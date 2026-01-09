Tổng quan tử vi tuổi Ngọ năm 2026

(VTC News) -

Năm Bính Ngọ 2026, bản mệnh tuổi Ngọ chịu sự tác động của nhiều hung tinh như Kinh Thiên, Kiếm Phong, đồng thời phải đối mặt với cục diện Tự Hình. Người tuổi Ngọ cần nâng cao cảnh giác, suy tính kỹ lưỡng trước khi hành động và không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào để tránh tai họa lớn. Cục diện Tự Hình dễ khiến tâm lý trở nên tiêu cực, khó vượt qua những rào cản nội tâm. Do đó, bạn cần chia sẻ nhiều hơn với gia đình, bạn bè, tránh dồn nén cảm xúc tiêu cực.

Môi trường công sở năm 2026 dự báo sẽ có nhiều biến động lớn. Hãy điều chỉnh trạng thái, tích cực đối mặt với thử thách và đừng vội nản lòng. Về tài chính, cần chi tiêu có chừng mực, đề phòng các sự cố hao tài tốn của bất ngờ. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ không cần quá lo lắng vì năm nay vẫn có sự trợ lực của sao Thái Cực Quý Nhân giúp tình hình được cải thiện phần nào.

Năm 2026, người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều thử thách. Ảnh: XHS

Tử vi tuổi Ngọ năm 2026: Vận trình sự nghiệp

Năm 2026, người tuổi Ngọ vừa gặp năm tuổi vừa phạm Hình Thái Tuế, tạo nên thế khó khăn chồng chất. Quá trình làm việc dễ sinh lo âu và thường xuyên gặp chướng ngại vật. Điều quan trọng nhất là phải kiểm soát tốt cảm xúc, tránh vì những chuyện nhỏ nhặt mà buồn phiền hoặc nổi nóng, dẫn đến rạn nứt các mối quan hệ đồng nghiệp và tạo cơ hội cho tiểu nhân hãm hại.

Về nhà, hãy giao tiếp nhiều hơn với người thân để giải tỏa tâm lý và nhận được những lời khuyên hữu ích. May mắn thay, sự xuất hiện của Thái Cực Quý Nhân sẽ mang đến những bước ngoặt kịp thời trong lúc tuyệt vọng nhất, giúp bạn vượt qua khủng hoảng và đưa công việc trở lại quỹ đạo. Ngoài ra, sự hỗ trợ từ Văn Xương Quý Nhân đặc biệt có lợi cho những người làm công việc văn phòng, viết lách, giúp tư duy sắc bén và được cấp trên ghi nhận.

Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ năm 2026

Chịu ảnh hưởng của năm bản mệnh và Hình Thái Tuế, người tuổi Ngọ không nên đặt kỳ vọng quá cao vào thu nhập trong năm nay. Tài vận có xu hướng biến động mạnh và dễ gặp các sự cố mất tiền ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, đừng quá bi quan vì vẫn có các cát tinh như Kim Quỹ và Tướng Tinh âm thầm hỗ trợ. Nếu biết quản lý chi tiêu và tích cực khai thác các kênh kiếm tiền mới, bạn vẫn có thể tránh được cảnh túng thiếu. Đối với người làm trong lĩnh vực tài chính hoặc kinh doanh, năm 2026 tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuyệt đối không tham gia các dự án thiếu chắc chắn để tránh tổn thất kinh tế nặng nề. Hãy lắng nghe lời khuyên từ người lớn tuổi và tận dụng sự giúp đỡ của quý nhân trong những thời khắc quan trọng.

Vận trình tình cảm của người tuổi Ngọ năm 2026

Về phương diện tình cảm, người độc thân chịu ảnh hưởng của sao Hồng Diễm Sát. Dù đây là sao đào hoa nhưng lại mang tính chất tiêu cực, báo hiệu những mối tình bấp bênh hoặc duyên phận sớm nở tối tàn, dễ để lại tổn thương. Đặc biệt, nữ giới cần tỉnh táo, tránh bị vẻ ngoài hào nhoáng và lời đường mật lừa gạt dẫn đến thiệt cả tình lẫn tiền.

Đối với người đã kết hôn, tác động của Hình Thái Tuế khiến vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn. Cần tăng cường giao tiếp, bao dung và bớt so đo những chuyện vặt vãnh. Đồng thời, do ảnh hưởng của Hồng Diễm Sát, các cặp đôi cần giữ mình trong sạch, tuyệt đối tránh xa các mối quan hệ ngoài luồng.

Tử vi tuổi Ngọ năm 2026: Vận trình sức khỏe

Sức khỏe là vấn đề cần đặc biệt lưu tâm trong năm bản mệnh. Người tuổi Ngọ cần cảnh giác với các tai nạn gây chảy máu, cẩn thận khi sử dụng vật sắc nhọn. Khi tham gia giao thông phải tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ, tuyệt đối không lái xe khi đã uống rượu bia.

Nữ giới tuổi Ngọ cần chú ý các bệnh phụ khoa và vệ sinh cá nhân. Nam giới cần đề phòng bệnh về đường tiêu hóa, hạn chế thuốc lá, rượu bia và chú ý chế độ ăn uống. Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng. Hãy thường xuyên đi du lịch hoặc trò chuyện với người thân để giảm bớt căng thẳng, lo âu. Sao Thái Cực Quý Nhân sẽ hỗ trợ hóa giải phần nào hung hiểm, giúp bạn gặp được thầy thuốc giỏi hoặc nhận được sự chăm sóc tận tình từ gia đình.

Tử vi người tuổi Ngọ năm 2026 theo năm sinh

Tuổi Ngọ sinh năm 1954 (72 tuổi)

Bước sang tuổi 72 gặp năm bản mệnh, vận thế của người sinh năm 1954 không mấy thuận lợi, đặc biệt cần chú ý vấn đề sức khỏe. Tài vận bất ổn, cần đề phòng mất mát tiền bạc. Trong cuộc sống dễ gặp tiểu nhân, do đó cần cảnh giác trong các giao dịch tài chính, tránh tự ý quyết định mà nên tham khảo ý kiến con cháu để không rơi vào bẫy lừa đảo. Nên cai thuốc, cai rượu để phòng tránh các bệnh về gan phổi. Khi cơ thể có dấu hiệu bất thường cần đi khám ngay.

Tuổi Ngọ sinh năm 1966 (60 tuổi)

Ở tuổi 60, đa số đã nghỉ hưu nhưng một số người kinh doanh vẫn chưa buông bỏ sự nghiệp. Năm tuổi khiến vận thế bình thường, sự nghiệp có phần đình trệ. May mắn là tài vận tương đối ổn định, chỉ cần kiên trì với công việc hiện tại và giữ thái độ khiêm nhường. Cần dựa vào nỗ lực bản thân để vượt qua khó khăn dù có quý nhân giúp đỡ. Về sức khỏe, chú ý điều tiết cảm xúc để tránh mất ngủ hoặc rối loạn nội tiết.

Tuổi Ngọ sinh năm 1978 (48 tuổi)

Năm 2026 là một năm đầy biến động với người sinh năm 1978. Sự nghiệp gặp nhiều trở ngại, khó thăng tiến hay phát triển dự án mới. Dù không lười biếng nhưng các yếu tố ngoại cảnh gây nhiều bất lợi, khiến bạn rơi vào cảnh lực bất tòng tâm. Lời khuyên là nên giữ vững vị trí hiện tại, tránh mạo hiểm khởi nghiệp hay nhảy việc. Tài vận phát triển khá tốt, cả chính tài và thiên tài đều tăng trưởng, nhưng do đang ở giai đoạn gánh vác gia đình nên cần quy hoạch tài chính rõ ràng.

Tuổi Ngọ sinh năm 1990 (36 tuổi)

Cuộc sống và công việc của người sinh năm 1990 sẽ đối mặt với nhiều áp lực và thách thức. Dù nỗ lực không ngừng nhưng sự quấy nhiễu từ xung quanh khiến sự nghiệp khó phát triển. Tài vận trong năm bản mệnh biến động lớn, kiếm được ít nhưng chi tiêu nhiều. Cần tránh mua sắm bốc đồng và từ chối các dự án đầu tư không rõ ràng. Sức khỏe gặp rắc rối, dễ xảy ra tai nạn, cần thận trọng khi lái xe và tránh các môn thể thao mạo hiểm.

Tuổi Ngọ sinh năm 2002 (24 tuổi)

Vận thế tổng thể không tốt, sự nghiệp có nhiều biến động. Người mới đi làm dù đầu tư nhiều thời gian công sức nhưng khó được lãnh đạo ghi nhận, dễ gặp thất bại. Cần giữ bình tĩnh, nhìn nhận lại bản thân để tìm hướng giải quyết và loại bỏ sự lo âu. Về tình cảm, người độc thân có nhân duyên tốt, chỉ cần chủ động sẽ có cơ hội. Ở độ tuổi này, không nên nóng vội trong tình yêu, hãy giữ tâm thái bình thản.

Tuổi Ngọ sinh năm 2014 (12 tuổi)

Vận trình học tập có bước tiến lớn. Ở tuổi 12, trẻ bắt đầu trưởng thành, chuẩn bị bước vào cấp hai với nhiều mong đợi xen lẫn lo lắng. Nhờ tư duy nhanh nhạy và thái độ tích cực, việc học sẽ có sự đột phá nếu kiên nhẫn và chuyên tâm. Tuy nhiên, tránh tự mãn hoặc nảy sinh tâm lý nổi loạn, coi thường bạn bè thầy cô. Cần học cách khiêm tốn và giữ thái độ tích cực để duy trì thành tích ổn định.

Tử vi tuổi Ngọ năm 2026 theo từng tháng (Âm lịch)

Tháng 1: Chính thức bước vào năm tuổi, vận thế có sự xáo trộn nhưng nhờ cát tinh hỗ trợ ngay từ đầu năm nên cuối cùng đều có thể xoay chuyển cục diện. Sự nghiệp xuất hiện cơ hội, người mới đi làm sẽ được đồng nghiệp ghi nhận nhờ cách ứng xử khéo léo.

Tháng 2:Vận thế các mặt đều khởi sắc rõ rệt. Công việc thể hiện được năng lực chuyên môn, đặc biệt trong lĩnh vực sáng tạo. Tài vận ổn định. Nên dành thời gian cho gia đình để gia tăng vận khí tình cảm.

Tháng 3: Nhịp sống trở nên bận rộn, công việc dồn ứ từ đầu tháng. Việc tăng ca liên tục khiến tinh thần sa sút. Trong làm việc nhóm dễ bị đồng nghiệp hiểu lầm. Cần tự kiểm điểm và khéo léo vun đắp các mối quan hệ để công việc thuận lợi hơn.

Tháng 4:Vận thế hơi trầm lắng, nhiều người đối mặt với rắc rối do quyết định sai lầm. Công việc bị đình trệ do đối tác thiếu tin tưởng hoặc vấn đề hợp đồng. Cần tránh xa các hình thức đầu tư trên mạng, tiền ảo và giữ tâm thế bình thản trước thị phi.

Tháng 5: Vận thế biến động mạnh. Đầu tháng có thể thay đổi vị trí công tác, nhân sự biến động khiến công việc khó triển khai. Cuối tháng có nhiều cơ hội đi công tác, tuy tăng thêm kinh nghiệm nhưng cũng gây mệt mỏi thể chất. Cần chú ý nghỉ ngơi hợp lý.

Tháng 6: Bề ngoài có vẻ sóng yên biển lặng nhưng thực chất ẩn chứa nhiều nguy cơ. Phân chia công việc nơi công sở dễ gây mâu thuẫn. Nên tự thân vận động, tránh ỷ lại. Trong môi trường phức tạp, tuyệt đối không nên cố thể hiện mình hoặc quá để tâm đến cái nhìn của người khác.

Tháng 7:Vận thế ngoài ổn trong động, nhiều nỗi lo âu, tránh nóng vội. Cần chủ động liên lạc với bạn bè cũ, học hỏi tiền bối và giữ thái độ khiêm tốn. Tài vận biến động, tuyệt đối không cho vay mượn hoặc đứng ra bảo lãnh, cần giữ ranh giới tài chính rõ ràng.

Tháng 8:Vận thế có chút đảo chiều, đầu tháng gặp khó khăn nhưng về sau sẽ thuận lợi hơn (tiền hung hậu cát). Cần tốn nhiều thời gian xử lý khủng hoảng. Tài vận cần đề phòng bẫy đầu tư, không tin người và không tham gia lĩnh vực mình không hiểu rõ.

Tháng 9: Vận thế đảo chiều tích cực, sự nghiệp tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nhân mạch giúp tháo gỡ khó khăn. Người muốn nhảy việc sẽ có cơ hội phỏng vấn nếu tích cực nộp hồ sơ. Tài vận cần tiêu dùng lý trí, lập kế hoạch thu chi.

Tháng 10: Vận thế hơi đi xuống, cảm xúc không ổn định dễ ảnh hưởng đến phán đoán. Dễ xảy ra tranh cãi vặt vãnh với nửa kia đầu tháng, nếu không giải quyết tích cực dễ dẫn đến chiến tranh lạnh. Cần dành thời gian điều chỉnh cảm xúc.

Tháng 11: Vận thế trồi sụt thất thường, làm việc gì cũng chỉ đạt kết quả bằng một nửa công sức bỏ ra. Người mới đi làm dễ cảm thấy mệt mỏi, khó thích nghi do điều chuyển vị trí và khối lượng kiến thức mới quá lớn.

Tháng 12:Tháng cuối cùng của năm bản mệnh, vận thế dần tốt lên, các rắc rối cũ dần được hóa giải. Tuy nhiên, tài vận cuối năm biến động mạnh, đặc biệt với người hay đầu tư tài chính, dễ rơi vào thế khó nếu dốc vốn quá nhiều mà không lường trước rủi ro.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.