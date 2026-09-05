Tối nay, Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ mang vương miện Miss World đầu tiên về Việt Nam?

(VTC News) -

Sau gần 1 tháng tranh tài tại Việt Nam, chung kết Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới) sẽ diễn ra tối 5/9 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Trước thềm chung kết, đại diện chủ nhà Lê Nguyễn Bảo Ngọc là cái tên nhận được sự chú ý lớn từ fan sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế.

Đại diện Việt Nam bước vào chung kết với thành tích khá nổi bật. Bảo Ngọc giành chiến thắng Top Model khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó có suất vào thẳng Top 40. Đây là kết quả quan trọng bởi cô không phải chờ kết quả lựa chọn ở vòng đầu tiên.

Bên cạnh đó, người đẹp Cần Thơ còn lọt Top 23 Talent, Top 20 Head to Head Challenge và Top 24 Beauty With a Purpose. Trong đó, dự án Gen Zero của cô cũng nằm trong nhóm 6 dự án nổi bật của khu vực châu Á - châu Đại Dương tại vòng Beauty With a Purpose.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc được kỳ vọng đem về vương miện Miss World đầu tiên cho Việt Nam.

Tại cuộc thi năm nay, Lê Nguyễn Bảo Ngọc ghi dấu ấn nhờ phong thái tự tin và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Lợi thế chiều cao 1m86 cũng giúp Bảo Ngọc nổi bật trong từng khung hình. Mặc dù lịch trình dày đặc, nàng hậu sinh năm 2001 vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu cùng thần thái rạng rỡ.

Nền tảng học vấn, khả năng giao tiếp tiếng Anh, kinh nghiệm thi quốc tế và dự án cộng đồng giúp Lê Nguyễn Bảo Ngọc có hồ sơ tương đối phù hợp với tiêu chí của Miss World. Ngoài ra, lợi thế lớn khác của người đẹp là được thi đấu trên sân nhà, trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả Việt Nam.

Việc có tên trong Top 40 trước chung kết giúp Bảo Ngọc tiếp tục trở thành cái tên được truyền thông chú ý. Trong bảng đánh giá cuối cùng của chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Missosology, Lê Nguyễn Bảo Ngọc tiếp tục được dự đoán sẽ chiến thắng. Đây được xem là một tín hiệu đáng mừng cho đại diện Việt Nam.

Đại diện Việt Nam được dự đoán sẽ đăng quang Miss World 2026.

Trước đó, chuyên gia sắc đẹp Osmel Sousa cũng đưa Bảo Ngọc vào nhóm những thí sinh nổi bật hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông khẳng định sự đánh giá này hoàn toàn dựa trên thực lực và màn thể hiện của cô chứ không xuất phát từ lợi thế nước chủ nhà.

Nhiều khán giả đặt niềm tin Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ là người đem về vương miện Miss World đầu tiên cho Việt Nam.

Tuy nhiên một số ý kiến cũng cho rằng Lê Nguyễn Bảo Ngọc vẫn còn một số hạn chế. Cô không lọt top Sports Challenge và cũng không có tên trong thử thách Multimedia Challenge. Đây là hai phần thi mà đại diện Việt Nam chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng cho rằng người đẹp cần phải nỗ lực và bứt phá nhiều hơn tại chung kết để có kết quả tốt nhất.

Đại diện Việt Nam nằm trong nhóm thí sinh nổi bật tại cuộc thi năm nay.

Miss World (Hoa hậu Thế giới) là cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín hàng đầu, được tổ chức lần đầu năm 1951 tại Anh. Cuộc thi hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và các hoạt động nhân ái, cộng đồng của thí sinh.

Mùa giải năm nay lần đầu tổ chức tại Việt Nam từ ngày 8/8 và dự kiến chung kết vào ngày 5/9, quy tụ gần 120 thí sinh. Cuộc thi mang chủ đề Vietnam - Timeless Charm (Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận), với hành trình đi qua ba địa phương gồm Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa.

Trước Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Việt Nam có một số người đẹp đạt thành tích cao tại cuộc thi như Lan Khuê (Top 11), Lương Thùy Linh (Top 12), Đỗ Thị Hà (Top 13) và Đỗ Mỹ Linh (Hoa hậu Nhân ái, Top 40).

Theo bạn, ai sẽ đăng quang Miss World 2026?