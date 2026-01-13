Tổng quan tử vi tuổi Tuất năm Bính Ngọ 2026

(VTC News) -

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình của người tuổi Tuất chịu tác động tiêu cực từ hung tinh Bạch Hổ. Đây là điềm báo về những mâu thuẫn, tranh chấp nội bộ gia đình, khiến không khí trong nhà thiếu sự hòa thuận, ổn định. Không chỉ vậy, Bạch Hổ còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cá nhân, cảnh báo nguy cơ tai nạn thương tích và họa huyết quang. Do đó, trong năm nay, bản mệnh cần đặt sự an toàn lên hàng đầu, nâng cao ý thức phòng vệ trong mọi tình huống.

Tuy nhiên, bức tranh vận mệnh không chỉ toàn màu xám. Cát tinh Địa Giải xuất hiện kịp thời sẽ giúp giảm thiểu đáng kể những tác động xấu từ Bạch Hổ. Hơn nữa, năm Bính Ngọ 2026 đánh dấu cục diện Tam Hợp (Ngọ - Tuất bán hợp), mang đến sự trợ lực từ quý nhân Tam Hợp. Dù vẫn tồn tại những trở ngại nhỏ nhưng nhìn chung, vận thế tổng thể vẫn duy trì xu hướng đi lên đầy triển vọng.

Sự hiện diện của sao Hoa Cái - một cát tinh chủ về nghệ thuật - sẽ đặc biệt có lợi cho những người làm công việc sáng tạo. Bạn sẽ được tiếp cận nguồn tài nguyên ưu thế, nhân duyên tốt đẹp, cảm hứng sáng tác tuôn trào và có cơ hội tạo dựng tiếng vang lớn trong nghề.

Để gia tăng vận khí và cầu bình an, người tuổi Tuất có thể mang theo vật phẩm Hồng Thố Đế Thính (Thỏ ngọc và linh thú Đế Thính) bên mình trong suốt năm 2026.

Năm 2026 tuổi Tuất có nhiều biến động, nên linh hoạt hơn để tìm cơ hội. (Ảnh: XHS)

Tử vi tuổi Tuất năm Bính Ngọ 2026: Vận trình sự nghiệp

Dưới ảnh hưởng của Bạch Hổ, sự nghiệp của tuổi Tuất năm 2026 sẽ vất vả và bôn ba hơn mọi năm. Bạn khó có thể ngồi yên một chỗ mà thường xuyên phải đi công tác, điều động ngoại giao, thậm chí là thuyên chuyển ra nước ngoài. Đây là lúc cần chủ động thích nghi với nhịp độ làm việc mới, dũng cảm đón nhận thử thách và bước ra khỏi vùng an toàn để tạo nên những đột phá lớn. Tuy nhiên, đừng quên cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để bảo vệ sức khỏe.

Tin vui là năm nay có sự xuất hiện của Tướng Tinh và quý nhân Tam Hợp, hứa hẹn những bước tiến đáng kể về chức vụ và thu nhập. Nếu vươn lên được vị trí lãnh đạo, bạn sẽ có cơ hội phát huy tối đa tài năng và nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Sao Hoa Cái giúp bộc lộ tài năng, nhưng cần ghi nhớ bài học về sự khiêm tốn, tránh kiêu ngạo coi thường người khác.

Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất năm 2026

Tài vận năm 2026 chịu sự tác động của Bạch Hổ nên có phần biến động. Nếu biết linh hoạt ứng biến và chủ động thay đổi, bạn vẫn có thể tìm thấy cơ hội kiếm tiền trong nghịch cảnh. Ngược lại, nếu bảo thủ với các chiến lược tài chính cũ kỹ, rắc rối lớn có thể ập đến. Cần đặc biệt lưu ý rằng Bạch Hổ cũng chủ về tai nạn thương tích, có thể dẫn đến việc hao tài tốn của, thậm chí khuynh gia bại sản vì chi phí chữa trị.

Năm nay gặp cục diện Tam Hợp, rất thuận lợi cho việc hợp tác làm ăn. Dù là đầu tư tài chính hay kinh doanh, tuổi Tuất nên tìm kiếm đối tác thay vì đơn phương độc mã. Do dòng tiền không ổn định, hãy duy trì thói quen ghi chép chi tiêu và thực hiện chính sách liệu cơm gắp mắm.

Vận trình tình cảm của người tuổi Tuất năm 2026

Nhân duyên của người tuổi Tuất năm 2026 khá vượng nhờ Tam Hợp che chở. Bạn có cơ hội kết giao với những nhân vật tầm cỡ trong ngành và nhận được sự hỗ trợ từ họ.

Người độc thân: Đừng mãi ru rú trong nhà, hãy tích cực tham gia các hoạt động xã hội để gia tăng cơ hội gặp gỡ lương duyên.

Người đang yêu: Năm nay rất thích hợp để tiến tới hôn nhân, tạo tiền đề tốt đẹp cho cuộc sống vợ chồng và việc sinh con sau này.

Người đã kết hôn: Cần cảnh giác với tác động của Bạch Hổ. Đừng vì mải mê công việc mà lơ là cảm xúc của người thân. Hãy dành thời gian cuối tuần hoặc các dịp lễ để hâm nóng tình cảm, tặng quà tạo bất ngờ cho bạn đời.

Vận trình sức khỏe của người tuổi Tuất năm 2026

Đây là phương diện cần lưu tâm nhất trong năm 2026 do phạm Bạch Hổ sát. Nguy cơ tai nạn xe cộ, thương tích chảy máu là rất cao. Khi lái xe tuyệt đối không uống rượu bia hay điều khiển phương tiện khi mệt mỏi. Có thể treo vật phẩm phong thủy Văn Triết Hộ Tuế trên xe để cầu bình an.

May mắn thay, sao Địa Giải sẽ giúp hóa giải phần nào hung hiểm. Dù cơ thể có lúc bất ổn nhưng nhờ chữa trị kịp thời sẽ sớm hồi phục. Tuy nhiên, sao Hoa Cái dù là cát tinh về tài năng nhưng lại dễ gây ra các vấn đề tâm lý như cô độc, lo âu, mất ngủ. Nếu cảm thấy bất ổn, hãy chia sẻ với người thân hoặc tìm đến bác sĩ tâm lý. Ngoài ra, cần chú trọng chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ ăn nhanh và tự nấu ăn để đảm bảo sức khỏe.

Tử vi người tuổi Mão năm 2026 theo năm sinh

Tuổi Tuất sinh năm 1958 (68 tuổi)

Vận trình năm 2026 khá cát lợi, cuộc sống và gia đạo bình ổn. Cần đề phòng tiểu nhân đặt điều thị phi, tốt nhất không nên lo chuyện bao đồng. Sức khỏe ổn định nhưng do Bạch Hổ nhập cung, cần cẩn thận tránh té ngã, chấn thương khi vận động. Người có thói quen hút thuốc, uống rượu nên tiết chế để tránh các bệnh lý liên quan.

Tuổi Tuất sinh năm 1970 (56 tuổi)

Vận thế tổng thể ổn định và có xu hướng tăng tiến. Tuy nhiên, cần hết sức thận trọng trong các quyết định đầu tư, khởi nghiệp, cho vay hay hợp tác để tránh sai lầm không thể cứu vãn. Đề phòng tiểu nhân và rắc rối pháp lý. Trong gia đình và các mối quan hệ xã hội nên giữ thái độ hòa nhã. Về sức khỏe, chú ý an toàn giao thông và các bệnh về tim phổi, tránh đến nơi không khí ô nhiễm.

Tuổi Tuất sinh năm 1982 (44 tuổi)

Một năm thuận buồm xuôi gió nhờ quý nhân phù trợ. Công việc, sự nghiệp và tài vận đều có bước phát triển mới. Người độc thân có vận đào hoa vượng nhưng cần tỉnh táo chọn lựa người phù hợp. Người đã kết hôn tránh để công việc làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Sức khỏe không có vấn đề lớn nhưng cần chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi.

Tuổi Tuất sinh năm 1994 (32 tuổi)

Vận thế tương đối ổn định, đặc biệt là tài vận. Nếu có nhu cầu mua bất động sản, đây là thời điểm tốt để xuống tiền. Tuy nhiên, không nên tham gia các dự án đầu tư mạo hiểm, cần quản lý tài chính chặt chẽ. Về tình cảm, người độc thân có cơ hội thoát ế, các cặp đôi tình cảm thăng hoa, dễ tính chuyện trăm năm.

Tuổi Tuất sinh năm 2006 (20 tuổi)

Vận thế duy trì sự ổn định, việc học tập có tiến bộ lớn. Ở tuổi 20, nên tập trung cho việc học và các hoạt động thực tiễn xã hội thay vì quá sa đà vào chuyện tình cảm. Những người mới bước chân vào xã hội cần học cách đối nhân xử thế khéo léo, cẩn trọng lời nói để tránh họa từ miệng mà ra.

Tuổi Tuất sinh năm 2018 (8 tuổi)

Trẻ nhỏ tuổi Tuất năm nay ngoan ngoãn, hiểu chuyện, vận thế tổng hợp tốt. Việc học tập đi vào nề nếp dưới sự quan tâm của cha mẹ. Tuy nhiên, cần chú ý vấn đề sức khỏe, đặc biệt là thói quen ăn uống. Trẻ nhỏ thường thích ăn vặt, đồ lạnh dễ gây bệnh đường ruột, phụ huynh cần giám sát kỹ lưỡng.

Tử vi tuổi Tuất năm 2026 theo từng tháng (Âm lịch)

Tháng 1: Khởi đầu năm mới không mấy suôn sẻ, gặp nhiều chuyện phiền lòng trong cả công việc lẫn cuộc sống. Vợ chồng dễ tranh cãi gay gắt vì vấn đề tài chính hoặc con cái. Nếu không ai chịu nhún nhường, mâu thuẫn có thể leo thang dẫn đến nguy cơ ly hôn.

Tháng 2:Vận thế chưa có dấu hiệu đảo chiều, sức khỏe gặp báo động. Kết quả kiểm tra sức khỏe có thể khiến bạn lo lắng, tạo thêm gánh nặng tâm lý. Cần giữ thái độ bình tĩnh, tích cực phối hợp điều trị.

Tháng 3:Đón nhận tin vui từ cát tinh, sự nghiệp có bước đột phá, thoát khỏi tình trạng bế tắc trước đó. Dù tính cách hướng nội khiến bạn không giỏi giao tiếp nhưng sự chăm chỉ và khiêm tốn sẽ giúp bạn có chỗ đứng vững chắc và phát triển ổn định.

Tháng 4: Mọi phương diện đều bình ổn, công việc đi vào guồng quay, áp lực giảm bớt. Đây là thời điểm lý tưởng để đưa gia đình đi du lịch, hâm nóng tình cảm. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng ưng ý trong các buổi tụ họp.

Tháng 5:Tiếp nối đà ổn định của tháng trước, sự nghiệp xác định được hướng đi rõ ràng. Có quý nhân chỉ dẫn giúp tăng cơ hội thăng tiến. Cần tăng cường tương tác, làm việc nhóm để học hỏi thêm kỹ năng và gắn kết tình đồng nghiệp.

Tháng 6: Tháng này khá bình lặng, không có vấn đề nan giải phát sinh. Thu nhập chính ổn định, cuối tháng có thể nhận thêm tiền thưởng. Tuy nhiên, cần có kế hoạch tiết kiệm, tránh tiêu xài hoang phí khi có tiền trong tay. Chú ý phòng bệnh cảm cúm khi thời tiết thay đổi.

Tháng 7: Tài vận ít biến động, cuộc sống đơn giản, dễ chịu. Tuy nhiên, các cặp vợ chồng trung niên có vận đào hoa vượng cần chú ý giữ mình trước những cám dỗ bên ngoài, đừng quên lời thề ước ban đầu để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Tháng 8:Đón nhận vận khí tốt, giải quyết dứt điểm các rắc rối cũ. Cần hành động thực tế để biến những kỳ vọng thành hiện thực thay vì chỉ nói suông. Sức khỏe cần chú ý các vấn đề dị ứng hoặc nóng trong người khi sang thu.

Tháng 9: Tài vận lý tưởng nhờ cát tinh trợ lực. Nếu có tiền nhàn rỗi, có thể cân nhắc đầu tư vào các dự án phù hợp sau khi đã đánh giá rủi ro kỹ lưỡng. Tình cảm thăng hoa, người độc thân dễ tìm được lương duyên và nhanh chóng bắt đầu mối tình lãng mạn.

Tháng 10: Vận thế tốt, chỉ cần tập trung học tập và làm việc sẽ gặt hái thành quả. Người thiếu kinh nghiệm sẽ được quý nhân chỉ dẫn, tránh đi đường vòng. Cần chú ý vận động vừa sức, người lớn tuổi tránh tập quá nặng gây tổn thương xương khớp.

Tháng 11: Tài vận biến động mạnh do hung tinh quấy nhiễu. Cần kiểm soát chi tiêu, tránh đầu tư mù quáng. Mâu thuẫn tài chính cũng có thể kéo theo rạn nứt tình cảm vợ chồng, cần bình tĩnh tháo gỡ.

Tháng 12:Tháng cuối năm vận thế vẫn chưa thực sự bình yên, cần tiếp tục thắt chặt chi tiêu. Nên dành thời gian lên kế hoạch cho tương lai và tăng cường giao tiếp vợ chồng để gia đình hòa thuận đón năm mới.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.