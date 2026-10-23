Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Cảng Antwerp - Bruges

(Nguồn: vietnamplus)
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Tổng hợp tin tức thế giới ngày 23/10, cập nhật diễn biến đáng chú ý về việc Tổng thống Putin hé lộ khả năng đạt thỏa thuận với Ukraine, động đất mạnh tại Tây Tạng...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhất trí làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Liên minh châu Âu (EU), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Moskva và Kiev có đủ cơ sở để đi đến một thỏa thuận, đồng thời khẳng định người Nga và người Ukraine thực chất là một dân tộc.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra lệnh thực hiện hoạt động cứu trợ khẩn cấp sau trận động đất ở Tây Tạng khiến 16 người thiệt mạng và nhiều công trình đổ sập.
Việt Nam và Bỉ không ngừng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư đến khoa học - công nghệ, nông nghiệp và phát triển xanh.
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