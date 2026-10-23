Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Cảng Antwerp - Bruges

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Tin thế giới hôm nay 23/10: Ông Putin hé lộ khả năng đạt thỏa thuận với Ukraine Tổng hợp tin tức thế giới ngày 23/10, cập nhật diễn biến đáng chú ý về việc Tổng thống Putin hé lộ khả năng đạt thỏa thuận với Ukraine, động đất mạnh tại Tây Tạng...

Thông cáo báo chí chung Việt Nam - EU Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhất trí làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Liên minh châu Âu (EU), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.

Tổng thống Putin hé lộ về khả năng đạt thỏa thuận với Ukraine Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Moskva và Kiev có đủ cơ sở để đi đến một thỏa thuận, đồng thời khẳng định người Nga và người Ukraine thực chất là một dân tộc.

Địa chấn ở Tây Tạng làm 16 người chết, Chủ tịch Tập Cận Bình lệnh cứu trợ khẩn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra lệnh thực hiện hoạt động cứu trợ khẩn cấp sau trận động đất ở Tây Tạng khiến 16 người thiệt mạng và nhiều công trình đổ sập.