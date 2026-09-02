Sân khấu chung kết Miss World 2026 dài hơn 110m, sức chứa 5.000 khán giả

(VTC News) -

Chung kết Miss World lần thứ 73 đang đi tới những chặng đua cuối cùng. Cuộc thi năm nay diễn ra tại Việt Nam với sự tham gia của 111 người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện nước chủ nhà là Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng là cái tên nhận được sự chú ý lớn từ fan sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế.

Theo chia sẻ từ ban tổ chức, sân khấu đêm chung kết được dựng tại Quảng trường 2/4, sát bờ biển Nha Trang, Khánh Hòa với chiều dài hơn 110m. Công trình sử dụng hệ thống màn hình LED kích thước lớn, âm thanh công suất cao cùng nhiều lớp ánh sáng phục vụ không gian biểu diễn ngoài trời.

Phía trước là hệ thống khán đài có khả năng phục vụ hơn 5.000 khán giả. Các khu vực dành cho khách mời, người dân, người hâm mộ và bộ phận ghi hình được bố trí riêng. Ngoài đêm chung kết vào ngày 5/9, sân khấu cũng sẽ phục vụ đêm thi Dances of the World vào tối 2/9.

Sân khấu chung kết Miss World 2026 với chiều dài hơn 110m, sức chứa 5000 khán giả.

Bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam, đại diện ban tổ chức năm nay cho biết ê-kíp chịu áp lực lớn về tiến độ trong những ngày cuối. Để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, ban tổ chức phải huy động hơn 500 nhân sự tham gia thi công và vận hành sân khấu. Lực lượng này gồm các bộ phận kết cấu, cơ khí, điện, âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, hậu cần, an ninh và điều phối sản xuất.

Các nhóm được chia ca, làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm. Nhiều thời điểm, công trường duy trì hoạt động gần như 24/24 giờ để bảo đảm từng hạng mục hoàn thành đúng tiến độ. Sau khi phần thô được bàn giao, các bộ phận kỹ thuật tiếp tục kiểm tra tải trọng, đường điện, tín hiệu màn hình, âm thanh và ánh sáng.

“Hơn 500 nhân sự tham gia thực hiện sân khấu. Chung tôi phải làm việc xuyên ngày đêm, tăng ca liên tục để kịp tiến độ. Công việc hoàn thiện, vận hành và tổng duyệt tiếp tục diễn ra xuyên kỳ nghỉ lễ”, đại diện ban tổ chức cho biết.

Theo kế hoạch, khán đài được chia thành các khu vực Super VIP, VIP, Standard và Fanzone. Toàn bộ vé theo dõi chương trình được phát miễn phí đến người dân thông qua các kênh của Sở Văn hóa và địa phương.

Bà Phạm Kim Dung cho rằng việc phát vé miễn phí giúp người dân có cơ hội trực tiếp theo dõi sự kiện quốc tế được tổ chức tại Nha Trang.

“Toàn bộ vé được phát miễn phí cho người dân. Đây là đề nghị mang ý nghĩa cộng đồng của tỉnh Khánh Hòa. Với một sự kiện lớn, địa phương mong muốn mở rộng cơ hội để người dân được theo dõi. Ban tổ chức cũng hào hứng thực hiện điều này”, bà cho biết.

Đại diện ban tổ chức kỳ vọng chuỗi hoạt động của Miss World góp phần quảng bá hình ảnh Khánh Hòa đến bạn bè quốc tế.

Đại diện Việt Nam nằm trong nhóm thí sinh nổi bật tại Miss World 2026.

Tại Miss World 2026, Lê Nguyễn Bảo Ngọc ghi dấu ấn nhờ phong thái tự tin và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Lợi thế chiều cao 1m86 cũng giúp Bảo Ngọc nổi bật trong từng khung hình. Mặc dù lịch trình dày đặc, nàng hậu sinh năm 2001 vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu cùng thần thái rạng rỡ.

Đại diện Việt Nam được đánh giá thể hiện khá tốt, đồng thời được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế xếp vào nhóm thí sinh mạnh tại cuộc thi. Cô cũng đã giành được vé vào thẳng Top 40 chung cuộc nhờ chiến thắng phần thi Top Model (khu vực châu Á - Thái Bình Dương).

Tuy nhiên một số ý kiến cũng cho rằng Lê Nguyễn Bảo Ngọc vẫn còn khá an toàn. Người đẹp cần phải nỗ lực và bứt phá nhiều hơn khi cuộc thi đang đi đến chặng cuối.

Theo dự kiến, các thí sinh sẽ bước vào đêm thi Dances of the World diễn ra tối 2/9 tại Quảng trường 2/4. Chung kết Miss World lần thứ 73 được tổ chức vào ngày 5/9 tại cùng địa điểm. Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri trao vương miện cho người kế nhiệm.