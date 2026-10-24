Toyota: Tự do chuyển động là quyền của mọi người

(VTC News) -

Loạt sản phẩm công nghệ nhân văn được Toyota giới thiệu tới các đơn vị báo chí, truyền thông (Video: Nguyễn Hiền)

Nếu bộ phim hoạt hình kinh điển Ratatouille từng làm say đắm nhiều thế hệ khán giả với thông điệp “Ai cũng có thể nấu ăn” (Anyone can cook) qua hình ảnh chú chuột đầu bếp Remy, thì giờ đây hãng xe Toyota cũng đang kiến tạo một điều tương tự. Đó là sứ mệnh nhân văn “Tự do chuyển động là quyền của mọi người”.

Thông điệp này được ông Tiền Quốc Hào, Chủ tịch Toyota châu Á (Toyota Motor Asia - Singapore) đồng thời là Chủ tịch Toyota Việt Nam, nhấn mạnh sâu sắc trong bức thư gửi đến các đoàn khách mời tham dự sự kiện của hãng trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á Asian Para Games 2026 đang diễn ra tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản.

Triết lý này đang được hiện thực hóa sinh động qua các giải pháp phương tiện cá nhân cỡ nhỏ (micro mobility) và xe chuyên dụng của Toyota.

Tại sự kiện, hãng xe Nhật Bản đã trình diễn thực tế các dòng xe Welcab (Welfare vehicles - tạm dịch: các dòng xe phúc lợi). Các mẫu xe thuộc dòng Welcab của Toyota có nhiều cái tên quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam như Yaris, Sienta, Alphard hay Hiace.

Điểm khác biệt là những mẫu xe này được bổ sung hệ thống thang nâng điện tử tự động hoặc gờ dốc phụ, giúp người sử dụng xe lăn dễ dàng lên xuống phương tiện một cách an toàn và độc lập, xóa bỏ những rào cản vật lý thường nhật.

Mẫu xe có kích thước lớn như Toyota Hiace được trang bị hệ thống thang nâng tự động giúp người dùng xe lăn lên xuống phương tiện độc lập.

Đối với các mẫu xe có kích thước nhỏ hơn như Toyota Sienta, xe được trang bị gờ dốc cùng hệ thống dây kéo tự động giúp người dùng xe lăn di chuyển lên xuống.

Hàng ghế sau của Toyota Sienta có thể gập lên phía trước để tối ưu không gian phục vụ người dùng xe lăn.

Tính năng xoay và nghiêng ghế hành khách (turn-tilt passenger seat) trên Toyota Sienta hướng tới hỗ trợ ra vào xe dễ dàng cho nhóm đối tượng người cao tuổi, người có khó khăn trong việc di chuyển hoặc người mặc trang phục hạn chế vận động.

Bên cạnh những mẫu ô tô truyền thống, Toyota còn giới thiệu loạt thiết bị micro mobility mang tính tương lai.

Thiết bị di chuyển 4 chân Walk Me, hỗ trợ khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình phức tạp.

Boost Me là thiết bị di chuyển thể thao thiết kế rảnh tay (hands-free), cho phép bất kỳ ai cũng có thể tận hưởng cảm giác vận động và tham gia các môn thể thao một cách bình đẳng.

Xe lăn địa hình Challenge Me được thiết kế như một chiếc Land Cruiser thu nhỏ, sẵn sàng chinh phục những cung đường khắc nghiệt.

Bằng cách cung cấp đa dạng các giải pháp di chuyển cho nhiều nhu cầu và thể trạng khác nhau, các thiết kế của Toyota hướng tới mục tiêu vượt qua định nghĩa cơ khí đơn thuần và nỗ lực hiện thực hóa cam kết giản dị nhưng dài hạn: Không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình tiến về phía trước.