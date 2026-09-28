Truyền thông quốc tế: Canada trải thảm đỏ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(VTC News) -

Tờ The Canadian Press có bài viết về chuyến thăm Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược. Tờ báo trích dẫn nhận định từ chuyên gia Vina Nadjibulla, cho rằng hai nước “đang ở thời điểm mà mối quan hệ có thể lên một tầm cao mới”.

Chuyên gia nói thêm: “Định hướng của Việt Nam hiện nay rất giống với những gì Canada đang cố gắng thực hiện, đó là xây dựng khả năng tự cường, đa dạng hóa quan hệ đối tác và tăng cường tối đa sự tự chủ cùng vai trò của mình để không bị chèn ép bởi bất kỳ cường quốc nào”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney.

Theo Global Affairs Canada, “Việt Nam là một đối tác kinh tế đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nỗ lực đa dạng hóa thương mại của Canada trong khu vực”. Tờ báo cũng có những bình luận tích cực về chuyến thăm.

CBC News cùng nhận định về triển vọng kinh tế Việt Nam, cho rằng đây “là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới và dân số tương đối trẻ, có học vấn tốt”.

Tờ Philippine Canadian Inquirer thì bình luận về ý nghĩa và thành quả tích cực của chuyến thăm. “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, một chuyến đi đánh dấu một chương mới trong quan hệ giữa hai nước... Kết quả lớn của chuyến thăm là quyết định của Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, tạo ra một khuôn khổ mới cho sự hợp tác sâu sắc hơn”.

Bài viết trên Asia Pacific Foundation of Canada nêu cơ hội hai nước có được khi nâng tầm quan hệ: “Chuyến thăm cấp nhà nước ngày 24/9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang lại cơ hội cho Canada nâng tầm quan hệ với một trong những đối tác kinh tế và chiến lược mới nổi quan trọng nhất của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; sẽ đánh dấu một chương mới quan trọng trong quan hệ giữa hai nước”.

Tác giả Bryon Wilfert cũng chia sẻ đã trực tiếp chứng kiến sự chuyển mình đáng kinh ngạc của Việt Nam - ngày nay với dân số hơn 100 triệu người, là một trung tâm sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng quan trọng, và là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á.

Chuyên gia này nhận định, vị trí địa lý của Việt Nam, tư cách thành viên trong ASEAN, ảnh hưởng kinh tế ngày càng tăng và tầm quan trọng đối với các chuỗi cung ứng toàn cầu, “khiến đất nước này trở thành một đối tác ngày càng quan trọng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Các tác giả cho rằng Việt Nam sẵn sàng đóng một vai trò lớn hơn trong các chương trình về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Canada, và “Canada nên nắm bắt cơ hội này”.

Theo tác giả Julie Nguyen, kinh nghiệm của Việt Nam về độc lập, đổi mới kinh tế và phát triển mang lại một bài học nghiên cứu điển hình quan trọng về cách một cường quốc tầm trung có thể ứng phó trong một thế giới phức tạp. “Vì mục tiêu đó, Canada nên coi Việt Nam là đối tác ưu tiên để đa dạng hóa thương mại, sâu sắc hóa sự gắn kết với ASEAN và xây dựng năng lực tự cường chiến lược cần thiết để điều hướng giữa những sự cạnh tranh”.