Tổng quan tử vi tuổi Dậu năm Bính Ngọ 2026

(VTC News) -

Năm Bính Ngọ 2026 đến, trong mọi việc, bản mệnh tuổi Dậu đều nhận được sự chỉ dẫn, nâng đỡ, giúp hành trình trong năm bớt đi nhiều đường vòng, trắc trở. Đặc biệt, những người có nghề nghiệp ổn định sẽ gặp nhiều cơ hội thăng tiến, dễ dàng đạt được mục tiêu mà không tốn quá nhiều công sức.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của hung tinh Quyển Thiệt là lời cảnh báo về những rắc rối thị phi. Bản mệnh cần chủ động tránh xa tiểu nhân, hạn chế tranh chấp lời qua tiếng lại để tránh vướng vào những tin đồn thất thiệt.

Về phương diện tài chính, cả thu nhập chính và phụ đều ở mức khá. Lương thưởng có xu hướng tăng, người làm kinh doanh cũng thấy lợi nhuận đổ về. Dù vậy, cần hết sức đề phòng hung tinh Cấu Sát. Trong đầu tư và quản lý tài chính, cần thận trọng, biết điểm dừng, không nên tham lam vô độ kẻo gặp tổn thất nặng nề.

Về tình cảm, sao chính đào hoa Hồng Loan chiếu mệnh sẽ thúc đẩy vận trình tình duyên rực rỡ. Người độc thân nếu có ý định tìm kiếm một nửa của mình sẽ rất dễ dàng gặp được đối tượng lý tưởng. Các cặp vợ chồng cũng sẽ tận hưởng bầu không khí gia đình hạnh phúc, viên mãn.

Để gia tăng vận khí, người tuổi Dậu năm Bính Ngọ 2026 có thể mang theo vật phẩm Phượng Lý Thiêm Lộc (Phượng hoàng và cá chép dâng lộc) để cầu mong vạn sự như ý, phúc vận song hành.

Tuổi Dậu năm 2026 sự nghiệp có cơ hội thăng tiến, đào hoa nở rộ, đường tình duyên rỡ. Ảnh: XHS

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu năm 2026

Năm 2026, nhờ ảnh hưởng tích cực của quý nhân Thiên Đức, người tuổi Dậu sẽ có những màn thể hiện xuất sắc trong công việc, tiếp cận được nhiều nguồn tài nguyên ưu thế. Đặc biệt, những người làm trong cơ quan nhà nước hoặc công chức, viên chức có cơ hội được cấp trên ghi nhận nhờ năng lực xử lý khủng hoảng, cần nắm bắt thời cơ để thăng chức, tăng lương.

Tuy nhiên, cần cảnh giác trước sự quấy phá của hung tinh Quyển Thiệt. Chiến lược tốt nhất là tập trung toàn bộ thời gian và sức lực cho nhiệm vụ chuyên môn, không nên so đo tính toán quá nhiều. Tại những nơi công cộng, cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói, giữ thái độ đề phòng nhất định với đồng nghiệp để tránh tai bay vạ gió.

Năm nay sao Hồng Loan nhập cung mang lại nhân duyên khác giới rất tốt, đặc biệt thuận lợi khi đàm phán kinh doanh, dễ nhận được sự ủng hộ từ phái nữ. Tuy nhiên, cần giữ chừng mực trong các mối quan hệ xã giao, tránh tiếp xúc riêng tư quá mức để ngăn ngừa tin đồn không hay, nhất là với người đã lập gia đình.

Tử vi tuổi Dậu năm Bính Ngọ 2026: Vận trình tài lộc

Được sao quý nhân Thiên Đức chiếu mệnh, tài vận của tuổi Dậu năm 2026 rất đáng ngưỡng mộ ở cả hai nguồn thu chính và phụ. Nguyên tắc quan trọng nhất trong năm nay là giữ thái độ khiêm tốn, tránh phô trương sự giàu có để không gặp rủi ro mất mát.

Người làm công ăn lương cần tập trung phát triển công việc chính, tránh để mất việc sẽ làm gián đoạn nguồn thu nhập ổn định. Người kinh doanh cần tỉnh táo, sàng lọc kỹ càng để không rơi vào các bẫy đầu tư. Ngoài ra, ảnh hưởng tiêu cực của hung tinh Cấu Sát có thể gây ra tổn thất về khách hàng hoặc tiền bạc.

Dù thu nhập khả quan nhưng các khoản chi tiêu cũng không hề nhỏ, cộng thêm những rủi ro mất tiền ngoài ý muốn. Do đó, người tuổi Dậu cần chi tiêu có kế hoạch, tránh vung tay quá trán. Hãy tìm cách tích lũy số tiền kiếm được để tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.

Vận trình tình cảm của người tuổi Dậu năm 2026

Năm 2026, sao chính đào hoa Hồng Loan chiếu rọi mang đến đời sống tình cảm ngọt ngào và hạnh phúc.

Người độc thân: Việc thoát ế trở nên dễ dàng như trở bàn tay. Tích cực tham gia các buổi tụ tập bạn bè hoặc chấp nhận lời mai mối từ người thân sẽ gia tăng cơ hội gặp gỡ người trong mộng.

Người đang yêu: Khả năng kết hôn trong năm nay rất cao. Hai bạn sẽ nhận được sự chúc phúc từ người thân, bạn bè để cùng nhau bước vào lễ đường. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị hôn lễ có thể gây mệt mỏi, cần sự thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau.

Người đã kết hôn: Tình hình không mấy lạc quan. Vợ chồng dễ tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt, thậm chí có nguy cơ người thứ ba xen vào. Cần tăng cường giao tiếp, đối thoại thẳng thắn khi gặp vấn đề, tránh độc đoán hay chỉ biết đến bản thân mình.

Vận trình sức khỏe của người tuổi Dậu năm 2026

Chịu ảnh hưởng của hung tinh Cấu Sát, dù không gặp phải biến cố sinh tử nhưng người tuổi Dậu khó tránh khỏi ốm đau, bệnh vặt. Cần đặc biệt chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh lười biếng mà thường xuyên ăn đồ bên ngoài, vừa tốn kém vừa hại thân.

Năm nay cần tăng cường vận động thể chất. Dù là làm việc nhà, đi dạo trong khu dân cư hay tập gym chuyên nghiệp đều tốt, giúp nâng cao sức đề kháng.

Người cao tuổi không nên lo lắng những chuyện bao đồng, cần giữ tâm thái an nhiên, tham gia các hoạt động cộng đồng vui vẻ. Khi cơ thể có dấu hiệu bất thường cần đi khám ngay. Ngoài ra, cần nâng cao ý thức an toàn, cảnh giác với các tai nạn gây chảy máu khi tham gia giao thông.

Tử vi người tuổi Dậu năm 2026 theo năm sinh

Tuổi Dậu sinh năm 1957 (69 tuổi)

Bước sang tuổi 69, vận thế tổng thể khá bình lặng. Do có hung tinh nhập mệnh, làm việc gì cũng cần thận trọng. Người ở độ tuổi này cần đặc biệt chú ý sức khỏe, sinh hoạt hàng ngày và an toàn khi đi lại để tránh tổn thương gân cốt. Tốt nhất nên giữ tâm thái hòa ái, tránh nóng giận để phòng ngừa các bệnh về tim mạch, huyết áp.

Tuổi Dậu sinh năm 1969 (57 tuổi)

Vận thế năm 2026 khá thuận lợi. Ở tuổi 57, dù sắp nghỉ hưu nhưng nhờ cát tinh trợ lực, sự nghiệp vẫn có không gian thăng tiến. Tuy nhiên, trong giai đoạn cạnh tranh, cần đề phòng tiểu nhân cản đường. Người làm kinh doanh cần cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, không vì lợi nhuận cao mà xem nhẹ rủi ro. Do công việc bận rộn, cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, đặc biệt với người có thể chất yếu. Người hay đi công tác cần đề phòng vấn đề không hợp thủy thổ.

Tuổi Dậu sinh năm 1981 (45 tuổi)

Năm 2026 mang đến nhiều biến động không ổn định và ảnh hưởng tiêu cực. May mắn có cát tinh Thái Âm trợ lực, tài vận tăng trưởng khá nhanh. Bản mệnh có thể phát huy tối đa tài năng, thu hoạch tốt ở cả chính tài và thiên tài. Về tình cảm, biến động lớn, người đã kết hôn cần thận trọng đề phòng ngoại tình, tránh quá thân mật với bạn khác giới để không gây hiểu lầm. Về sức khỏe, người có cơ địa dị ứng cần chú ý ăn uống, tránh hải sản hoặc đồ kích thích để bảo vệ dạ dày.

Tuổi Dậu sinh năm 1993 (33 tuổi)

Vận thế các mặt biến động mạnh, đặc biệt là sự nghiệp. Những ai có ý định nhảy việc có thể gặp khó khăn khi tìm kiếm cơ hội mới, dễ dẫn đến tâm lý nóng vội và thất bại. Do đó, năm nay cần cai kiêu ngạo, nóng nảy, nên tập trung trí tuệ vào công việc và học tập, tích lũy kinh nghiệm thay vì bốc đồng nghỉ việc. Vận đào hoa năm nay khá tốt, người độc thân giao thiệp thuận lợi, dễ bắt đầu mối tình mới. Về sức khỏe, không được chủ quan với các dấu hiệu bất thường, tránh để bệnh nhỏ hóa bệnh lớn.

Tuổi Dậu sinh năm 2005 (21 tuổi)

Được cát tinh trợ lực, vận thế phát triển tốt. Sự nghiệp và học nghiệp đều được trưởng bối nâng đỡ. Những người chuẩn bị bước vào môi trường công sở sẽ có cơ hội thực tập tốt, nếu thể hiện tốt sẽ không lo vấn đề việc làm trong tương lai. Người đang đi học sẽ có đột phá trong thi đua, nhận được khen thưởng. Thu nhập chính ổn định nhưng thu nhập phụ cần thận trọng. Do thu nhập chưa cao, cần tiết kiệm, chi tiêu hợp lý. Vận tình cảm tốt, dễ kết đôi qua các hội nhóm sở thích, nhưng cần đề phòng đào hoa xấu, biết chọn lọc đối tượng phù hợp.

Tuổi Dậu sinh năm 2017 (9 tuổi)

Ở tuổi lên 9, trẻ tràn đầy năng lượng, tích cực chủ động nhưng cũng rất hiếu động, tư duy linh hoạt khiến cha mẹ khó quản giáo, dễ nảy sinh bất đồng. Vận thế tổng thể tốt, việc học tập bình ổn. Cha mẹ nên đốc thúc trẻ hoàn thành nhiệm vụ học tập để duy trì thành tích. Cần chú ý vấn đề an toàn và sức khỏe, hạn chế đến nơi đông người ồn ào, giảm bớt các hoạt động ngoài trời tiềm ẩn nguy hiểm để tránh tai nạn thương tích.

Tử vi tuổi Mão năm 2026 theo từng tháng (Âm lịch)

Tháng 1:Vận thế biến động lớn, không có cát tinh chiếu cố lại bị hung tinh quấy nhiễu nên dễ gặp khủng hoảng tài chính. Người thích đầu tư không nên tùy tiện xuống tiền, tốt nhất nên tập trung vào công việc chính. Áp lực công việc dễ dẫn đến cảm xúc tiêu cực, nóng giận, gây mất hòa khí. Muốn cải thiện vận thế, cần bắt đầu từ việc sửa đổi tính nóng nảy.

Tháng 2: Vận thế các mặt có không gian tăng trưởng lớn. Công việc và tài vận phát triển ổn định, có quý nhân xuất hiện hóa giải nguy nan. Người kinh doanh có nhiều đối tác tìm đến, cần nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên, bận rộn công việc cần chú ý cân bằng nghỉ ngơi, tránh thức khuya hay tiệc tùng quá độ gây hại sức khỏe.

Tháng 3:Đây là tháng may mắn liên tiếp, làm việc gì cũng đạt hiệu quả cao (một vốn bốn lời). Nếu có kế hoạch tốt, hãy triển khai ngay, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn bình thường. Sức khỏe tốt, người có bệnh cũ sẽ có chuyển biến tích cực.

Tháng 4:Vận thế bình thường, không có bước phát triển đột phá, mọi việc diễn ra tẻ nhạt. Thu nhập bình thường nhưng chi tiêu giữa tháng tăng cao, nếu không có kế hoạch dễ bị phá tài. Nên lập kế hoạch thu chi cho tháng sau vào cuối tháng này, kiểm soát ham muốn mua sắm những thứ vượt quá khả năng tài chính.

Tháng 5:Chịu ảnh hưởng của hung tinh, vận thế không tốt nhưng may mắn là ảnh hưởng không quá lớn. Sự nghiệp và tài vận quan trọng không bị biến động nhiều. Về sức khỏe, phụ nữ bước vào giai đoạn mãn kinh cần chú ý nghỉ ngơi, nếu tự điều chỉnh không hiệu quả cần nhờ đến can thiệp y tế.

Tháng 6: Vận thế chưa đảo chiều, dễ vì những chuyện vụn vặt mà trở nên thần hồn nát thần tính, tâm lý thay đổi lớn, dễ bị tác động bởi môi trường xung quanh. May mắn là sự nghiệp khá thuận lợi, các vấn đề khó khăn trước đó dần được hóa giải, người mới đi làm có tiến bộ lớn. Tuy nhiên, do quá bận rộn công việc mà lơ là gia đình, dễ nảy sinh bất đồng, căng thẳng với vợ chồng.

Tháng 7: Vận thế đảo chiều tích cực, mọi việc hướng tới chiều hướng tốt đẹp. Sự nghiệp đi vào quỹ đạo, hiệu suất làm việc tăng cao, biểu hiện xuất sắc được lãnh đạo ghi nhận, cơ hội thăng chức tăng lương lớn. Tài vận phát triển bình thường, người có kế hoạch đầu tư không nên vội vàng, cần quan sát thị trường và tích lũy kinh nghiệm, tránh đầu tư mù quáng.

Tháng 8: Chịu ảnh hưởng của hung tinh, vận tình cảm không ổn định. Người độc thân đón nhận đào hoa nhưng đa phần là đào hoa xấu, cần tỉnh táo khi chọn lựa, không nên trao hết tình cảm để tránh trắng tay. Người đã có đôi cần tránh để đào hoa xấu quấy nhiễu gây khủng hoảng tình cảm, nên giữ khoảng cách với người khác giới không rõ ràng.

Tháng 9:Vận thế tổng thể bình ổn. Sự nghiệp được quý nhân chỉ điểm, thu hoạch nhiều cơ hội phát triển, công việc thuận buồm xuôi gió. Tài vận tăng trưởng mạnh, cả chính tài và thiên tài đều không cần lo lắng. Tuy nhiên, khi có thu nhập tốt cần biết tích lũy, không nên vì có tiền mà tiêu xài hoang phí, làm việc gì cũng cần có kế hoạch mới bền lâu.

Tháng 10:Hung tinh nhập mệnh, cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe bản thân và gia đình, nhất là người già bệnh nặng hoặc trẻ em sức đề kháng kém. Tài vận biến động lớn, nhất là thiên tài. Người chơi chứng khoán cần phân tích thị trường và đánh giá rủi ro kỹ lưỡng trước khi đầu tư, không nên dốc vốn quá nhiều một lúc.

Tháng 11:Vận thế không bình ổn, thậm chí là biến động bất an, nhiều vấn đề cần giải quyết. Sự nghiệp cần thận trọng, suy nghĩ kỹ trước khi nói và làm. Nếu có cơ hội đi công tác, học tập, cần tự thân vận động, nắm bắt tốt để có cơ hội thăng tiến. Khi đi xa cần lên lịch trình kỹ lưỡng, đề phòng biến cố do thay đổi lịch trình.

Tháng 12:Tháng cuối năm, sự nghiệp có bước tiến, thu nhập chính cũng tăng theo. Người vốn tiết kiệm thì tháng này không cần lo lắng về kinh tế, chăm chỉ làm việc sẽ thấy thành quả. Sức khỏe không tốt, cảm xúc không ổn định, dễ vì chuyện nhỏ mà bất đồng, buồn bực một mình, khó thoát khỏi bế tắc dẫn đến mất ngủ, mộng mị, thậm chí trầm cảm.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.