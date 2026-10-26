Thành ủy Bắc Ninh quán triệt các nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV

(VTC News) -

Ngày 26/10, Thành ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các chương trình hành động, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các đảng bộ trực thuộc và đảng ủy xã, phường.

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; thu hút, trọng dụng nhân tài và định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu chỉ đạo, bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố nhấn mạnh, các nghị quyết, kết luận và quy định được quán triệt tại hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và định hướng phát triển thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa nội dung nghị quyết thành chương trình, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế. Việc triển khai phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện, tránh sao chép máy móc hoặc đề ra nhiệm vụ thiếu tính khả thi.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung tâm.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra tiến độ và chất lượng thực hiện, không khoán trắng cho cơ quan tham mưu. Những khó khăn, vướng mắc cần được xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và phương án xử lý.

Theo yêu cầu của Thành ủy, các đảng ủy trực thuộc hoàn thành việc quán triệt nghị quyết, kết luận, quy định trong tháng 10/2026; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai, bảo đảm các chủ trương của Trung ương sớm đi vào thực tiễn, góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững.