(VTC News) -

Năm Bính Ngọ 2026, vận thế tổng hợp của người tuổi Mão sáng sủa. Nhờ sự chiếu rọi của nhiều cát tinh như Thiên Đức, Phúc Đức và Thiên Hỷ, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió mà không gặp trở ngại quá lớn. Sự trợ lực từ các vì sao này mang lại tâm trạng vui vẻ, phấn chấn; bản mệnh cần tận dụng tối đa năng lượng này để tạo ra những thay đổi tích cực trên mọi phương diện.

Người đã kết hôn có thể đón tin vui thêm thành viên mới. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ chính duyên (người định mệnh) và nhanh chóng tiến tới hôn nhân hạnh phúc.

Do lưu niên phạm cục diện phá Thái Tuế, người tuổi Mão vẫn sẽ gặp những rắc rối nhất định. Tuyệt đối không được đắc ý. Trong cuộc sống và công việc cần giữ thái độ thắng không kiêu, làm việc chắc chắn, tránh tâm lý muốn thành công nhanh chóng.

Chịu ảnh hưởng của hung tinh Dương Nhẫn, cần đặc biệt đề phòng tai nạn thương tích, chảy máu. Tránh xa các hoạt động giải trí nguy hiểm, cẩn trọng khi lái xe.

Tổng quan tử vi tuổi Mão năm Bính Ngọ 2026: Thuận buồm xuôi gió. (Ảnh: XHS)

Vận trình sự nghiệp người tuổi Mão năm 2026

Năm 2026, sự nghiệp của tuổi Mão phát triển rất tốt nhờ sự hỗ trợ của các cát tinh "Thiên Đức", "Phúc Đức". Chỉ cần tuân thủ quy định công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, việc thăng chức tăng lương là điều nằm trong tầm tay.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Phá Thái Tuế, bản mệnh cần kiểm soát tốt cảm xúc. Khi giao tiếp với cấp trên, đồng nghiệp hay cấp dưới, phải giữ thái độ "công tư phân minh", không để cảm xúc cá nhân chi phối nhằm tránh mâu thuẫn nội bộ.

Đối với học sinh: Chịu ảnh hưởng tiêu cực từ hung tinh và Phá Thái Tuế, kết quả học tập có thể không như ý, dễ mắc sai lầm trong các kỳ thi quan trọng. Đừng quá nản lòng, vì vẫn có cát tinh hỗ trợ. Chỉ cần chăm chỉ, tập trung nghe giảng, bạn vẫn có cơ hội đỗ vào các trường tốt.

Tài lộc của người tuổi Mão năm 2026

Tài vận năm 2026 của tuổi Mão có xu hướng tăng trưởng bền vững, tích lũy được khoản tiền đáng kể. Sao Thiên Đức mang lại vận quý nhân vượng, giúp hóa giải khó khăn. Khách hàng cũ vẫn duy trì sự gắn kết chặt chẽ.

Lưu ý quan trọng: Cần cảnh giác hung tinh Dương Nhẫn, dễ gây ra các sự cố hao tài tốn của ngoài ý muốn.

Khi đầu tư tài chính hoặc hợp tác kinh doanh, cần nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không được lơ là.

Tuyệt đối không đứng ra bảo lãnh tài chính cho người khác, cũng không nên dễ dàng cho bạn bè, người thân vay mượn. Việc này dễ dẫn đến rắc rối lớn, vừa mất tiền, vừa vướng vào kiện tụng hoặc lao lý, làm đảo lộn cuộc sống.

Tử vi tuổi Mão năm Bính Ngọ 2026: Vận trình tình cảm

Nhờ sự trợ lực của sao Hàm Trì và Thiên Hỷ, vận đào hoa của tuổi Mão cực kỳ vượng.

Người độc thân: Việc thoát ế trở nên dễ dàng, nhiều người khác giới ưu tú sẽ chủ động theo đuổi, tạo nên những mối tình lãng mạn. Sao Hàm Trì thường mang lại những mối tình sớm nở tối tàn, khó bền vững. Bạn cần nỗ lực vun đắp nhiều hơn mới mong duy trì được tình cảm lâu dài.

Các cặp đôi: Năm nay rất thích hợp để đính hôn hoặc kết hôn. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị có thể phát sinh mâu thuẫn nhỏ, cả hai cần cùng nhau giải quyết, tránh cãi vã làm sứt mẻ tình cảm.

Người đã kết hôn: Cần giữ mình trong sạch, tránh xa cám dỗ bên ngoài để không phản bội bạn đời.

Vận trình sức khỏe

Sức khỏe năm nay có chiều hướng đi xuống. Các bộ phận như cổ, mắt, gan dễ gặp vấn đề. Cần chú trọng bảo dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần.

Do ảnh hưởng của Dương Nhẫn, cần tránh xa vật sắc nhọn, tuân thủ luật giao thông để phòng tai nạn xe cộ.

Người cao tuổi trong gia đình có nguy cơ phải phẫu thuật, con cháu cần quan tâm chăm sóc hoặc thuê người hỗ trợ nếu quá bận rộn.

Phụ nữ có kế hoạch sinh con cần kiểm tra sức khỏe toàn diện, cai bỏ thói quen xấu, duy trì lối sống lành mạnh.

Tử vi người tuổi Mão năm 2026 theo năm sinh

1. Tuổi Mão sinh năm 1951 (75 tuổi)

Ở tuổi 75, vận thế không biến động nhiều. Cần thận trọng trong mối quan hệ gia đình và chăm sóc sức khỏe. Không nên "cậy già lên mặt" với con cháu, cần bao dung và bớt trách móc để gia đạo hòa thuận. Về sức khỏe, nên tập trung tăng cường miễn dịch, ăn uống lành mạnh và vận động nhẹ nhàng.

2. Tuổi Mão sinh năm 1963 (63 tuổi)

Vận thế không mấy thuận lợi, đặc biệt là tài vận. Dễ rơi vào bẫy đầu tư do phán đoán sai lầm hoặc vì quá tin người mà bị lừa gạt. Người làm kinh doanh nên cân nhắc chuyển giao quyền lực cho thế hệ sau, tránh ôm đồm quá nhiều việc gây hại sức khỏe. Cần ăn uống thanh đạm để giữ gìn thân thể.

3. Tuổi Mão sinh năm 1975 (51 tuổi)

Năm nay không quá suôn sẻ, công việc và cuộc sống đối mặt nhiều thách thức. Tuy nhiên, kinh nghiệm dày dặn sẽ giúp bạn vượt qua. Quý nhân sẽ xuất hiện vào lúc nguy nan để mang lại bước ngoặt. Người kinh doanh có cơ hội mới nhưng cần đề phòng đối thủ chơi xấu. Mọi việc cần giữ thái độ tích cực và thận trọng.

4. Tuổi Mão sinh năm 1987 (39 tuổi)

Vận thế khá trầm lắng, cả sự nghiệp và tài vận đều gặp khó khăn. Cạnh tranh nơi công sở gay gắt, tiểu nhân quấy phá, thị phi bủa vây. Cần giữ thái độ khiêm tốn, tránh hành động theo cảm xúc. Kinh tế thị trường ảm đạm, người kinh doanh không nên mạo hiểm. Vợ chồng trung niên cần đề phòng người thứ ba, đừng vì mâu thuẫn nhỏ mà làm hỏng hôn nhân.

5. Tuổi Mão sinh năm 1999 (27 tuổi)

Đối mặt với áp lực cạnh tranh khốc liệt tại nơi làm việc. May mắn là sẽ nhận được sự giúp đỡ từ trưởng bối hoặc bạn bè trong lúc khó khăn nhất. Cần nắm bắt cơ hội và phát huy tinh thần chịu khó. Về tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp lương duyên nhưng cần suy nghĩ chín chắn, dùng chân tình để đối đãi.

6. Tuổi Mão sinh năm 2011 (15 tuổi)

Vận thế khá tốt. Nhờ khả năng quan sát nhạy bén và tinh thần cầu thị, việc học tập sẽ có tiến bộ lớn. Tuy nhiên, cần giữ thái độ khiêm tốn với thầy cô, bạn bè. Về sức khỏe, chú ý khởi động kỹ trước khi vận động để tránh chấn thương, té ngã.

Tử vi tuổi Mão năm 2026 theo từng tháng (Âm lịch)

Tháng 1: Khởi đầu năm mới khá hỗn loạn, công việc bận rộn khiến nhiều người lơ là sức khỏe, dễ bị đau dạ dày hoặc dị ứng. Cần nhớ ăn ngủ đúng giờ, tránh ăn nhanh hoặc ăn quá nhiều.

Tháng 2: Tâm tính nóng vội, khó bình tĩnh làm việc, đầu óc mơ mộng viển vông. Người mới đi làm dễ bị đánh giá là hào nhoáng nhưng không thực tế, ảnh hưởng đường tiến thân. Người già cần chú ý giữ ấm đầu xuân.

Tháng 3: Tâm lý nóng nảy, nông nổi, kiêu ngạo tự mãn, làm việc theo ý mình, không quan tâm người khác. Điều này khiến quan hệ xã giao tồi tệ, dễ bị cô lập hoặc mâu thuẫn với cấp trên dẫn đến nghỉ việc. Cần tự kiểm điểm và hòa nhập hơn.

Tháng 4:Tài vận biến động mạnh. Người trẻ ham mê mua sắm, thích so bì, chi tiêu vượt khả năng dẫn đến túng thiếu. Cần học cách tiết kiệm, tránh tiêu xài hoang phí gây gánh nặng kinh tế.

Tháng 5: Sự nghiệp biến động. Người sắp nghỉ hưu có tâm lý buông xuôi, đi muộn về sớm, cậy già trong làm việc nhóm. Thái độ này ảnh hưởng xấu đến uy tín. Cần giữ thái độ nghiêm túc đến phút cuối.

Tháng 6: Biến động lớn về tình cảm. Người thành đạt, xã giao nhiều dễ sa ngã trước cám dỗ, có nguy cơ phản bội hôn nhân. Nếu không giữ mình, có thể dẫn đến tan vỡ gia đình, thậm chí thân bại danh liệt.

Tháng 7: Dễ gặp rắc rối vì lời nói, bị người khác nghi ngờ. Cần giữ bình tĩnh, xử lý khủng hoảng khôn khéo. Tài vận biến động, tránh đầu tư lớn vào lĩnh vực lạ, nên tiến hành tuần tự.

Tháng 8: Mâu thuẫn tình cảm gia tăng, khó hòa giải (vấn đề thu nhập, mẹ chồng nàng dâu...). Người độc thân gặp đối tượng tốt nhưng vì lý do cá nhân mà lỡ duyên. Dễ rơi vào trầm cảm, tự ti, khó thoát khỏi tổn thương tình cảm.

Tháng 9:Vận thế đảo chiều rực rỡ. Nhờ quý nhân phù trợ, mọi việc dần đi vào quỹ đạo tốt đẹp. Bản mệnh trở nên trưởng thành hơn, hiểu rõ ý nghĩa của sự phấn đấu, dễ được đề bạt. Thiên tài (tài lộc bất ngờ) khởi sắc, có thể trúng thưởng nhưng cần tiết kiệm, tránh phung phí.

Tháng 10:Vận thế thay đổi ngoạn mục, may mắn đến từ sự nỗ lực của bản thân. Mối quan hệ xã giao tốt đẹp thúc đẩy tài vận và cơ hội công việc. Càng thuận lợi càng phải khiêm tốn để duy trì vận may.

Tháng 11: Vận thế bình ổn, mọi việc đơn giản, nhẹ nhàng. Nên dành thời gian nghỉ ngơi, làm những việc mình thích hoặc bồi đắp tình cảm gia đình (xem phim, đi dạo).

Tháng 12:Tháng cuối năm suôn sẻ, công việc và cuộc sống trật tự. Đây là lúc thích hợp để tụ họp bạn bè, chia sẻ áp lực và lên kế hoạch, định hướng cho tương lai.