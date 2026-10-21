Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với EU và Bỉ phát triển sâu rộng, hiệu quả

Đây là chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI.

Chuyến thăm chuyển tải thông điệp mạnh mẽ đường lối đối ngoại của đất nước trong giai đoạn phát triển mới, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, cũng như mở rộng không gian hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, phục vụ cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Với 27 quốc gia thành viên và quy mô dân số khoảng 450 triệu người, Liên minh châu Âu (EU) là nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới, với tổng sản phẩm nội địa (GDP) đạt hơn 19 nghìn tỷ USD, trao đổi ngoại khối EU chiếm khoảng 14% trao đổi thương mại toàn cầu.

Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28/11/1990, quan hệ Việt Nam-EU phát triển ngày càng tích cực. Hai bên đã ký 5 thỏa thuận hợp tác, triển khai 8 cơ chế đối thoại định kỳ. Việt Nam là nước ASEAN duy nhất có tất cả trụ cột hợp tác với EU.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Liên minh châu Âu khẳng định coi trọng vị thế của Việt Nam tại khu vực, coi Việt Nam là cửa ngõ để tăng cường hiện diện tại châu Á-Thái Bình Dương.

Đặc biệt, việc hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tháng 1/2026 là dấu mốc lịch sử, đưa Việt Nam trở thành quốc gia ASEAN đầu tiên có khuôn khổ quan hệ cao nhất với EU, thể hiện mức độ tin cậy chính trị và tầm nhìn chiến lược chung trong giai đoạn phát triển.

Trong lĩnh vực thương mại-đầu tư, sau 6 năm triển khai, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN.

Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt gần 74 tỷ USD. EU là đối tác thương mại lớn thứ 4, thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 và thị trường nhập khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của trong ASEAN và Top 10 nhà cung ứng hàng hóa cho thị trường EU.

Hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã trở thành một trụ cột hợp tác mới giữa Việt Nam với nhiều nước thành viên EU.

Trong một thế giới nhiều biến động, Việt Nam và EU chia sẻ nhiều điểm tương đồng, đó là những giá trị bền vững, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, kiến tạo hòa bình và loại bỏ các nguy cơ bạo lực vũ trang, xung đột cục bộ để tận dụng các lợi thế phát triển toàn diện.

Tầm nhìn chung của hai bên về một thế giới và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, an ninh, an toàn và thịnh vượng, cùng các giá trị về tôn trọng luật pháp quốc tế, ủng hộ thương mại tự do và phát triển bền vững... sẽ tạo động lực cho hợp tác Việt Nam-EU ở tầm chiến lược sâu rộng hơn.

Cùng với tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu, chuyến thăm Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới giữa hai nước.

Trải qua chặng đường hơn 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/3/1973, quan hệ song phương giữa Việt Nam-Vương quốc Bỉ không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp ở cả cấp liên bang, vùng và cộng đồng.

Bỉ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao sự phát triển kinh tế của Việt Nam và là một đối tác quốc tế đóng góp tích cực vào sự thành công của Việt Nam qua chương trình hợp tác phát triển. Hai bên phối hợp tích cực trên diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc và trong khuôn khổ ASEM, ASEAN-EU.

Về kinh tế-thương mại-đầu tư, Bỉ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam tại châu Âu, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ trong ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Bỉ 8 tháng năm 2026 đạt hơn 3 tỷ USD. Đến hết năm 2025, Bỉ có 104 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đạt hơn 1,1 tỷ USD.

Trong khuôn khổ đối tác chiến lược về nông nghiệp được thiết lập từ năm 2018, hai nước đang triển khai nhiều chương trình hợp tác kỹ thuật giữa các trường, viện nghiên cứu nông nghiệp; phát triển hệ thống hậu cần đường thủy phục vụ xuất khẩu nông sản từ Việt Nam sang châu Âu; thúc đẩy triển khai chuỗi logistics lạnh thông minh, hợp tác phát triển ngành ca cao và trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Hợp tác trong các lĩnh vực khác như quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục-đào tạo, hợp tác địa phương được hai bên tích cực thúc đẩy và đạt nhiều kết quả.

Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương, trong đó có Liên hợp quốc. Tháng 10/2023, Hạ viện Bỉ đã thông qua nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một nghị viện nước ngoài thông qua nghị quyết này, qua đó góp phần thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng quốc tế và kêu gọi các nước hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam, là đầu cầu của ASEAN trong hợp tác với EU. Với tiềm năng hợp tác rộng mở và sự tin tưởng vững chắc vào tương lai tốt đẹp của quan hệ song phương, trên cơ sở những thành tựu nổi bật trong hơn 35 năm qua, chuyến thăm cũng là dịp để hai bên làm sâu sắc hơn nữa các trụ cột hợp tác quan trọng, nhất là về thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực, qua đó xây dựng quan hệ Việt Nam - EU trở thành hình mẫu trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU.

Với Bỉ, chuyến thăm diễn ra tiếp theo chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà Vua Philippe tới Việt Nam tháng 4/2025, và vào thời điểm quan hệ hai nước đang có nền tảng thuận lợi sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 8 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp với sự tin cậy chính trị cao, hiểu biết và gắn kết ngày càng sâu sắc.

Chuyến thăm để hai bên tạo bước chuyển quan trọng về hợp tác trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh và Việt Nam đang tập trung ưu tiên như khoa học - công nghệ, chip bán dẫn, năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo, logistics và cảng biển thông minh.

Chúng ta tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo bước chuyển chiến lược, củng cố tin cậy chính trị ở cấp cao nhất, mở ra những cơ hội hợp tác mới trong việc nâng cao năng lực phát triển và tự chủ chiến lược của cả Việt Nam cũng như các đối tác trong giai đoạn phát triển mới, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở hai khu vực và trên thế giới.

Việt Cường/VOV