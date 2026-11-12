7 sản phẩm biểu tượng làm nên đế chế Nvidia dưới thời Jensen Huang

(VTC News) -

Dưới sự điều hành của CEO Jensen Huang, Nvidia chuyển mình từ một công ty chuyên sản xuất chip đồ họa thành doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong ngành trí tuệ nhân tạo (AI). Hành trình hơn ba thập kỷ của hãng gắn với hàng loạt sản phẩm và nền tảng công nghệ, góp phần thay đổi cách máy tính xử lý dữ liệu, phát triển phần mềm và vận hành AI.

GPU GeForce 256

GeForce 256, GPU đầu tiên của NVIDIA.

Ra mắt năm 1999, GeForce 256 được Nvidia giới thiệu là bộ xử lý đồ họa (GPU) đầu tiên trên thế giới. Sản phẩm tích hợp khả năng xử lý biến đổi hình học và ánh sáng, giúp giảm bớt khối lượng công việc của CPU khi dựng hình ảnh 3D.

GeForce 256 đánh dấu bước tiến quan trọng của Nvidia trên thị trường máy tính chơi game. Thành công của dòng sản phẩm GeForce cũng đặt nền móng cho việc phát triển GPU thành bộ xử lý có khả năng đảm nhiệm những tác vụ phức tạp hơn đồ họa.

Nền tảng CUDA

Cấu trúc sắp xếp CUDA Core trên GPU.

Năm 2006, Nvidia giới thiệu CUDA, nền tảng lập trình cho phép các nhà phát triển sử dụng GPU để thực hiện những phép tính không liên quan trực tiếp đến đồ họa.

Thay vì chỉ phục vụ trò chơi điện tử, GPU có thể tham gia xử lý dữ liệu khoa học, mô phỏng và huấn luyện mô hình AI. CUDA dần hình thành một hệ sinh thái phần mềm rộng lớn, giúp Nvidia tạo lợi thế cạnh tranh không chỉ bằng phần cứng mà còn ở công cụ dành cho các nhà phát triển.

Đây được xem là một trong những quyết định công nghệ có ảnh hưởng lâu dài nhất dưới thời Jensen Huang.

Hệ thống DGX-1

DGX-1 được thiết kế chuyên biệt cho nghiên cứu và phát triển AI. (Ảnh: Nvidia)

Năm 2016, Nvidia ra mắt DGX-1, hệ thống máy tính được thiết kế chuyên biệt cho nghiên cứu và phát triển AI, tích hợp tám GPU Tesla P100 cùng phần mềm học sâu được tối ưu hóa.

Thay vì phải tự xây dựng hạ tầng từ nhiều linh kiện riêng lẻ, các tổ chức nghiên cứu có thể sử dụng một hệ thống tích hợp sẵn để huấn luyện mô hình.

DGX-1 đánh dấu bước chuyển của Nvidia từ nhà cung cấp chip sang phát triển các hệ thống điện toán AI hoàn chỉnh. Một trong những khách hàng đầu tiên của sản phẩm là OpenAI.

GPU H100

GPU H100 hỗ trợ tăng tốc các tác vụ AI và điện toán hiệu năng cao. (Ảnh: Nvidia)

Được giới thiệu năm 2022, GPU H100 sử dụng kiến trúc Hopper, thiết kế nhằm tăng tốc các tác vụ AI và điện toán hiệu năng cao.

Sản phẩm trang bị Transformer Engine, công nghệ giúp tăng hiệu quả xử lý những mô hình AI dựa trên kiến trúc Transformer, nền tảng của nhiều hệ thống AI tạo sinh hiện đại.

Khi ChatGPT và các ứng dụng AI tạo sinh bùng nổ, nhu cầu đối với những bộ xử lý như H100 tăng mạnh. Sản phẩm trở thành một trong những biểu tượng của cuộc đua xây dựng hạ tầng AI, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh của Nvidia.

Siêu chip Blackwell GB200

Blackwell GB200. (Ảnh: Dylan Martin)

Tháng 3/2024, Nvidia giới thiệu Grace Blackwell GB200, siêu chip kết hợp hai GPU Blackwell với một CPU Grace thông qua kết nối tốc độ cao.

Thiết kế này hướng tới xử lý những mô hình AI có quy mô ngày càng lớn, đặc biệt là các tác vụ suy luận và vận hành AI tạo sinh.

GB200 còn là thành phần quan trọng của hệ thống GB200 NVL72, kết nối 72 GPU Blackwell trong một tủ máy chủ. Sản phẩm thể hiện chiến lược mới của Nvidia: cung cấp cả hệ thống tính toán quy mô lớn thay vì chỉ bán GPU riêng lẻ.

Máy tính AI DGX Spark

DGX Spark được giới thiệu là máy tính AI nhỏ nhất thế giới.

Năm 2025, Nvidia giới thiệu DGX Spark, máy tính AI cá nhân có kích thước nhỏ gọn, hướng tới các nhà nghiên cứu và phát triển phần mềm.

Thiết bị sử dụng siêu chip GB10 Grace Blackwell, tích hợp CPU và GPU cùng bộ nhớ hợp nhất 128 GB. Theo Nvidia, DGX Spark có thể chạy cục bộ các mô hình AI lên tới 200 tỷ tham số.

Khác với những hệ thống máy chủ đồ sộ, DGX Spark đưa khả năng phát triển và thử nghiệm AI xuống một thiết bị để bàn. Sản phẩm cho thấy tham vọng mở rộng công nghệ AI hiệu năng cao tới nhiều nhóm người dùng hơn.

Vera Rubin NVL72

CEO Jensen Huang giới thiệu Vera Rubin tại hội nghị nhà phát triển GTC thường niên của Nvidia ở California, Mỹ, tháng 3/2026. (Ảnh: Getty Images)

Được Nvidia giới thiệu năm 2026, Vera Rubin NVL72 là hệ thống điện toán AI thế hệ mới, kết hợp 72 GPU Rubin với 36 CPU Vera cùng các công nghệ kết nối và xử lý dữ liệu tốc độ cao.

Nền tảng được thiết kế cho những hệ thống AI có khả năng suy luận phức tạp, lập kế hoạch và thực hiện nhiều nhiệm vụ liên tiếp. Nvidia công bố những cải tiến lớn về hiệu năng và hiệu quả năng lượng so với thế hệ trước, dù kết quả thực tế còn phụ thuộc cấu hình và tác vụ.

Vera Rubin cho thấy định hướng tiếp theo của Nvidia dưới thời Jensen Huang: phát triển hạ tầng điện toán tích hợp, phục vụ các hệ thống AI ngày càng lớn và phức tạp.