Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phải chăm lo tốt hơn cho các nữ lái xe Trường Sơn

Hướng tới kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn, chiều 27/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Truyền thống Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn Anh hùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ công lao của những người đã cống hiến cho Tổ quốc.

“Lòng biết ơn phải được thể hiện trong cuộc sống hằng ngày. Các chị đã hy sinh cả thời tuổi trẻ cho đất nước. Vì vậy, chúng ta có trách nhiệm chăm lo để các chị được sống an vui, được chữa bệnh kịp thời, được hỗ trợ khi khó khăn và được lắng nghe những điều gửi gắm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Đại diện Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn báo cáo tại buổi gặp mặt.

Báo cáo của Đại đội nữ lái xe Trường Sơn cho biết, ngày 18/12/1968, Trung đội nữ lái xe, tiền thân của Đại đội nữ lái xe Trường Sơn, ra đời. Từ lực lượng thanh niên xung phong và bộ đội, các chị được tuyển chọn, huấn luyện cấp tốc để đảm nhiệm công việc rất khó.

Học lái xe, học sửa chữa, rồi tiếp tục rèn luyện trên những cung đường khói lửa đạn bom, các chị từng bước làm chủ phương tiện, vững vàng nhận nhiệm vụ vận tải phục vụ chiến đấu. Qua những Khe Tang, Khe Ve, Cổng Trời… và rất nhiều cung đường hiểm trở, các chị vận chuyển hàng tiếp tế cho chiến trường, đưa thương binh về nơi điều trị.

Mỗi chuyến xe đến nơi là thêm sức mạnh cho bộ đội, thêm cơ hội cứu chữa đồng đội. Năm 2014, Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đồng chí Phùng Thị Viên được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Xúc động khi nghe báo cáo của Ban liên lạc, nhắc lời đồng chí Phùng Thị Viên: “Chị em chúng mình đừng bao giờ quên nhau”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, các chị đã giữ lời dặn đó bằng những lần thăm người đau yếu, giúp nhau lúc khó khăn, dành dụm mua những chiếc chăn tặng đồng đội. Quỹ dù có ít, cuộc sống còn khó, các chị vẫn chăm lo cho nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tình nghĩa ấy nhắc mỗi chúng ta phải sống có trước có sau, có trách nhiệm với những người đã cùng mình đi qua gian khó: “Nguyện vọng được gặp nhau mỗi năm một lần cũng làm tôi suy nghĩ. Khi tuổi đã cao, được nhìn thấy bạn còn khỏe, được ngồi bên nhau nhắc chuyện cũ là niềm vui lớn. Nhưng khoảng cách, sức khỏe và chi phí đi lại khiến điều giản dị ấy vẫn khó thực hiện với nhiều chị.

Sự chăm lo phải bắt đầu từ việc hiểu những mong muốn cụ thể như vậy. Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ công lao của những người đã cống hiến cho Tổ quốc. Lòng biết ơn phải được thể hiện trong cuộc sống hằng ngày. Các chị đã hy sinh cả thời tuổi trẻ cho đất nước. Vì vậy, chúng ta có trách nhiệm chăm lo để các chị được sống an vui, được chữa bệnh kịp thời, được hỗ trợ khi khó khăn và được lắng nghe những điều gửi gắm”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận sự quan tâm của Bộ Quốc phòng trong việc tổ chức gặp mặt, chỉ đạo hỗ trợ các chị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, những việc đã chỉ đạo cần được kiểm tra kết quả thực hiện, những khó khăn còn lại phải tiếp tục được giải quyết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các địa phương và Ban liên lạc rà soát hoàn cảnh, việc thực hiện chế độ, chính sách và nhu cầu hỗ trợ của từng chị.

Trong năm 2026, phải hoàn thành việc rà soát, giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Hồ sơ còn thiếu phải chủ động hướng dẫn, phối hợp xác minh; việc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất hướng xử lý. Phải xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm, thông tin đầy đủ kết quả và tiến độ giải quyết cho từng chị, không để các chị phải đi lại, nộp hồ sơ, giấy tờ nhiều lần do các cơ quan thiếu phối hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ sở quân y phối hợp với y tế địa phương nắm tình trạng sức khỏe, tổ chức khám, điều trị, điều dưỡng và phục hồi chức năng phù hợp với từng chị; có biện pháp hỗ trợ cụ thể đối với những chị sức yếu, đi lại khó khăn. Cùng với chữa bệnh, cần quan tâm việc chăm sóc hằng ngày và đời sống tinh thần, nhất là những chị sống một mình, không có nguồn thu nhập ổn định.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước việc chăm lo phải được duy trì thường xuyên, kịp thời hỗ trợ khi sức khỏe, hoàn cảnh của các chị có thay đổi, để các chị bớt lo âu, yên tâm trong cuộc sống.

Đại biểu Trung ương dự buổi gặp mặt.

“Nguyện vọng được gặp nhau mỗi năm một lần của các chị rất giản dị, rất chính đáng. Tôi đề nghị Bộ Quốc phòng phối hợp với các địa phương hỗ trợ Ban liên lạc duy trì gặp mặt truyền thống hằng năm; quan tâm việc đi lại của những chị ở xa, hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức cần chu đáo, tiết kiệm, phù hợp với sức khỏe của các chị. Những việc đã giao phải được theo dõi đến kết quả, thông tin lại cho các chị; Bộ Quốc phòng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện.

Tôi trân trọng cảm ơn các gia đình, cơ quan, đơn vị đã chăm sóc, giúp đỡ các chị trong nhiều năm qua. Mong sự đồng hành ấy tiếp tục thường xuyên, bền bỉ. Chăm lo người có công là đạo lý và trách nhiệm chính trị của Đảng, Nhà nước. Đất nước phát triển, những người đã chịu nhiều hy sinh càng phải được chăm lo tốt hơn. Thành quả phát triển cần thể hiện trong chính cuộc sống của các chị và từng gia đình có công với nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cấp ủy, chính quyền nơi các chị cư trú phải nắm chắc những trường hợp khó khăn về nhà ở, đời sống để giải quyết theo chính sách và huy động sự giúp đỡ phù hợp.

Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng các cơ quan, đơn vị tiếp tục đồng hành với Ban liên lạc, thường xuyên thăm hỏi, kịp thời giúp đỡ đồng đội đau yếu, khó khăn. Cán bộ được giao nhiệm vụ phải làm bằng sự tận tâm, coi khó khăn của các chị là việc mình có trách nhiệm tháo gỡ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh cùng Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, học các nữ chiến sĩ lái xe Trường Sơn là học tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó, sự nghiêm túc học nghề, làm chủ công việc và tình thương yêu đồng đội. Vì vậy, người trẻ hôm nay cần những phẩm chất ấy để học tập, nghiên cứu, lao động sáng tạo và phụng sự cộng đồng.

Đối với cán bộ, đảng viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, sự biết ơn phải thể hiện ngay trong bổn phận hằng ngày: tận tụy với công việc, giữ mình liêm chính, chống tham nhũng, lãng phí, không thờ ơ trước khó khăn của dân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các thế hệ đi trước đã chắt chiu từng chuyến hàng, gìn giữ từng phương tiện phục vụ chiến trường. Vì vậy, chúng ta hôm nay càng phải sử dụng có trách nhiệm các nguồn lực của đất nước, giải quyết tốt những việc liên quan đến đời sống Nhân dân.

Việt Cường