Xem trực tiếp chung kết Miss World 2026 ở đâu?

(VTC News) -

Theo Ban tổ chức, chung kết Miss World 2026 bắt đầu lúc 19h ngày 5/9 tại Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Khán giả không có mặt tại Nha Trang có thể xem trực tiếp cuộc thi qua VTVgo, VTVprime, vtv8.vtv.vn và các nền tảng mạng xã hội gồm Facebook, TikTok, YouTube của VTV8. VTV8 cũng triển khai truyền dẫn tín hiệu quốc tế, đưa chương trình trực tiếp đến khoảng 30 quốc gia trên nhiều châu lục.

Chung kết Miss World 2026 diễn ra lúc 19h ngày 5/9 tại Nha Trang, Khánh Hòa, được phát trực tiếp trên các nền tảng của VTV8.

Miss World 2026 diễn ra từ ngày 8/8-5/9, với các hoạt động trải dài qua Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa. Đây là lần đầu cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam sau 72 mùa giải.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu, thí sinh còn tranh tài ở nhiều phần thi phụ trước khi bước vào đêm chung kết. Đây cũng là căn cứ để một số người đẹp giành suất vào thẳng Top 40.

Đại diện Việt Nam tại Miss World 2026 là Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Người đẹp đang có lợi thế trước đêm chung kết khi đã giành suất vào thẳng Top 40.

Đây là thành tích đáng chú ý của Bảo Ngọc tại Miss World 2026. Người đẹp Việt Nam vượt qua các đối thủ trong khu vực để giành vị trí dẫn đầu, qua đó không phải chờ kết quả từ các vòng đánh giá tiếp theo để có tên trong Top 40.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc - đại diện Việt Nam bước vào chung kết với lợi thế đã có suất Top 40.

Bảo Ngọc năm nay 25 tuổi, cao 1,86 m, tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM. Cô từng giành Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và đăng quang Miss Intercontinental cùng năm.

Bên cạnh Top Model, Bảo Ngọc còn duy trì phong độ ở một số hoạt động và phần thi phụ. Cô cũng nhận được sự chú ý từ một số chuyên trang sắc đẹp quốc tế trước đêm chung kết.

Miss World được tổ chức lần đầu năm 1951, là một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhất thế giới. Sân chơi hướng tới tiêu chí sắc đẹp gắn với tri thức, khả năng lãnh đạo và các dự án cộng đồng, thể hiện qua thông điệp “Beauty With a Purpose”.

Đương kim Miss World Opal Suchata, người Thái Lan, sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kết ngày 5/9 tại Nha Trang.