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Xuất bản ngày 29/10/2026 03:29 PM
Xuất bản ngày 29/10/2026 03:29 PM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội đồng Lý luận TƯ

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Sáng 29/10, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (30/10/1996 - 30/10/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm.

Sáng 29/10, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (30/10/1996 - 30/10/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội đồng Lý luận TƯ - 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội đồng Lý luận TƯ - 3
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội đồng Lý luận TƯ - 4
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội đồng Lý luận TƯ - 5
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội đồng Lý luận TƯ - 6
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội đồng Lý luận TƯ - 7
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội đồng Lý luận TƯ - 8
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội đồng Lý luận TƯ - 9
Việt Cường(VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-trao-huan-chuong-ho-chi-minh-cho-hoi-dong-ly-luan-trung-uong-post1345543.vov

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