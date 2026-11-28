Thủ tướng Lê Minh Hưng đón các nhà lãnh đạo dự Hội nghị Cấp cao CLMV
Chiều 28/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12.
Nga tuyên bố bắn hạ 1.246 UAV Ukraine trong đêm
Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này bắn hạ thành công 1.246 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm.
Trực thăng quân sự rơi ở Peru, 8 người thiệt mạng
Theo Bộ Quốc phòng Peru, trực thăng thuộc lực lượng không quân gặp nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ khiến 8 người thiệt mạng.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thủ tướng Campuchia tại Trụ sở Chính phủ, nhân dịp nhà lãnh đạo Campuchia tham dự hai hội nghị cấp cao CLMV-12 và ACMECS-11.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Lào
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự các hội nghị cấp cao khu vực.
Mỹ tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông, đồng thời cảnh báo Iran đang mắc những sai lầm lớn trong quá trình đàm phán.
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