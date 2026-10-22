Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu

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Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Liên minh châu Âu Trưa 22/10, tại Brussels (Bỉ), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Liên minh châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Trưa 22/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Brussels (Bỉ), sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa.

Pháp cấm biểu tình tại Lyon sau vụ bạo loạn Giới chức Pháp cấm biểu tình tại thành phố Lyon vào ngày 24/10, sau khi các cuộc biểu tình cuối tuần trước biến thành bạo loạn, khiến hàng trăm cửa hàng bị cướp phá.

Tàu Hải quân Anh HMS SPEY lần thứ 2 thăm TP.HCM Trong thời gian thăm, nhóm Chỉ huy tàu và thủy thủ đoàn HMS SPEY sẽ chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân TP.HCM; tham gia giao lưu văn nghệ, thể thao.

Nước cờ bất ngờ của Mỹ tại loạt căn cứ Trung Đông, ý đồ nào phía sau? Mỹ đang âm thầm giảm quân tại các căn cứ ở Jordan, Qatar và Kuwait, trong khi Tổng thống Donald Trump cân nhắc đợt tấn công mới vào Iran.