Tin nóng thế giới hôm nay 4/11: Ấn Độ cứu 20 thuyền viên Iran bị cướp biển bắt

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 4/11, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Hải quân Ấn Độ giải cứu 20 thuyền viên trên tàu cá Iran bị cướp biển Somalia khống chế, vụ hai trực thăng va chạm gần khu vực núi Everest khiến 1 người thiệt mạng, Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha từ chức sau hai vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng và lập trường của Nga trước nguy cơ chạy đua vũ trang với châu Âu.

Ấn Độ giải cứu 20 thuyền viên Iran

Hải quân Ấn Độ giải cứu 20 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu cá mang cờ Iran mang tên Azini.

Hôm 3/11, Hải quân Ấn Độ đã giải cứu 20 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu cá Azini mang cờ Iran, sau chiến dịch dài 48 giờ. Tàu Azini bị cướp biển Somalia chiếm giữ từ ngày 29/10, làm dấy lên lo ngại chúng sử dụng phương tiện này làm tàu mẹ để tấn công các tàu thương mại.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, nước này điều tàu khu trục INS Kolkata theo dõi và tiếp cận tàu Azini. Sau đó, máy bay vận tải C-17 của Không quân Ấn Độ thả lực lượng biệt kích hải quân xuống khu vực để khống chế nhóm cướp biển.

Một quan chức thuộc Lực lượng Cảnh sát Hàng hải Puntland cho biết, lực lượng Ấn Độ đã tước vũ khí của 12 tên cướp. Không có người nào bị thương trong chiến dịch, theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ toàn bộ thủy thủ đoàn có tiếp tục ở trên tàu hay không.

Va chạm trực thăng gần núi Everest

Va chạm trực thăng gần núi Everest, 1 du khách thiệt mạng

Ngày 3/11, ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương sau khi hai trực thăng xảy ra va chạm trong lúc tiếp cận khu vực hạ cánh tại Pheriche, gần trại nền núi Everest ở Nepal.

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal (CAAN), một trực thăng của hãng Air Dynasty đang bay từ sân bay Lukla đến Pheriche, trong khi chiếc còn lại thuộc hãng Fishtail Air di chuyển từ Gorakshep, chở theo hai hành khách nước ngoài.

Video cho thấy hai trực thăng tiếp cận khu vực hạ cánh từ những hướng khác nhau. Khi chiếc Air Dynasty nghiêng về phía sau để giảm tốc, cánh quạt va vào phần thân giữa của trực thăng Fishtail Air, khiến phần đuôi chiếc máy bay này bị đứt. Cả hai sau đó rơi xuống.

CAAN xác nhận một công dân Ấn Độ 47 tuổi có mặt trên trực thăng Fishtail Air thiệt mạng. Phi công của chiếc máy bay này và một hành khách người New Zealand bị thương. Phi công trực thăng Air Dynasty cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện tại Lukla điều trị.

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha từ chức

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Óscar Puente tuyên bố từ chức sau khi nước này xảy ra hai vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng trong vòng chưa đầy một năm, trong đó vụ mới nhất khiến 69 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Phát biểu tại Madrid, ông Puente cho biết đã đưa ra quyết định trên ngay trong những phút đầu tiên sau thảm kịch. Theo ông, một bộ trưởng giao thông không thể tiếp tục tại vị sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng trong thời gian ngắn.

Vụ tai nạn gần nhất xảy ra khi một đoàn tàu lao vào đoàn tàu đang dừng trên tuyến đường sắt cao tốc nối Madrid với vùng Andalusia. Theo thông tin ban đầu từ nhà chức trách, sự cố có thể liên quan đến cả lỗi con người và hệ thống máy tính.

Nga tuyên bố không chạy đua vũ trang với châu Âu

Ngày 3/11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moskva không có ý định bị cuốn vào một cuộc chạy đua vũ trang với châu Âu, đồng thời kêu gọi xây dựng một thỏa thuận an ninh mới dựa trên các bảo đảm chung và công bằng.

Phát biểu tại Hội nghị quốc tế Minsk lần thứ tư về An ninh Á-Âu ở Belarus, ông Lavrov cho rằng các quốc gia châu Âu cần đánh giá thực tế tình hình và hợp tác để khắc phục những bất đồng tích tụ.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh mục tiêu cần hướng tới là một hệ thống bảo đảm an ninh có đi có lại và công bằng thực chất.

Ngoại trưởng Nga Lavrov.

Ông cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) đang trở thành một khối quân sự mang tính đối đầu, nhắm vào Nga và Belarus. Theo ông, Brussels tìm cách gạt hai nước khỏi cấu trúc an ninh châu Âu và biến Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu thành công cụ phục vụ chính sách của EU và NATO.