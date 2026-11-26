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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Bộ Quốc phòng và các cơ quan Trung ương Chiều 25/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì buổi làm việc với Bộ Quốc phòng và các cơ quan Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để người khiếm thị bị bỏ lại phía sau Chiều 25/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Hội Người mù Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Năm cánh cửa mở lối văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới Từ 5 định hướng lớn được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu sáng 24/11, tư tưởng văn hóa soi đường được cụ thể hóa trước những yêu cầu mới của thời đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri 10 phường của Hà Nội Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội tiếp xúc cử tri 10 phường sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chăm lo văn hóa là quy tụ lòng người Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chăm lo văn hóa là quy tụ lòng người, biến tình yêu nước của mỗi người thành sức mạnh hành động thống nhất của cả dân tộc.