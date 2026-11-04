Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào

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Quyết sách của Tổng thống Trump khiến đảng Cộng hoà thảm bại trước Dân chủ? Truyền thông Mỹ đưa tin Đảng Dân chủ giành thế đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đánh dấu thất bại nặng nề đối với Đảng Cộng hoà.

Ông Trump chúc mừng đảng Dân chủ giành lưỡng viện quốc hội, cam kết hợp tác Theo Tổng thống Donald Trump, đảng Dân chủ đã làm "tốt công việc" và khẳng định thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ không phải là "đòn giáng mạnh" vào ông.

Đảng Dân chủ thắng áp đảo, kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ Đảng Dân chủ sẽ kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ từ tháng 1 tới, với những chiến thắng áp đảo.

Ông Trump 'hơi bất ngờ' khi đảng Cộng hoà thua đau ở Hạ viện và Thượng viện Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấp nhận kết quả cuộc bầu cử, qua đó tạm thời xóa bỏ những nghi ngại về khả năng ông phản đối kết quả.

Cập nhật bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ dẫn trước, phe Cộng hòa có lật ngược? Kênh tin tức CNN dự báo Thượng nghị sĩ đương nhiệm Jon Ossoff thuộc Đảng Dân chủ sẽ chính thức tái đắc cử tại bang Georgia, dập tắt nỗ lực của Đảng Cộng hòa.