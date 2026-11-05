Loạt chuyến bay châu Âu bị đe dọa đánh bom, nghi có chiến dịch gây rối

(VTC News) -

Chỉ trong ngày 5/11, ít nhất 15 chuyến bay thương mại tại châu Âu nhận được những lời đe dọa đánh bom, buộc nhiều máy bay phải chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp hoặc được lực lượng chức năng hộ tống. Dù chưa phát hiện chất nổ, quy mô bất thường của những vụ việc khiến giới chuyên gia cho rằng đây có thể là một “hành động được thực hiện có chủ đích”.

Loạt máy bay chuyển hướng

Theo CBS News, các vụ đe dọa xảy ra gần như đồng thời tại nhiều quốc gia, ảnh hưởng đến các hãng hàng không Aer Lingus, Finnair, Wizz Air, Ryanair và LOT Polish Airlines.

Hàng nghìn hành khách bị gián đoạn hành trình, trong khi lực lượng an ninh phải triển khai hàng loạt biện pháp kiểm tra khẩn cấp.

Một trong những sự việc đáng chú ý nhất xảy ra với chuyến bay EI402 của hãng Aer Lingus, khởi hành từ Dublin (Ireland) đến Rome (Italy). Khi đang trên hành trình, máy bay Airbus A320 nhận được cảnh báo đánh bom và phải chuyển hướng tới căn cứ không quân Evreux, cách thủ đô Paris khoảng 100 km về phía tây.

Máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Aer Lingus tại căn cứ không quân Evreux (Pháp). (Ảnh: Reuters)

Theo Văn phòng Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu, máy bay hạ cánh an toàn, toàn bộ 151 hành khách cùng 6 thành viên phi hành đoàn được sơ tán.

Các đơn vị xử lý bom mìn của quân đội Pháp sau đó tiến hành kiểm tra máy bay. Dữ liệu từ các trang theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay của Aer Lingus trên hành trình Dublin-Rome bất ngờ đổi hướng, sau đó bay vòng nhiều lần trước khi tới Evreux.

Tại Italy, chuyến bay của Finnair từ Helsinki đến Rome cũng phải nhận sự hộ tống của tiêm kích không quân Italy sau khi xuất hiện lời đe dọa đánh bom. Sân bay Leonardo da Vinci tại Rome phải tạm dừng hoạt động bay trong khoảng 30 phút để bảo đảm an toàn.

Trong khi đó, chuyến bay của Wizz Air từ Milan đến Warsaw phải chuyển hướng hạ cánh xuống Vienna. Một máy bay khác của hãng đến Bucharest (Romania) bị đe dọa nhưng đã hạ cánh an toàn.

Tại Bulgaria, ba chuyến bay của Ryanair phải hạ cánh khẩn cấp sau khi xuất hiện thông tin về nguy cơ mất an toàn. Hai máy bay khởi hành từ Madrid và Copenhagen đáp xuống sân bay Vasil Levski ở thủ đô Sofia, trong khi chuyến bay từ London Stansted chuyển hướng tới Plovdiv.

Bộ Giao thông Bulgaria cho biết lực lượng chức năng không phát hiện chất nổ hoặc vật thể đáng ngờ trên bất kỳ máy bay nào.

Cảnh sát Cộng hòa Czech cũng thông báo bốn chuyến bay đến Prague nhận được lời đe dọa đánh bom. Tất cả đều hạ cánh an toàn và được kiểm tra, nhưng không phát hiện thiết bị nguy hiểm.

Tại Ba Lan, hãng LOT Polish Airlines xác nhận một chuyến bay từ Warsaw đến Brussels đã được kiểm tra an ninh sau khi hạ cánh. Một chuyến bay khác của hãng đến Paris phải dừng lại khi đang di chuyển trên đường lăn chuẩn bị cất cánh, sau đó hành khách được chuyển sang máy bay khác.

Ngoài ra, hai chuyến bay đến sân bay Malpensa ở Milan, gồm một máy bay của Aegean Airlines từ Hy Lạp và một máy bay Ryanair từ Bồ Đào Nha, cũng nhận được cảnh báo đánh bom.

Những lời đe dọa nhằm vào các máy bay thương mại trong ngày 5/11 xuất hiện sau khi ít nhất 7 chuyến bay khác trên khắp châu Âu nhận được cảnh báo đánh bom trong tuần này. Việc các lời đe dọa liên tục xuất hiện tại nhiều sân bay trong thời gian ngắn đang đặt ra câu hỏi về động cơ thực sự của những kẻ chủ mưu đứng sau.

Nghi ngờ chiến dịch phá hoại có chủ đích

Trong tuyên bố ngày 3/11, Chính phủ Anh xác định các vụ việc là những lời đe dọa giả, đồng thời nhấn mạnh rằng nước này sở hữu “một trong những hệ thống an ninh hàng không vững chắc nhất thế giới, với các quy trình đã được kiểm nghiệm kỹ lưỡng để xử lý mọi mối đe dọa tiềm tàng, cũng như những lời đe dọa giả mang tính ác ý”.

Chuyên gia an ninh vận tải hàng không Paul Mason nhận định rằng những lời đe dọa đánh bom nhằm vào máy bay chở khách “không xảy ra thường xuyên”, vì vậy hàng loạt sự việc trong tuần này là điều “bất thường”.

Cảnh sát đưa hành lý ra khỏi máy bay của hãng Ryanair tại Murcia, Tây Ban Nha, sau khi hãng nhận lời đe dọa đánh bom. (Ảnh: Reuters)

“Có vẻ như những lời đe dọa đã được đưa ra theo cách đủ sức thuyết phục và nhắm vào nhiều hãng hàng không khác nhau”, ông Mason nói trong chương trình Radio 5 Live của BBC.

“Điều đó khiến tôi cho rằng đây là một hành động được thực hiện rất có chủ đích bởi một đối tượng cụ thể, thay vì hàng loạt cuộc gọi ác ý xảy ra một cách ngẫu nhiên”, chuyên gia nói thêm.

Ông cho biết các thành viên phi hành đoàn và nhân viên mặt đất phải trải qua “rất nhiều quy trình” nhằm xác minh mức độ đáng tin cậy của những lời đe dọa.

Mặc dù chưa có cá nhân hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về các vụ đe dọa trong tuần này, cũng như chưa có chính phủ hay quan chức an ninh nào quy trách nhiệm cho một bên cụ thể, các sự việc diễn ra trong bối cảnh châu Âu ngày càng lo ngại về khả năng những tác nhân được nhà nước hậu thuẫn.