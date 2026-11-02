Loạt ô tô điện tầm giá 200 triệu đồng tại Việt Nam

Thị trường ô tô Việt Nam đang xuất hiện ngày càng nhiều mẫu ô tô điện cỡ nhỏ có giá bán quanh mức 200 triệu đồng. Đáng chú ý, bên cạnh các mẫu xe điện giá rẻ của VinFast, thị trường còn có sự góp mặt của những thương hiệu Trung Quốc như Wuling và Bestune.

Mỗi mẫu xe có lợi thế riêng về giá bán, thiết kế, trang bị và khả năng vận hành. Thêm vào đó do ô tô điện vẫn đang được miễn lệ phí trước bạ nên chi phí sau khi làm thủ tục đăng ký không bị đẩy lên cao.

VinFast VF 2 và Minio Green: Chỉ từ 188 triệu đồng

VinFast VF 2 và Minio Green hiện nằm trong nhóm ô tô điện mới có giá bán thấp nhất tại Việt Nam, cùng mức 188 triệu đồng.

Hai mẫu xe có thiết kế nhỏ gọn với 2 cửa bên, 4 chỗ ngồi, chiều dài 3.090 mm, rộng 1.496 mm và cao 1.663,2 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.065 mm, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị đông đúc.

Xe sử dụng động cơ điện đặt phía sau, công suất tối đa 30 kW, tương đương khoảng 40 mã lực, tốc độ tối đa 80 km/h. Bộ pin dung lượng khả dụng 18,3 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC.

VinFast VF 2 và Minio Green hiện nằm trong nhóm ô tô điện mới có giá bán thấp nhất tại Việt Nam.

Riêng VF 2 hỗ trợ sạc nhanh công suất tối đa 24 kW, cho phép sạc từ 10% lên 70% trong khoảng 34 phút.

Dù thuộc nhóm xe giá rẻ, VF 2 vẫn được trang bị đèn chiếu sáng LED, màn hình thông tin 7 inch, điều hòa, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng và hệ thống âm thanh 2 loa. Trang bị an toàn gồm túi khí người lái, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và kiểm soát lực kéo TCS.

Bestune Xiaoma: Giá từ 199 triệu đồng

Bestune Xiaoma là mẫu ô tô điện cỡ nhỏ nhập khẩu từ người láng giềng Trung Quốc, có giá bán từ 199 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất được công bố ở mức 258 triệu đồng.

Xe có thiết kế 2 cửa bên, 4 chỗ ngồi, với chiều dài 3.000 mm, rộng 1.510 mm và cao 1.630 mm. Chiều dài cơ sở 1.953 mm, ngắn hơn hai mẫu xe điện của VinFast.

Tại Việt Nam, Xiaoma có các phiên bản được chia theo quãng đường với phạm vi hoạt động 170 km và 222 km sau mỗi lần sạc đầy. Bản 170 km sử dụng động cơ điện công suất 20 kW, trong khi bản 222 km có công suất 30 kW. Tốc độ tối đa của xe đạt 100 km/h.

Khoang nội thất được thiết kế đơn giản, với màn hình kỹ thuật số 7 inch, điều hòa chỉnh cơ và các nút điều khiển bố trí thuận tiện cho người lái.

Do có giá bán rẻ nên khó có thể đòi hỏi các trang bị hiện đại xuất hiện trên mẫu xe Xiaoma. Tuy nhiên, xe vẫn có màn hình giải trí kết hợp hiển thị thông tin ở trung tâm, các trang bị an toàn đáng chú ý gồm phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và cảm biến lùi.

Lợi thế của Bestune Xiaoma nằm ở giá bán dễ tiếp cận, kiểu dáng trẻ trung và nhiều lựa chọn màu sắc. Tuy nhiên, khách hàng cũng cần cân nhắc hệ thống phân phối, dịch vụ hậu mãi và khả năng tiếp cận điểm sạc trước khi mua xe.

Wuling Macaron: Giá từ 269 triệu đồng

Wuling Macaron là một trong những mẫu xe điện cỡ nhỏ mới được giới thiệu tại Việt Nam trong tháng 10/2026, với giá từ 269 triệu đồng sau ưu đãi. Mức giá này đi kèm trạm sạc 7 kW tại nhà và một năm bảo hiểm thân vỏ theo chương trình công bố.

Khác với hai đối thủ trên, Wuling Macaron sử dụng thiết kế 5 cửa, 4 chỗ ngồi. Việc bổ sung cửa sau giúp hành khách ra vào hàng ghế thứ hai thuận tiện hơn. Xe có chiều dài 3.256 mm, rộng 1.510 mm, cao 1.578 mm và chiều dài cơ sở 2.190 mm.

Wuling Macaron sử dụng động cơ điện đặt phía sau, công suất khoảng 40 mã lực, kết hợp bộ pin LFP dung lượng 16,2 kWh. Xe đạt tốc độ tối đa 100 km/h và có thể tăng tốc từ 0 lên 50 km/h trong 4,9 giây.

Phiên bản giá 269 triệu đồng có phạm vi hoạt động tối đa 205 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép nạp pin từ 30% lên 80% trong khoảng 35 phút.

Về trang bị an toàn, Wuling Macaron được lắp đặt phanh ABS/EBD, camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe.

Thiết kế 5 cửa là lợi thế đáng chú ý của Macaron so với các đối thủ cùng nhóm xe điện mini. Tuy nhiên, mức giá cao hơn đáng kể có thể khiến khách hàng phải cân nhắc khi lựa chọn.

Sự xuất hiện của nhiều mẫu ô tô điện có giá quanh 200 triệu đồng đang mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là nhóm khách hàng mua xe lần đầu. Giá bán này được ghi nhận tại thời điểm tháng 10/2026; mức giá thực tế có thể thay đổi theo phiên bản và chương trình ưu đãi.

Bảng tổng hợp giá bán và thông số các mẫu xe điện cỡ nhỏ tại Việt Nam.

So với ô tô chạy xăng cỡ nhỏ, xe điện mini có lợi thế về giá mua ban đầu, kích thước gọn và chi phí năng lượng khi sử dụng. Xe phù hợp với những chuyến đi ngắn, đưa đón con đi học hoặc di chuyển hằng ngày trong thành phố.

Tuy nhiên, hạn chế của nhóm xe này là không gian nhỏ, công suất động cơ khiêm tốn và phạm vi hoạt động không quá lớn. Người mua cũng cần tính đến điều kiện sạc điện, chi phí bảo hiểm, bảo dưỡng và khả năng sử dụng khi thường xuyên di chuyển đường dài.