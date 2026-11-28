Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 mang chủ đề “Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng”. Đây là lần thứ ba Việt Nam đăng cai Hội nghị cấp cao CLMV, sau hai kỳ tổ chức tại Hà Nội vào năm 2008 và 2016. Cơ chế hợp tác CLMV được thành lập năm 2004, với mục tiêu khi thành lập là thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia ASEAN, thúc đẩy hội nhập của các nước CLMV vào tiến trình phát triển chung của khu vực.