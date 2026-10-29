Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội đồng Lý luận TƯ

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Mong lần tới trở lại TP.HCM sẽ thấy thêm những công trình mới hoàn thành Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong lần tới trở lại TP.HCM sẽ thấy thêm công trình hoàn thành, nhà máy mở rộng, khu dân cư giảm ngập, giảm ách tắc giao thông.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM Chiều 28/10, tại TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Đề nghị Ban Bí thư xem xét, kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Trịnh Trường Huy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phải chăm lo tốt hơn cho các nữ lái xe Trường Sơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát, giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách, chăm lo sức khỏe và đời sống cho các nữ lái xe Trường Sơn Anh hùng.

Thành ủy Bắc Ninh quán triệt các nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV Thành ủy Bắc Ninh quán triệt các nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV, yêu cầu cụ thể hóa thành chương trình hành động sát thực tiễn, hiệu quả.