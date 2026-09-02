5 đối thủ đáng gờm của Bảo Ngọc tại Miss World 2026

(VTC News) -

Miss World 2026 bước vào những ngày cuối với 111 thí sinh tranh tài tại Việt Nam. Lê Nguyễn Bảo Ngọc là một trong những người đẹp có thành tích nổi bật khi giành chiến thắng Top Model khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó vào thẳng Top 40. Tối 31/8, cô tiếp tục được gọi tên vào Top 24 Beauty With a Purpose với dự án Gen Zero.

Trước chung kết ngày 5/9, Bảo Ngọc cũng được các chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao. Trong bảng Hot Picks đầu tiên của Missosology công bố ngày 28/8, đại diện Việt Nam đứng thứ 5, sau Brazil, Philippines, Chile và Nigeria.

Gabriela Botelho - Brazil

Gabriela Botelho hiện là một trong những ứng viên được đánh giá cao nhất tại Miss World 2026. Trong bảng dự đoán đầu tiên của Missosology, người đẹp Brazil đứng vị trí số một. Sash Factor trước đó cũng đưa cô vào nhóm dẫn đầu.

Botelho năm nay 25 tuổi, đến từ Belo Horizonte và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, người mẫu. Cô có gương mặt sắc nét, đường nét cân đối và vóc dáng săn chắc.

Gabriela Botelho, đại diện Brazil, được Missosology xếp đầu bảng Hot Picks trước chung kết Miss World 2026.

Cô từng giành Á hậu 2 Miss World Brazil năm 2021, đồng thời nhận giải Beauty With a Purpose tại cuộc thi năm đó. Sau đó, cô trở lại tranh tài và giành vương miện Miss World Brazil 2026.

Người đẹp làm kinh doanh và sáng tạo nội dung. Một lợi thế khác của Botelho là dự án Beauty With a Purpose. Cô đồng hành cùng Casa de Maria, trung tâm hỗ trợ trẻ em và gia đình sống chung với bệnh hiếm. Chương trình cung cấp nhiều dịch vụ từ vật lý trị liệu, tâm lý, dinh dưỡng đến hỗ trợ giáo dục và pháp lý.

Điểm mạnh của Botelho là kinh nghiệm thi nhan sắc, khả năng giao tiếp và hồ sơ hoạt động cộng đồng phù hợp với tiêu chí của Miss World. Việc cô đứng đầu Hot Picks cũng cho thấy mức độ kỳ vọng của giới chuyên trang sắc đẹp trước chung kết.

Asia Rose Simpson - Philippines

Đối thủ đáng chú ý nhất của Bảo Ngọc trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương là Asia Rose Simpson. Simpson mang hai dòng máu Philippines và Mỹ. Cô cao 1,70 m và sở hữu gương mặt hài hòa, vẻ ngoài trẻ trung.

Người đẹp Philippines mới 18 tuổi nhưng đã có kinh nghiệm thi nhan sắc tại Mỹ và đang tạo dấu ấn rõ rệt tại Miss World 2026. Asia Rose từng đăng quang Miss New Mexico Teen USA 2023 khi mới 15 tuổi. Trước khi đến với Miss World, cô tiếp tục gây chú ý khi giành cả hai danh hiệu Tài năng và Beauty With a Purpose tại Miss World Philippines 2026.

Asia Rose Simpson, 18 tuổi, gây chú ý với vẻ đẹp trẻ trung và thành tích nổi bật ở các phần thi phụ.

Tại Miss World, Asia Rose thắng Head to Head Challenge khu vực châu Á và châu Đại Dương, qua đó giành suất vào thẳng Top 40. Thành tích này giúp cô trở thành một trong những người đẹp đầu tiên của khu vực có vé vào vòng chung kết.

Không chỉ có khả năng trình diễn, Asia Rose còn có nền tảng nghệ thuật. Cô học khiêu vũ và nhào lộn từ nhỏ, từng xuất hiện trên chương trình Pilipinas Got Talent.

Cô yêu thích viết lách, hội họa và muốn trở thành tác giả, họa sĩ minh họa sách thiếu nhi. Dự án SED của cô hướng tới việc cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc của người trẻ thông qua thể thao, nghệ thuật và khiêu vũ.

Trong Hot Picks của Missosology, Asia Rose đứng thứ hai, chỉ sau Brazil và đứng trên Chile, Nigeria, Việt Nam.

Ignacia Fernández - Chile

Ignacia Fernández gây chú ý bởi ngoại hình sắc sảo và phong cách khá cá tính. Người đẹp 27 tuổi, đến từ Santiago, cao 1,70 m. Cô hoạt động với nhiều vai trò như người mẫu, ca sĩ, giám đốc sáng tạo và trưởng nhóm nhạc.

Khác với nhiều thí sinh tại cuộc thi, Fernández theo đuổi nhạc metal và là giọng ca chính của ban nhạc Decessus. Chính phong cách này tạo cho cô dấu ấn riêng cả trong lẫn ngoài sân khấu hoa hậu.

Ignacia Fernández sở hữu vẻ đẹp cá tính, là người mẫu kiêm ca sĩ và gây ấn tượng với màn trình diễn nhạc metal tại Miss World 2026.

Tại Miss World, phần thi tài năng của Fernández từng gây chú ý khi cô biểu diễn death metal. Dù không giành chiến thắng, màn trình diễn vẫn được truyền thông quốc tế quan tâm bởi sự khác biệt và khả năng làm chủ sân khấu. Cô cũng từng có cơ hội biểu diễn tại Download Festival ở Anh.

Về hình ảnh, Fernández thường chọn phong cách thời trang thanh lịch nhưng có điểm nhấn cá tính. Cô cũng quan tâm đến thiên nhiên và phúc lợi động vật, phù hợp với định hướng hoạt động cộng đồng của Miss World.

Trước cuộc thi, Sash Factor xếp Fernández ở nhóm ứng viên dẫn đầu. Trong Hot Picks đầu tiên của Missosology, cô đứng thứ ba.

Tamunosoye Karibi-George - Nigeria

Tamunosoye Karibi-George, thường được gọi là Soye, là đại diện Nigeria đang có thành tích nổi bật tại Miss World 2026. Cô cao khoảng 1,75 m, sở hữu vóc dáng cao, gương mặt sắc nét và phong thái tự tin trên sân khấu.

Người đẹp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, người mẫu và lồng tiếng. Cô theo đuổi các hoạt động xã hội liên quan đến cộng đồng và hòa nhập.

Tamunosoye Karibi-George ghi dấu ấn khi chiến thắng Top Model khu vực châu Phi, giành suất vào thẳng Top 40.

Tại Miss World, Karibi-George giành chiến thắng Top Model khu vực châu Phi, qua đó giành suất vào thẳng Top 40. Thành tích này tương đồng với Bảo Ngọc, người chiến thắng Top Model của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Điểm đáng chú ý trong hồ sơ của Soye là dự án Beyond Labels, tập trung vào trẻ em khuyết tật và những người có nhu cầu đặc biệt. Cô muốn nâng cao cơ hội tiếp cận giáo dục và thúc đẩy sự hòa nhập của các nhóm yếu thế.

Trong bảng Hot Picks của Missosology, đại diện Nigeria đứng thứ tư, ngay trước Bảo Ngọc. Điều này khiến cô trở thành một trong những đối thủ trực tiếp đáng chú ý của người đẹp Việt Nam.

Indira Ampiot - Pháp

Indira Ampiot là gương mặt giàu kinh nghiệm sân khấu trong nhóm ứng viên của Miss World 2026. Người đẹp 21 tuổi, sinh tại Basse-Terre, Guadeloupe, mang dòng máu Pháp gốc Ấn và Guadeloupe.

Ampiot từng đăng quang Miss France 2023 khi mới 18 tuổi và hoàn thành một năm hoạt động với danh hiệu này trước khi được chọn làm đại diện Pháp tại Miss World 2026. Kinh nghiệm làm việc với truyền thông và các sự kiện lớn giúp cô có lợi thế nhất định về sân khấu.

Indira Ampiot, Miss France 2023 nổi bật nhờ kinh nghiệm thi sắc đẹp và chiến thắng Top Model khu vực châu Âu.

Về ngoại hình, Ampiot gây ấn tượng bởi gương mặt trẻ, đường nét thanh tú và phong thái sang trọng. Cô từng xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang, trong đó có thảm đỏ Liên hoan phim Cannes, trước khi tiếp tục trở lại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Tại Miss World 2026, Ampiot giành chiến thắng Top Model khu vực châu Âu, qua đó có vé vào thẳng Top 40. Thành tích này giúp Pháp tiếp tục duy trì vị trí đáng chú ý trong cuộc đua năm nay. Người đẹp được Missosology xếp ở vị trí thứ 6 trong bảng Hot Picks.

Ngoài ngoại hình và kinh nghiệm, Ampiot có nền tảng học tập tốt khi từng tốt nghiệp với kết quả cao. Cô dự định theo đuổi lĩnh vực truyền thông, quảng cáo hình ảnh và thiết kế.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc

So với năm đối thủ trên, Bảo Ngọc sở hữu chiều cao nổi bật khi đạt 1,86 m. Hồ sơ chính thức của Miss World cho biết cô là người mẫu, nhà sáng lập và CEO của Gen Zero, một tổ chức hướng đến việc trao quyền cho người trẻ tham gia các vấn đề khí hậu và tác động xã hội.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc giành chiến thắng Top Model khu vực châu Á - Thái Bình Dương và có mặt trong Top 40 Miss World 2026.

Bảo Ngọc từng giành Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và đăng quang Miss Intercontinental cùng năm. Cô có lợi thế về kinh nghiệm sân khấu, khả năng tiếng Anh và nền tảng học vấn.

Tại Miss World 2026, người đẹp Việt Nam giành chiến thắng Top Model khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó vào thẳng Top 40. Cô cũng lọt Top 24 Beauty With a Purpose với dự án Gen Zero.

Trong bảng Hot Picks đầu tiên của Missosology, Bảo Ngọc đứng thứ năm, sau Brazil, Philippines, Chile và Nigeria. Đây là một trong những tín hiệu tích cực với đại diện chủ nhà trước đêm thi quyết định.