham quan đăng ký lái thử xuyên suốt 3 ngày diễn ra giải đấu tại Đồng Mô.