Tổng quan tử vi tuổi Hợi năm Bính Ngọ 2026

Sau khi trải qua năm 2025 đầy biến động và tổn thương do chịu ảnh hưởng tiêu cực của cục diện Xung Thái Tuế, bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình tổng thể của người tuổi Hợi cuối cùng cũng đón nhận những chuyển biến tích cực lớn. Sự xuất hiện của quý nhân Nguyệt Đức sẽ mang đến sự trợ lực mạnh mẽ trong nhiều khía cạnh, giúp công việc đạt hiệu quả cao, làm ít công to.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của các hung tinh Kiếp Sát và Tiểu Hao, việc tích lũy tài sản sẽ gặp đôi chút khó khăn. Bản mệnh dễ đối mặt với các sự cố hao tài tốn của, đôi khi không muốn chi tiêu nhưng hoàn cảnh bắt buộc, khó kiểm soát dòng tiền thất thoát. Bên cạnh đó, hung tinh Tử Phù cảnh báo trường khí trong gia đạo thiếu sự ổn định. Đặc biệt, người già hoặc người thân có sức khỏe yếu cần được chăm sóc kỹ lưỡng để tránh bệnh tật trong năm Bính Ngọ 2026.

Người tuổi Hợi năm 2026 cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe. Ảnh: XHS

Tử vi tuổi Hợi năm Bính Ngọ 2026: Vận trình sự nghiệp

Năm 2026, nhờ cát tinh Nguyệt Đức chiếu rọi, sự nghiệp của tuổi Hợi có nhiều khởi sắc. Chỉ cần bản mệnh sẵn sàng đầu tư thời gian và công sức, chắc chắn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Đừng để sự lười biếng cản trở, hãy trở nên tích cực và cầu tiến hơn.

Năm nay, năng lực làm việc của bạn rất mạnh mẽ, trí tuệ được phát huy tối đa. Đặc biệt trong các dự án trọng điểm, tuổi Hợi có khả năng đảm nhận vai trò lãnh đạo, đóng góp năng lượng tích cực cho sự phát triển của công ty. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Kiếp Sát, đằng sau ánh hào quang thành công là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, bạn sẽ không thể đạt được mọi thứ một cách dễ dàng mà cần chuẩn bị tâm lý vững vàng.

May mắn thay, sự trợ lực từ Ám Lộc giúp bạn luôn có quý nhân vây quanh. Khi gặp khó khăn, bạn sẽ không bị kẹt trong bế tắc quá lâu mà thường tìm thấy đường sống trong cõi chết. Một lưu ý quan trọng là dưới tác động của Tử Phù, dù nỗ lực làm việc đến đâu cũng phải chú trọng sức khỏe, tránh tăng ca ngày đêm, đảm bảo ngủ đủ giấc và dành thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình.

Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi năm 2026

Về phương diện tài chính, nhờ sự nghiệp phát triển tốt nên thu nhập của tuổi Hợi năm 2026 có sự tăng trưởng đáng kể so với các năm trước. Nguồn thu chủ yếu đến từ Chính Tài (công việc chính), đòi hỏi sự vất vả chứ không đến một cách ngẫu nhiên. Nhờ có Nguyệt Đức và Ám Lộc cùng chiếu mệnh, khi gặp khó khăn tài chính sẽ có cao nhân chỉ điểm, hỗ trợ.

Tuy nhiên, cần hết sức đề phòng hung tinh Tiểu Hao và Kiếp Sát. Bản mệnh không nên mù quáng tham gia vào các lĩnh vực đầu tư lạ lẫm, càng không nên khởi nghiệp khi chưa nắm chắc phần thắng để tránh tổn thất kinh tế nặng nề. Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, quỹ đầu tư, cần ghi nhớ nguyên tắc biết điểm dừng, không tham lam vô độ. Đồng thời, phải tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật, tránh tâm lý đầu cơ trục lợi để không bị mất tiền oan.

Vận trình tình cảm của người tuổi Hợi năm 2026

Đời sống tình cảm của người tuổi Hợi năm 2026 biến động khá lớn, đặc biệt là với người chưa kết hôn.

Người đã kết hôn: Nhờ quý nhân Nguyệt Đức che chở, tình cảm vợ chồng tương đối ổn định, không có biến cố lớn hay nguy cơ ly hôn. Ngược lại, qua những việc nhỏ nhặt, tình cảm đôi bên càng thêm gắn kết. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Tử Phù, cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bạn đời, kịp thời đưa đi khám chữa bệnh khi có dấu hiệu bất thường.

Người độc thân: Vận đào hoa năm nay không mấy lạc quan cả về số lượng lẫn chất lượng. Đừng đặt kỳ vọng hay ảo tưởng quá cao. Nếu bị gia đình thúc giục và bản thân cũng muốn kết hôn, bạn có thể cân nhắc phương án xem mắt, đây cũng là một cách hiệu quả để tìm kiếm đối tượng phù hợp.

Vận trình sức khỏe của người tuổi Hợi năm 2026

Đây là phương diện đáng lo ngại nhất trong năm 2026 do chịu sự tấn công của hai hung tinh Tử Phù và Kiếp Sát. Nguy cơ bệnh tật, thương tích và tai họa luôn rình rập, đặc biệt với những người có thể chất yếu.

Người trẻ cần chú ý bảo vệ thị lực, duy trì ăn uống ngủ nghỉ điều độ để tránh các bệnh cấp tính về đường ruột. Nữ giới chú trọng vệ sinh cá nhân để phòng tránh các bệnh phụ khoa.

Người già cần được con cháu quan tâm chăm sóc, đưa đi khám sức khỏe định kỳ và bổ sung dinh dưỡng.

Tránh kích hoạt các vị trí có sao Bệnh Phù và Ngũ Hoàng trong nhà để không làm gia tăng nguy cơ cho các thành viên. Năm nay dễ xảy ra tai nạn bất ngờ, Hợi cần tránh xa sông nước, núi cao, nơi ồn ào hỗn loạn. Hạn chế đi dạo công viên hay chạy bộ một mình vào ban đêm, tránh tham gia các trò chơi mạo hiểm.

Dù vận trình sức khỏe có nhiều trắc trở, nhưng nhờ cát tinh Nguyệt Đức phù trợ, bản mệnh thường gặp dữ hóa lành vào phút chót.

Tử vi người tuổi Hợi năm 2026 theo năm sinh

Tuổi Hợi sinh năm 1959 (67 tuổi)

Bước sang năm 2026, vận thế tổng thể ổn định. Đa phần người ở độ tuổi này đã lui về hậu phương, tận hưởng tuổi già an nhàn. Tuy nhiên, những người còn kinh doanh hoặc theo đuổi con đường chính trị cần thận trọng lời ăn tiếng nói, không nên quá tham luyến danh vọng để tránh tiểu nhân hãm hại, dẫn đến mất mát danh dự tuổi xế chiều. Về sức khỏe, người có bệnh mãn tính cần nhớ uống thuốc đúng giờ và tái khám định kỳ.

Tuổi Hợi sinh năm 1971 (55 tuổi)

Vận trình năm nay khá tốt. Dù sắp đến tuổi nghỉ hưu nhưng sự nghiệp vẫn có những thành tựu đáng kể. Cần lưu ý về phương diện Thiên Tài (tài lộc phụ), khi đầu tư tài chính cần khảo sát kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn mới xuống tiền. Chính Tài bình thường, tiền đến nhanh đi cũng nhanh, chủ yếu là làm nhiều hưởng nhiều. Sức khỏe không có vấn đề lớn, người có hệ hô hấp kém nên hạn chế đến nơi đông người, không khí ô nhiễm.

Tuổi Hợi sinh năm 1983 (43 tuổi)

Vận thế tổng hợp ở mức trung bình. Muốn sự nghiệp đột phá, cần phát huy tối đa trí tuệ và giữ tinh thần cầu tiến tích cực. Vận trình tình cảm khá tốt, người độc thân nhờ cát tinh trợ lực sẽ có nhân duyên tốt, nên tham gia nhiều hoạt động công ty hoặc tụ tập bạn bè. Với các cặp đôi đang yêu, năm Ngọ là năm cát tường, nếu kinh tế vững vàng và tình cảm ổn định thì nên tính chuyện cưới hỏi sẽ rất thuận lợi, hạnh phúc.

Tuổi Hợi sinh năm 1995 (31 tuổi)

Vận thế tổng hợp kém sắc. Cảm xúc dễ dao động mạnh gây ảnh hưởng đến trạng thái làm việc. Ngoài ra, môi trường bên ngoài cũng tác động khiến bạn dễ đưa ra phán đoán sai lầm. May mắn có quý nhân âm thầm giúp đỡ nên cuối cùng cũng vượt qua khó khăn. Vận tình duyên vượng nhưng đa phần là đào hoa ảo (tình cảm chóng vánh), không nên đầu tư quá nhiều tâm sức kẻo ảnh hưởng công việc. Người có dạ dày nhạy cảm cần cẩn thận khi ăn uống bên ngoài.

Tuổi Hợi sinh năm 2007 (19 tuổi)

Ở tuổi 19, đa phần đã bước vào giảng đường đại học, mở ra trang mới của cuộc đời. Cần giữ sự tập trung cao độ cho việc học, tránh vì yêu đương hay chơi game mà sao nhãng. Sinh viên xa nhà nên thường xuyên liên lạc với cha mẹ để tránh mâu thuẫn do thiếu giao tiếp. Sức khỏe của lứa tuổi này rất tốt, nhưng cần đề phòng tai nạn thương tích, hạn chế sự tò mò dẫn đến các hành động mạo hiểm.

Tuổi Hợi sinh năm 2019 (7 tuổi)

Trẻ nhỏ vừa bước vào tiểu học, tâm trạng có phần phấn khích nhưng cũng xen lẫn lo âu. Vận thế các mặt ổn định, việc học tập và sinh hoạt đi vào nề nếp. Tuy nhiên, trẻ đang tuổi ham chơi, hiếu động dễ khiến cha mẹ lo lắng. Phụ huynh cần đồng hành, rèn luyện thói quen học tập tốt cho con ngay từ nhỏ. Sức khỏe tốt nhưng cần chú ý té ngã khi vui chơi.

Tử vi tuổi Mão năm 2026 theo từng tháng (Âm lịch)

Tháng 1: Khởi đầu năm mới với thiên thời địa lợi nhân hòa. Sự nghiệp thăng tiến, tài vận dồi dào giúp bản mệnh không phải lo lắng về kinh tế. Tuy nhiên, vận đào hoa quá vượng lại không phải chuyện tốt, cần tránh bốc đồng. Người đang yêu dễ bị xao động bởi nhiều vệ tinh xung quanh, nếu không giữ vững sơ tâm sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại.

Tháng 2: Vận thế nhích nhẹ lên cao, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư tài chính, nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ thu về lợi nhuận tốt. Sao Văn Xương vượng giúp những người làm công việc sáng tạo, nghiên cứu nảy sinh nhiều ý tưởng đột phá. Dù cơ hội tốt nhưng vẫn cần quản lý thu nhập cẩn trọng, tránh rủi ro.

Tháng 3: Được cát tinh trợ lực, sự nghiệp có bước tiến lớn, người trung niên đang phấn đấu sẽ dễ được lãnh đạo ghi nhận. Về tình cảm, người độc thân có nhân duyên rất tốt, gặp được người lương thiện, ít bị quấy nhiễu bởi đào hoa xấu. Tại nơi làm việc, không nên lơ là quan hệ đồng nghiệp, tránh đắc ý quên hình mà bị cô lập.

Tháng 4: Vận thế đan xen cát hung, họa phúc song hành. Người đi làm có nhiều biến động, thường xuyên đi công tác. Dù áp lực lớn nhưng đây là cơ hội tích lũy nhân mạch và kinh nghiệm. Hung tinh chủ yếu tác động vào tài vận, do đó đầu tư cần thận trọng, không nên chỉ nhìn lợi nhuận mà bỏ qua rủi ro, ưu tiên dự án an toàn.

Tháng 5: Vận thế tiếp tục thăng tiến, sự nghiệp có đột phá mới. Việc hợp tác với đồng nghiệp nhận được nhiều sự hỗ trợ, giúp công việc trôi chảy. Có quý nhân giúp hóa giải tình trạng tiểu nhân quấy phá nơi công sở, giảm bớt trở ngại. Về sức khỏe, chú ý tránh ăn nhầm thực phẩm độc hại gây ngộ độc đường ruột.

Tháng 6: Tiếp nối đà may mắn của tháng trước, sự nghiệp và tài vận song thu. Các dự án đầu tư được chọn lọc kỹ sẽ mang lại lợi nhuận, nhưng cần quản lý tài chính khôn ngoan, tránh tiêu xài hoang phí. Nhờ cát tinh, những người mới đi làm chưa có nhiều mối quan hệ cũng sẽ gặp được cơ hội tốt, cầu được ước thấy, không phải lo lắng về tương lai.

Tháng 7: Vận thế duy trì trạng thái đi lên, nhân mạch và sự nghiệp đều hưng thịnh. Công việc được lãnh đạo đề bạt, nhưng không được lơ là cảnh giác. Cần chú ý cảm xúc của người khác, tránh nói những lời không nên nói gây ảnh hưởng quan hệ đồng nghiệp, ghi nhớ bài học họa từ miệng mà ra.

Tháng 8:Vận thế biến động mạnh do hung tinh quấy nhiễu, cảm xúc không ổn định, những người tâm lý yếu dễ cảm thấy áp lực, đè nén. Trong sự nghiệp, không nên quá khích tiến, cần hiểu đạo lý dục tốc bất đạt, làm việc chắc chắn mới mong bình an.

Tháng 9: Thời điểm tỏa sáng rực rỡ trong các buổi tụ họp. Người độc thân nhờ tính cách lạc quan, hài hước sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Dù không lập tức tìm được người yêu nhưng sự tự tin gia tăng sẽ giúp ngày thoát ế không còn xa.

Tháng 10: Vận thế tổng thể tăng tiến, nhờ cát tinh hóa giải những rắc rối trước đó, đặc biệt tài vận có sự đảo chiều ngoạn mục. Tháng này thích hợp cho một chuyến du lịch cùng người yêu, dù ngắn ngày nhưng sẽ giúp tình cảm thăng hoa. Trước khi đi cần lên kế hoạch kỹ lưỡng để tránh sự cố.

Tháng 11: Vận trình nhân duyên vốn căng thẳng nay dần đảo chiều, tình cảm có bước tiến mới. Người đang yêu sẽ thăng hoa trong cảm xúc, nhanh chóng xác định ngày cưới, bước vào hôn nhân. Người đã kết hôn cần chú ý đề phòng đào hoa xấu bên ngoài, cần giữ lòng chung thủy với gia đình.

Tháng 12: Tháng cuối năm 2026 không mấy suôn sẻ, hung tinh quấy nhiễu khiến mọi việc không như ý. Khi đưa ra quyết định, tuyệt đối không được bốc đồng lỗ mãng. Chính Tài ổn định nhưng Thiên Tài không lý tưởng, cần tránh xa các dự án đầu tư mà bản thân không hiểu rõ để tránh rơi vào bẫy tài chính.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.