Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội đồng Lý luận TƯ

Việt Cường(VOV)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong lần tới trở lại TP.HCM sẽ thấy thêm công trình hoàn thành, nhà máy mở rộng, khu dân cư giảm ngập, giảm ách tắc giao thông.
Chiều 28/10, tại TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Trịnh Trường Huy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát, giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách, chăm lo sức khỏe và đời sống cho các nữ lái xe Trường Sơn Anh hùng.
Thành ủy Bắc Ninh quán triệt các nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV, yêu cầu cụ thể hóa thành chương trình hành động sát thực tiễn, hiệu quả.
Các cơ quan Đảng phấn đấu hằng năm tinh giản tối thiểu 10% số lượng hội nghị, 15% số lượng văn bản hành chính so với năm trước.
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