Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử tại Hà Nội

Ngày 15/3, TP Hà Nội cùng các địa phương trên cả nước tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội lớn, Tổng Bí thư Tô Lâm đến khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình (Hà Nội) để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân.
Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, cũng là dịp để cử tri cả nước phát huy quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trong các cơ quan quyền lực Nhà nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình, TP Hà Nội.
Tại khu vực này còn có 5 Ủy viên Bộ Chính trị khác tham gia bỏ phiếu bầu gồm: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, TP Hà Nội.
Phát biểu sau khi bỏ phiếu, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự phấn khởi khi chứng kiến đông đảo bà con Nhân dân, cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, với tinh thần phấn chấn.
Tổng Bí thư chia sẻ, cuộc bầu cử đã được chuẩn bị rất chu đáo, rất sớm ở tất cả các khâu, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng được thể hiện ý kiến của mình thông qua lá phiếu. “Đây là việc thực hiện quyền dân chủ trực tiếp để lựa chọn những người mình tín nhiệm, tin tưởng để tiếp tục lãnh đạo đất nước, lãnh đạo địa phương phát triển”, Tổng Bí thư nói.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu và cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình, TP Hà Nội.
