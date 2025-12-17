Tổng quan tử vi người tuổi Sửu năm 2026: Dễ hao tài, có cơ hội sự nghiệp

(VTC News) -

Trong năm này, tuổi Sửu cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp hóa giải Thái Tuế, đồng thời hết sức thận trọng trong giao tiếp và ứng xử, tránh tùy tiện tranh chấp với bạn bè hoặc đồng nghiệp.

Tuy nhiên, người tuổi Sửu không cần quá lo lắng. Năm 2026 vẫn có sự trợ lực từ quý nhân tinh Thiên Ất. Dù gặp phải khó khăn gì, cuối cùng cũng có thể gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an. Trong năm Ngọ, bản mệnh cần giữ thái độ thẳng thắn, chân thành, làm việc gì cũng phải tỉ mỉ và nghiêm túc.

Về tài chính, cần cẩn trọng hơn, tuyệt đối không dễ dàng đứng ra bảo lãnh tiền bạc cho người khác. Đối với gia đình và bạn bè, hãy dành nhiều sự quan tâm và yêu thương hơn, điều này sẽ giúp cả năm bình an, thuận lợi và hạnh phúc.

Vận đào hoa của tuổi Sửu năm 2026 rất đáng khen ngợi cả về số lượng và chất lượng. (Ảnh: CM)

Phân tích chi tiết từng phương diện tử vi tuổi Sửu năm 2026

Vận trình sự nghiệp

Năm 2026, nhờ sự trợ giúp của sao quý nhân Thiên Ất, những người tuổi Sửu làm công ăn lương, đặc biệt là cấp quản lý hoặc nhân viên văn phòng, sẽ có được những cơ hội rất tốt. Bản mệnh cần nắm bắt chắc chắn thời cơ này; chỉ cần chịu khó bỏ thời gian và công sức, kết quả thu về sẽ không tệ.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hại Thái Tuế, tuổi Sửu cần ăn nói và hành động cẩn trọng. Đặc biệt ở những nơi công cộng, không được phát ngôn tùy tiện để tránh sự chú ý của tiểu nhân, gây ra tranh chấp khẩu thiệt và mang lại rắc rối không đáng có chốn công sở.

Đối với người tuổi Sửu làm kinh doanh, năm 2026 nhận được sự hỗ trợ tích cực từ sao Thái Cực, giúp doanh thu tăng đáng kể và tiếp cận được nhiều nguồn tài nguyên tốt. Tuy nhiên, cần biết điểm dừng, thấy tốt thì thu, tuyệt đối không được tham lam vô độ, nếu không rất dễ bị kẹt vốn và khó lòng rút chân ra được. Ngoài ra, cần chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, đảm bảo giấc ngủ đầy đủ, tránh tự gây áp lực quá lớn cho bản thân.

Vận trình tài lộc

Về phương diện tài chính, chịu ảnh hưởng của hại Thái Tuế, tuổi Sửu có thể gặp nhiều sự cố hao tài tốn của. Tài vận tổng thể khá trầm lắng, thậm chí có thể vô cớ bị người thân, bạn bè làm liên lụy, rơi vào cảnh túng thiếu. Do đó, cần duy trì tâm lý cảnh giác cao độ.

Nhìn chung cả năm, tháng 5 và tháng 6 Âm lịch là thời điểm tài vận tồi tệ nhất. Trong giai đoạn này, mọi khoản chi tiêu hay các vấn đề liên quan đến tiền bạc đều phải đặc biệt chú ý để tránh tổn thất lớn.

Đối với người kinh doanh muốn tìm đối tác, cần tìm hiểu kỹ lưỡng về đối phương. Tốt nhất nên tìm kiếm trong số người thân, bạn bè, không nên mù quáng tin tưởng người lạ để tránh nguy cơ đối phương ôm tiền bỏ trốn. Dù vậy, cũng không cần quá sợ hãi, vì năm nay có sao Thiên Ất phù trợ, dù có tổn thất lớn cũng sẽ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ thoát khỏi khó khăn, đưa cuộc sống trở lại bình yên.

Vận trình tình cảm người tuổi Sửu năm 2026

Về tình cảm, vận đào hoa của tuổi Sửu năm 2026 rất đáng khen ngợi cả về số lượng và chất lượng. Người độc thân, đặc biệt là nam nữ độc thân lớn tuổi, cần nắm bắt cơ hội để tìm kiếm lương duyên, giúp gia đình bớt lo lắng. Các tháng 4, 8 và 12 Âm lịch là thời điểm vượng đào hoa nhất.

Người đã có đôi, đây là giai đoạn thích hợp để tiến tới hôn nhân, cuộc sống vợ chồng sau này sẽ ngọt ngào hạnh phúc. Lưu ý, nếu được người thân giới thiệu đối tượng, đừng vội từ chối hay có tâm lý chống đối, hãy chủ động gặp mặt vì đó rất có thể là chính duyên.

Người đã kết hôn, do hại Thái Tuế, nội bộ gia đình dễ nảy sinh mâu thuẫn, vợ chồng hiểu lầm nhau. Cần học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để suy xét, không nên quá đề cao cái tôi. Trong việc nuôi dạy con cái, cả hai cần bàn bạc thống nhất, tránh độc đoán.

Vận trình sức khỏe người tuổi Sửu năm 2026

Tuổi Sửu cần chú trọng bảo dưỡng cơ thể trong năm 2026. Nên từ chối bớt các cuộc xã giao, tiệc tùng không cần thiết để tránh ăn uống quá độ, bảo vệ dạ dày. Hạn chế thực phẩm giàu calo, không quá nuông chiều khẩu vị, đặc biệt là người cao tuổi để tránh nguy cơ "tam cao" (huyết áp cao, mỡ máu cao, đường huyết cao).

Duy trì thói quen ngủ sớm dậy sớm, ăn uống điều độ, đặc biệt là nữ giới để tránh các bệnh về nội tiết. Do năm hạn hại Thái Tuế, cần nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn. Khi lái xe, đi bộ hay đi xe đạp đều phải cẩn thận hơn.

Năm 2026, tuổi Sửu có quý nhân âm thầm giúp đỡ nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thử thách. Ảnh: CM

Vận thế người tuổi Sửu theo năm sinh

Tuổi Sửu sinh năm 1949 (77 tuổi)

Bước vào năm 2026, vận thế tổng thể không lý tưởng. Do hại Thái Tuế, cần đặc biệt lưu ý vấn đề sức khỏe. Khi ra ngoài cần có người đi cùng; tại nhà cần rà soát các nguy cơ an toàn, đề phòng trơn trượt té ngã. Người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ, phát hiện vấn đề cần điều trị ngay, tránh để lỡ thời điểm vàng.

Tuổi Sửu sinh năm 1961 (65 tuổi)

Vận thế hơi trầm lắng. Ở tuổi 65, nhiều người vẫn chưa chịu nghỉ ngơi hoàn toàn mà vẫn giúp đỡ con cái hoặc làm việc vặt, dễ dẫn đến lơ là sức khỏe. Người cao tuổi không nên cố quá sức, làm việc gì cũng phải lượng sức mình, tránh vắt kiệt sức khỏe. Cần quan tâm nhiều hơn đến đời sống cá nhân, nhà cửa và tình cảm gia đình.

Tuổi Sửu sinh năm 1973 (53 tuổi)

Sắp đến tuổi nghỉ hưu nhưng lại gặp năm phạm Thái Tuế nên sự nghiệp và cuộc sống có biến động. Cần giữ tâm thái lạc quan để tìm sự ổn định trong biến động. Tại nơi làm việc, không nên cậy già lên mặt, hãy giữ thái độ khiêm tốn. Khi có mâu thuẫn, đừng quá so đo được mất, hãy tập trung vào công việc chính. Về tình cảm, vợ chồng trung niên dễ cảm thấy nhạt nhẽo, cần hâm nóng tình cảm để tránh sự xa cách.

Tuổi Sửu sinh năm 1985 (41 tuổi)

Vận thế năm 2026 khá gian nan. Những người có nhiều dự định cho tương lai nên ưu tiên sự ổn định trong năm nay, tránh các ý tưởng bốc đồng để không chuốc lấy thị phi. Về đầu tư, tuyệt đối không tin lời người khác tham gia đầu tư mạo hiểm. Dù thị trường có vẻ tốt nhưng rủi ro tiềm ẩn rất lớn, dễ dẫn đến khủng hoảng kinh tế.

Tuổi Sửu sinh năm 1997 (29 tuổi)

Chính thức bước vào năm Hại Thái Tuế, vận thế trắc trở, đặc biệt là về nhân mạch. Quan hệ với người thân, đồng nghiệp hay cấp trên đều khó hòa hợp. Do đó, cần tăng cường giao tiếp, chủ động mở rộng quan hệ để tìm kiếm quý nhân. Sự nghiệp có phần hạn chế, cần giữ thái độ khiêm tốn, tích cực phối hợp trong làm việc nhóm để đạt thành tích và khẳng định giá trị.

Tuổi Sửu sinh năm 2009 (17 tuổi)

Năm 2026 là một năm đầy thăng trầm. Dù có quý nhân âm thầm giúp đỡ, chỉ dẫn để không lạc lối, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thử thách. Ở tuổi 17, áp lực học tập và các mối quan hệ bạn bè dễ gây lo âu. Cần xây dựng khả năng chịu áp lực, không ngại khổ và quyết tâm không lười biếng để vươn lên từ nghịch cảnh. Chú ý kết hợp học tập và nghỉ ngơi, tránh thức khuya gây hại sức khỏe.

Vận trình hàng tháng năm 2026 (Âm lịch)

Tháng 1: Vận thế không lý tưởng, đối mặt nhiều thách thức. Làm việc cần nghiêm túc, tránh "ra gió" kẻo gây mất lòng. Người mới đi làm cần kiềm chế tính nóng nảy. Thận trọng trong đầu tư, tránh lĩnh vực lạ.

Tháng 2: Vận thế ảm đạm, công việc đình trệ, cuộc sống có chuyện phiền lòng. Càng khó khăn càng phải khiêm tốn, tránh dính vào thị phi hay chuyện bao đồng. Ăn uống thanh đạm để dưỡng thân.

Tháng 3: Vận trình sự nghiệp đảo chiều, có quý nhân giúp đỡ, nỗ lực được đền đáp. Người làm lãnh đạo kiểm soát tốt cục diện. Người độc thân có thể tận dụng cơ hội đi công tác để tiếp xúc người khác giới, tăng khả năng thoát ế.

Tháng 4:Vận thế biến động mạnh, có họa có phúc. Công việc có biến động nhân sự, nỗ lực trước đó có thể đổ sông đổ bể. Dễ gặp tiểu nhân ngáng đường. Cần bớt nói, làm nhiều, tránh hành động bốc đồng.

Tháng 5: Vận thế chuyển biến nhưng vẫn còn trở ngại ngầm. Cần bỏ nhiều công sức hơn. Không nên cố tình thể hiện bản thân, có thành quả cũng nên khiêm tốn để tránh tiểu nhân ghen ghét. Vợ chồng cần quan tâm nhau nhiều hơn, tránh áp đặt.

Tháng 6: Vận thế có xu hướng đi xuống, gặp nhiều thách thức. Đầu tư tài chính không nên bỏ vốn quá nhiều một lúc. Sức khỏe biến động, người trung niên cần tránh làm việc quá sức, đảm bảo giấc ngủ.

Tháng 7: Vận thế tổng hợp tăng lên. Công việc cần quy hoạch hợp lý, tránh nóng vội, suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Tài vận bình thường, cần tính toán chi tiêu kỹ lưỡng để tránh khủng hoảng.

Tháng 8:Vận thế trung bình, công việc gặp chút trở ngại cần chuẩn bị ứng phó. Tài vận tốt, các khoản đầu tư trước đó sinh lời nhưng cần biết tích lũy. Chú ý sức khỏe, nên tăng cường hoạt động ngoài trời.

Tháng 9:Cuối năm bận rộn dễ khiến nhiều người quên ăn quên ngủ, thức khuya làm việc, ảnh hưởng sức khỏe. Cần cân đối thời gian nghỉ ngơi. Người độc thân tháng này đào hoa vượng, nên nắm bắt cơ hội.

Tháng 10: Vận thế không thuận lợi do hung tinh quấy nhiễu. Cần đầu tư nhiều thời gian hơn để vượt qua khủng hoảng. Đề phòng đối thủ chơi xấu nơi công sở, cần cẩn trọng lời nói. Trời lạnh, trẻ nhỏ cần chú ý bệnh đường hô hấp.

Tháng 11: Vận thế có chút khởi sắc so với tháng trước nhưng vẫn còn trở ngại. Người lớn tuổi dù tận tâm nhưng khó được cấp trên ghi nhận, tuy nhiên đừng nản lòng. Cẩn thận bẫy đầu tư tài chính, tránh xa các dự án không rõ nguồn gốc.

Tháng 12:Cuối năm vận thế ổn định, biến động không gây trở ngại lớn. Sự nghiệp đi vào quỹ đạo, có cơ hội được đề bạt nếu biết nắm bắt. Chi tiêu cuối năm nhiều, cần lên kế hoạch thu chi và tích lũy cho cả năm.