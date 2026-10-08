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Xuất bản ngày 08/10/2026 11:30 AM
Xuất bản ngày 08/10/2026 11:30 AM

Toàn cảnh hồ điều hoà gần 800 tỷ đồng ở Hà Nội sau giải phóng mặt bằng

Viên Minh
Viên Minh
(VTC News) -

Sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng, hồ Liên Mạc 1 rộng khoảng 13ha, vốn 780 tỷ đồng đang được đẩy nhanh thi công, hiện đạt khoảng 15% khối lượng.

Video: Toàn cảnh hồ điều hoà gần 800 tỷ đồng ở Hà Nội sau giải phóng mặt bằng

Toàn cảnh hồ điều hoà gần 800 tỷ đồng ở Hà Nội sau giải phóng mặt bằng - 1

Dự án hồ Liên Mạc 1 tại phường Thượng Cát, Hà Nội có diện tích mặt hồ khoảng 13ha, tổng mức đầu tư khoảng 780 tỷ đồng.

Toàn cảnh hồ điều hoà gần 800 tỷ đồng ở Hà Nội sau giải phóng mặt bằng - 2

Dự án do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội làm chủ đầu tư, Tập đoàn Vingroup là đơn vị thi công.

Toàn cảnh hồ điều hoà gần 800 tỷ đồng ở Hà Nội sau giải phóng mặt bằng - 3

Theo UBND phường Thượng Cát, dự án có tổng diện tích thu hồi hơn 18ha. Đến nay, địa phương đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý để triển khai thi công. Phạm vi, ranh giới khu đất thực hiện dự án cũng được phường công khai tại khu vực phía trước công trường.

Toàn cảnh hồ điều hoà gần 800 tỷ đồng ở Hà Nội sau giải phóng mặt bằng - 4

Ghi nhận đầu tháng 10, khu vực thực hiện dự án đã không còn vướng mặt bằng. Máy móc, thiết bị được đưa vào công trường, nhiều hạng mục được triển khai đồng thời.

Toàn cảnh hồ điều hoà gần 800 tỷ đồng ở Hà Nội sau giải phóng mặt bằng - 5

Các phương tiện tập trung san gạt, đào và vận chuyển đất trong phạm vi dự án.

Toàn cảnh hồ điều hoà gần 800 tỷ đồng ở Hà Nội sau giải phóng mặt bằng - 6

Theo đại diện Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội, dự án hiện đạt khoảng 15% khối lượng. Nhà thầu đang tập trung thi công đào, vận chuyển đất cấp II, thi công cừ SW, kênh tiêu chính và các cấu kiện đúc sẵn.

Toàn cảnh hồ điều hoà gần 800 tỷ đồng ở Hà Nội sau giải phóng mặt bằng - 7

Tại công trường, nhiều mũi thi công được tổ chức cùng lúc sau khi mặt bằng được bàn giao. Máy móc được huy động phục vụ san gạt và xử lý phần đất trong khu vực xây dựng hồ.

Toàn cảnh hồ điều hoà gần 800 tỷ đồng ở Hà Nội sau giải phóng mặt bằng - 8

Nhà thầu cũng đang bổ sung thêm thiết bị, đồng thời xin cấp phép làn xanh để tăng khả năng vận chuyển, phục vụ yêu cầu về tiến độ. Khi điều kiện thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, bố trí các đội làm việc theo phương án 3 ca, 4 kíp.

Toàn cảnh hồ điều hoà gần 800 tỷ đồng ở Hà Nội sau giải phóng mặt bằng - 9

Phương án tăng ca được triển khai nhằm đẩy nhanh khối lượng công việc, song yêu cầu về chất lượng và khối lượng vẫn được kiểm soát trong quá trình thi công. Dự án được đặt mục tiêu hoàn thành trong quý IV/2026.

Toàn cảnh hồ điều hoà gần 800 tỷ đồng ở Hà Nội sau giải phóng mặt bằng - 10

Theo thiết kế, khu vực xung quanh hồ sẽ được bố trí đường dạo, hệ thống chiếu sáng và cây xanh cảnh quan. Sau khi hoàn thành, công trình không chỉ đảm nhận chức năng điều tiết, trữ nước mà còn bổ sung không gian xanh cho khu vực.

Toàn cảnh hồ điều hoà gần 800 tỷ đồng ở Hà Nội sau giải phóng mặt bằng - 11

Hồ Liên Mạc 1 được xây dựng nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống các công trình hồ theo quy hoạch thoát nước của Hà Nội. Công trình sẽ góp phần tăng khả năng trữ và điều tiết nước, nâng cao năng lực tiêu thoát, qua đó hỗ trợ giảm ngập úng tại khu vực.

Toàn cảnh hồ điều hoà gần 800 tỷ đồng ở Hà Nội sau giải phóng mặt bằng - 12

Bên cạnh chức năng chống ngập, hồ được kỳ vọng góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường xung quanh sau khi hoàn thành.

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