Toàn cảnh hồ điều hoà gần 800 tỷ đồng ở Hà Nội sau giải phóng mặt bằng

Theo UBND phường Thượng Cát, dự án có tổng diện tích thu hồi hơn 18ha. Đến nay, địa phương đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý để triển khai thi công. Phạm vi, ranh giới khu đất thực hiện dự án cũng được phường công khai tại khu vực phía trước công trường.