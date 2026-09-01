Bộ trưởng Lục quân Mỹ từ chức sau 18 tháng tại nhiệm

(VTC News) -

Không có lý do nào được đưa ra cho sự rời đi của Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll, nhưng những căng thẳng với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth được báo chí đưa tin rộng rãi trước đó được xem là dấu hiệu cho động thái này. Đây là sự kiện mới nhất trong cuộc cải tổ lãnh đạo quân sự cấp cao của Mỹ khi quân đội đang chứng kiến ​​những biến động lớn.

“Bộ trưởng Driscoll rất hiệu quả trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự ‘Làm cho nước Mỹ mạnh mẽ trở lại’ của Tổng thống Trump tại Lục quân bằng cách thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc trong chiến dịch quân sự lịch sử, khôi phục sự chú trọng vào khả năng sẵn sàng và sức mạnh chiến đấu, hỗ trợ cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine và nhiều hơn nữa”, Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly cho biết.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll. (Ảnh: AP)

Bà Kelly tiếp tục thông tin: “Nhờ những đóng góp của ông ấy cùng với Tổng tư lệnh và Bộ trưởng Chiến tranh, quân đội Mỹ hiện đang hùng mạnh hơn bao giờ hết”.

Lầu Năm Góc chuyển các câu hỏi đến Lục quân Mỹ, tuy nhiên Lục quân chưa trả lời ngay lập tức email yêu cầu bình luận. Người phát ngôn của ông Driscoll cũng chưa trả lời tin nhắn.

Vào tháng 4, ông Hegseth bất ngờ cách chức ông Randy George - Tham mưu trưởng Lục quân thứ 41 của Mỹ. Trong khi đại tướng Christopher Donahue, chỉ huy Bộ tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi (USAREUR-AF) kiêm lãnh đạo Bộ tư lệnh Lục quân Đồng minh thuộc NATO, cũng bất ngờ rời chức vụ sau 18 tháng nắm quyền.

Theo Financial Times, tướng Donahue bị ông Hegseth ép nghỉ hưu sớm, song không rõ lý do cụ thể. ABC News dẫn lời quan chức Mỹ thông tin thêm cơ quan mà ông Donahue đứng đầu sẽ bị hạ cấp, từ Bộ tư lệnh do tướng 4 sao lãnh đạo xuống còn tướng 3 sao, trong khuôn khổ nỗ lực của ông Hegseth nhằm giảm số lượng tướng lĩnh.

Bất chấp những sóng gió đang chực chờ bùng nổ tại Lầu Năm Góc, Tổng thống Trump chưa cho thấy dấu hiệu muốn quay lưng với Bộ trưởng Quốc phòng của mình, Ông Trump liên tục dành lời khen ngợi cho Hegseth, ngay cả khi các nguồn tin trong và ngoài Lầu Năm Góc suốt một năm qua không ngừng đồn đoán rằng Tổng thống sẽ sớm tìm người thay thế.