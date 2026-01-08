Tổng quan tử vi tuổi Tỵ năm 2026

(VTC News) -

Năm Bính Ngọ năm 2026 là thời điểm bản mệnh tuổi Tỵ có thể phát huy tối đa tài năng, thu hút sự chú ý của cấp trên và nhận được sự đề bạt trọng dụng. Tuy nhiên, nguyên tắc cốt lõi là phải giữ thái độ khiêm tốn, tránh phô trương để không khơi dậy lòng đố kỵ của tiểu nhân.

Người tuổi Tỵ cần làm việc chăm chỉ để đảm bảo thu nhập ổn định. Tuyệt đối không nên nuôi ảo tưởng một đêm giàu to, bởi lòng tham có thể dẫn đến những tổn thất nặng nề không thể cứu vãn. Vận đào hoa năm nay khá ảm đạm. Người độc thân khó có cơ hội thoát ế, cần hiểu rằng tình cảm gượng ép sẽ không hạnh phúc, tốt nhất nên duy trì hiện trạng. Người đang yêu cần cảnh giác kẻ thứ ba, giữ mình trong sạch để bảo vệ hạnh phúc lứa đôi.

Về sức khỏe, sự xuất hiện của hung tinh Bệnh Phù cảnh báo nguy cơ bị bệnh tật quấy nhiễu, gây ảnh hưởng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Năm 2026, tuổi Tỵ có thể nhận được lợi lộc bất ngờ. Ảnh: XHS

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ năm 2026

Năm 2026, nhờ sao Văn Xương chiếu mệnh, tư duy của người tuổi Tỵ trở nên vô cùng sắc bén và linh hoạt. Tinh thần làm việc hăng say, hiệu quả cao, hứa hẹn sự thăng tiến về chức vụ và thu nhập.

Người làm sáng tạo/viết lách ý tưởng tuôn trào như suối, dễ dàng tạo ra những tác phẩm gây tiếng vang, thu hút sự chú ý của các "thợ săn đầu người". Học sinh/sinh viên vận học hành cực thịnh, thi cử đỗ đạt, dễ dàng giành thứ hạng cao. Đây cũng là năm thuận lợi để thi lấy các chứng chỉ nghề nghiệp.

Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ năm 2026

Tài vận năm nay có điểm sáng ở Thiên Tài (tài lộc bất ngờ). Có khả năng nhận được các khoản tiền ngoài dự kiến như trúng số hoặc trúng thưởng.

Những người làm công việc lao động trí óc, đặc biệt là ngành công nghệ thông tin, sẽ gặp thị trường thuận lợi, cơ hội phát triển tốt và thu nhập khả quan. Nên cân nhắc việc chi tiền cho học tập, nâng cao kiến thức bản thân để tạo nền tảng kiếm tiền vững chắc cho tương lai.

Người sinh vào tháng 4, 5 Âm lịch hoặc người có mệnh kỵ Hỏa cần hết sức đề phòng hao tài. Trong đầu tư, cần biết điểm dừng, thấy tốt thì thu, tránh tầm nhìn hạn hẹp chỉ thấy cái lợi trước mắt mà gây họa lớn.

Vận trình tình cảm của người tuổi Tỵ năm 2026

Năm 2026 không có sự hỗ trợ của sao đào hoa, nên đời sống tình cảm của tuổi Tỵ khá trầm lắng.

Người độc thân: Cơ hội bắt đầu mối quan hệ mới rất thấp.

Các cặp đôi/Vợ chồng: Tình cảm ổn định, ít biến cố lớn hay người thứ ba chen ngang. Tuy nhiên, mối quan hệ có phần đơn điệu, nhàm chán. Cần chủ động tạo bất ngờ trong các dịp lễ để hâm nóng tình cảm.

Do quá tập trung vào sự nghiệp đang lên, bạn dễ lơ là bạn đời, khiến tình cảm nhạt phai. Ngoài ra, cần chú ý sức khỏe, tránh để tâm trạng mệt mỏi do bệnh tật ảnh hưởng đến hòa khí gia đình.

Vận trình sức khỏe của người tuổi Tỵ năm 2026

Chịu ảnh hưởng của hung tinh Bệnh Phù, sức khỏe là vấn đề cần ưu tiên hàng đầu. Trẻ em cần sinh hoạt điều độ, tránh ăn uống linh tinh. Phụ huynh cần chăm sóc kỹ lưỡng. Người lớn đề phòng cảm cúm, sốt, ho. Khi có dấu hiệu bất thường cần đi khám ngay, tránh để bệnh nhỏ hóa bệnh lớn.

Việc tránh hai hướng Tây Bắc và Chính Nam trong nhà (nơi sao Nhị Hắc và Ngũ Hoàng bay đến) được cho là giúp hạn chế xui xẻo và bệnh tật. Khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức phòng vệ.

Tử vi người tuổi Tỵ năm 2026 theo năm sinh

Tuổi Tỵ sinh năm 1953 (73 tuổi)

Vận khí không quá tệ, có quý nhân phù trợ giúp hóa giải nguy nan. Tuy nhiên, cần chú ý sao "Bệnh Phù", đặc biệt là những người có tiền sử bệnh thận hoặc hệ tiết niệu. Cần duy trì lối sống lành mạnh. Về tài chính, có dấu hiệu Kiếp Tài (mất tiền), cần cẩn trọng bảo quản tài sản khi ra ngoài hoặc ở nhà, đề phòng trộm cắp.

Tuổi Tỵ sinh năm 1965 (61 tuổi)

Tổng thể vận thế tốt nhưng tài vận kém sắc. Đặc biệt với người thích đầu tư, năm nay dễ vì tin người hoặc chọn sai dự án mà thua lỗ. Cần tránh các quyết định tài chính qua loa để không làm mất đi số tiền tích lũy cả đời.

Tuổi Tỵ sinh năm 1977 (49 tuổi)

Vận trình biến động phức tạp. Dù là người làm công hay kinh doanh đều chịu áp lực lớn. Cần trang bị kiến thức pháp luật và ý thức tự bảo vệ để tránh tranh chấp không đáng có. Cảm xúc năm nay không ổn định, dễ chuyện bé xé ra to, gây căng thẳng với người thân. Cần học cách bình tĩnh và trân trọng các mối quan hệ.

Tuổi Tỵ sinh năm 1989 (37 tuổi)

Vận thế tương đối ổn định. Sự nghiệp có nhiều cơ hội để bứt phá giới hạn. Người kinh doanh sẽ gặp áp lực lớn, thậm chí rủi ro đứt gãy dòng vốn, do đó không nên mở rộng quy mô mù quáng. Về tình cảm, vợ chồng dễ xích mích vì chuyện nhỏ, cần giao tiếp kịp thời để giữ hòa khí.

Tuổi Tỵ sinh năm 2001 (25 tuổi)

Một năm thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp và tài lộc đều song thu. Có quý nhân giúp đỡ nên làm việc gì cũng trôi chảy ("sự bán công bội"). Dù mới ra trường hay khởi nghiệp, hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội. Về tình cảm, vận đào hoa khá tốt nhưng do tính cách hướng nội, bạn cần chủ động thể hiện bản thân hơn để không bỏ lỡ lương duyên.

Tuổi Tỵ sinh năm 2013 (13 tuổi)

Vận thế không lý tưởng, học hành sa sút, gia đạo bất ổn. Đang ở độ tuổi dậy thì ("tuổi nổi loạn"), trẻ có thể cố chấp, dễ xung đột với cha mẹ, thầy cô, gây trở ngại cho việc học. Cần có sự định hướng đúng đắn từ gia đình để tránh trượt dài. Phụ huynh cần dạy trẻ lòng biết ơn và kỹ năng làm việc nhóm.

Tử vi tuổi Tỵ năm 2026 theo từng tháng (Âm lịch)

Tháng 1: Tài vận tốt (cả chính và phụ). Tuy nhiên tâm lý đầu năm lo âu, căng thẳng ảnh hưởng đến công việc và tình cảm vợ chồng. Nên đi du lịch hoặc dành thời gian cho gia đình để giải tỏa.

Tháng 2: Tài vận không ổn định, dễ thua lỗ trong đầu tư. Cần thận trọng tài chính và tiết kiệm. Người độc thân có nhân duyên tốt nhưng cần chủ động tương tác mới có cơ hội.

Tháng 3: Sự nghiệp và tài vận đối mặt thách thức mới, nhịp độ công việc nhanh. Là thời điểm tốt để học tập, nạp năng lượng. Người độc thân có thể gặp đối tượng phù hợp khi đi du lịch nhưng cần thời gian tìm hiểu.

Tháng 4: Tài vận tăng trưởng mạnh, các khoản đầu tư trước đó bắt đầu sinh lời. Tình cảm bước vào giai đoạn phục hồi, nên dành thời gian nhìn nhận lại bản thân và củng cố niềm tin với đối phương.

Tháng 5:Thiên tài (lộc bất ngờ) khởi sắc. Tình cảm gia đình ấm áp, nên dành thời gian bên người thân. Người độc thân có thể kết bạn mới qua các buổi tụ tập.

Tháng 6:Dễ gặp khủng hoảng tài chính do chi tiêu bốc đồng (đặc biệt là người trẻ mới đi làm). Bù lại, sự nghiệp thăng tiến, năng lực làm việc nhóm được ghi nhận, cơ hội thăng chức trong tầm tay.

Tháng 7: Nửa cuối năm mang lại nhận thức mới về tình cảm. Dù độc thân hay đã kết hôn, cần tránh hành động bốc đồng, nên dành thời gian giao tiếp để thấu hiểu đối phương.

Tháng 8: Thời điểm tỏa sáng nơi công sở, nỗ lực được đền đáp, việc thăng chức chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, cần chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi.

Tháng 9: Giai đoạn bùng nổ cảm hứng cho người làm sáng tạo/thiết kế, thu nhập tăng. Người trung niên cần chú ý mối quan hệ với con cái, tránh can thiệp quá sâu, nên bao dung để gia đình hòa thuận.

Tháng 10: Ham muốn mua sắm tăng cao dễ dẫn đến khủng hoảng kinh tế, cần lập kế hoạch chi tiêu. Sự nghiệp đối mặt nhiều thách thức và cạnh tranh, cần giữ cái đầu lạnh và tư duy lý trí.

Tháng 11:Thời điểm thể hiện năng lực cá nhân và tinh thần đồng đội, tạo đà cho thăng tiến. Sự nghiệp đi lên kéo theo tài vận. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng tốt qua công việc.

Tháng 12:Tháng cuối năm cẩn trọng nguy cơ hao tài tốn của. Phụ nữ sống một mình cần đề phòng trộm cắp. Về sức khỏe, người bận rộn cần chú ý nghỉ ngơi, tập thể dục để tăng cường miễn dịch.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm