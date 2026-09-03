Người đẹp nào sẽ đăng quang Miss World 2026?

(VTC News) -

Chung kết Miss World 2026 sẽ diễn ra vào tối 5/9 tại Nha Trang, Khánh Hòa, sau gần một tháng tranh tài tại Việt Nam. 111 thí sinh đã trải qua các hoạt động, phần thi phụ và những vòng đánh giá để tìm ra người kế nhiệm đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri.

Chung kết Miss World 2026 sẽ diễn ra vào tối 5/9 tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Trước thềm chung kết, một số ứng viên nổi bật nhờ thành tích tại các phần thi phụ. Các bảng dự đoán quốc tế cũng cho thấy cuộc đua vương miện đang tập trung vào một nhóm gương mặt nổi bật, song thứ hạng giữa các chuyên trang có thể khác nhau.

Bảo Ngọc có lợi thế từ thành tích và sân nhà

Đại diện Việt Nam bước vào chung kết với thành tích khá nổi bật. Bảo Ngọc giành chiến thắng Top Model khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó có suất vào thẳng Top 40. Đây là kết quả quan trọng bởi cô không phải chờ kết quả lựa chọn ở vòng đầu tiên.

Người đẹp Cần Thơ còn lọt Top 23 Talent, Top 20 Head to Head Challenge và Top 24 Beauty With a Purpose. Trong đó, dự án Gen Zero của cô cũng nằm trong nhóm 6 dự án nổi bật của khu vực châu Á - châu Đại Dương tại vòng Beauty With a Purpose.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc đại diện Việt Nam có nhiều lợi thế.

Bảo Ngọc cao 1,86 m, từng giành Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và đăng quang Miss Intercontinental cùng năm. Nền tảng học vấn, khả năng giao tiếp tiếng Anh, kinh nghiệm thi quốc tế và dự án cộng đồng giúp cô có hồ sơ tương đối phù hợp với tiêu chí của Miss World.

Tuy nhiên, hành trình của Bảo Ngọc không hoàn toàn thuận lợi. Cô không lọt Top 24 Sports Challenge và cũng không có tên trong Top 20 Multimedia Challenge. Đây là hai phần thi mà đại diện Việt Nam chưa đạt kết quả như kỳ vọng.

Dù vậy, chiến thắng Top Model giúp Bảo Ngọc chắc suất Top 40 trước chung kết. Lợi thế lớn khác của cô là được thi đấu trên sân nhà, trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả Việt Nam.

Brazil và Philippines được đánh giá rất cao

Người đẹp Gabriela Botelho (Brazil) đang là một trong những ứng viên được chú ý nhất. Người đẹp 25 tuổi sở hữu gương mặt sắc nét, vóc dáng cân đối và kinh nghiệm thi sắc đẹp. Cô từng giành Á hậu 2 Miss World Brazil 2021 trước khi trở lại và đăng quang năm 2026. Bảng Hot Picks đầu tiên của Missosology xếp Botelho ở vị trí số một. Bên cạnh ngoại hình và khả năng trình diễn, cô còn có dự án hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiếm, phù hợp với tiêu chí Beauty With a Purpose của Miss World.

Người đẹp Gabriela Botelho (Brazil) đang là ứng viên sáng giá.

Mỹ nhân đến từ Philippines, Asia Rose Simpson mới 18 tuổi nhưng nhanh chóng tạo dấu ấn tại cuộc thi. Cô cao 1,70 m, có gương mặt trẻ trung và nền tảng nghệ thuật từ nhỏ. Simpson từng xuất hiện trên Pilipinas Got Talent và có thời gian học khiêu vũ, thể dục dụng cụ. Tại Miss World 2026, cô thắng Head to Head Challenge khu vực châu Á - Thái Bình Dương và giành vé vào thẳng Top 40. Người đẹp Philippines cũng lọt nhóm dự án Beauty With a Purpose nổi bật của khu vực.

Trong khi đó, Ignacia Fernández (Chile) gây ấn tượng bởi vẻ ngoài sắc sảo và cá tính khác biệt. Người đẹp 27 tuổi, cao 1,70 m, là người mẫu, ca sĩ và thành viên một ban nhạc metal. Màn trình diễn death metal tại Miss World tạo được sự chú ý trên truyền thông quốc tế. Fernández cũng theo đuổi các hoạt động liên quan đến bảo vệ động vật và môi trường.

Người đẹp Philippines Asia Rose Simpson.

Tamunosoye Karibi-George (Nigeria) là một trong những đối thủ có thành tích tương đồng với Bảo Ngọc. Người đẹp 26 tuổi sở hữu vóc dáng cao, gương mặt sắc nét và phong thái tự tin. Cô giành chiến thắng Top Model khu vực châu Phi, qua đó có suất vào thẳng Top 40. Dự án Beyond Labels của Karibi-George hướng tới trẻ em khuyết tật và những người có nhu cầu đặc biệt.

Indira Ampiot (Pháp) có lợi thế về kinh nghiệm khi từng đăng quang Miss France 2023 ở tuổi 18 và đại diện Pháp tại Miss Universe 2024. Người đẹp 21 tuổi sở hữu gương mặt thanh tú, vóc dáng cân đối và khả năng làm chủ sân khấu. Tại Miss World 2026, cô thắng Top Model khu vực châu Âu và giành suất vào thẳng Top 40.

Những ứng viên khác vẫn có thể bứt phá

Bên cạnh nhóm kể trên, cuộc đua còn có nhiều gương mặt được các chuyên trang sắc đẹp theo dõi. Bảng Hot Picks của Missosology đưa ‘’búp bê’’ Linda Górecká (Cộng hòa Czech), Nikita Porwal (Ấn Độ), Olga Lombardo (Bỉ), Mary Sickler (Mỹ), Josephine Bøttger (Đan Mạch), Taanusiya Chetty (Malaysia) và Mística Núñez (Venezuela) vào Top 25.

“Búp bê” Linda Górecká (Cộng hòa Czech).

Điều này cho thấy khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu và các ứng viên bám đuổi chưa phải quá lớn. Một phần thi xuất sắc hoặc kết quả tốt ở những vòng cuối có thể làm thay đổi dự đoán.

Đặc biệt, format Miss World 2026 không chỉ dựa vào một bảng xếp hạng chung. Top 40 được chia thành bốn khu vực gồm châu Phi, châu Mỹ - Caribbean, châu Á - châu Đại Dương và châu Âu. Các phần thi Beauty With a Purpose, Multimedia, Head to Head, Top Model và People’s Choice đều có thể tạo lợi thế cho thí sinh.

Sau Top 40, cuộc thi tiếp tục chọn Top 20, Top 12 rồi Top 6. Người chiến thắng Beauty With a Purpose có cơ hội vào thẳng Top 6, trong khi bình chọn của khán giả cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn các thí sinh đi tiếp.

Vì vậy, việc một người đẹp đứng đầu bảng dự đoán trước chung kết không đồng nghĩa cô chắc chắn đăng quang.

Theo bạn, ai sẽ đăng quang Miss World 2026?