Loạt hồ điều hòa mới ở Hà Nội phát huy hiệu quả sau mưa lớn

Những ngày qua, Hà Nội liên tục mưa lớn trên diện rộng. Trong đợt mưa này, một số khu vực phía Tây Thủ đô không tái diễn tình trạng ngập nặng như trước. Các hồ điều hòa mới đưa vào vận hành góp phần tăng khả năng trữ và điều tiết nước.
Sau hơn nửa năm triển khai theo cơ chế khẩn cấp, hàng loạt hồ điều hòa trọng điểm với tổng dung tích gần 3 triệu m³ nước cơ bản hoàn thành các hạng mục chính và được đưa vào vận hành trong mùa mưa bão năm nay.
Tại phía Tây Hà Nội, hồ điều hòa Đồng Bông 2 là một trong những công trình có vai trò điều tiết nước cho khu vực Mễ Trì, Đại Mỗ, Mỹ Đình và vùng lân cận.
Công trình có tổng diện tích khoảng 17,2 ha, trong đó phần mặt nước rộng khoảng 12 ha. Hệ thống kè quanh hồ dài gần 1.950 m. Đến nay, khối lượng thi công hồ Đồng Bông 2 đã đạt gần 100%.
Qua những trận mưa lớn vừa qua, hồ đã tham gia tiếp nhận và điều tiết nước, góp phần giảm áp lực cho hệ thống thoát nước khu vực phía Tây thành phố.
Ghi nhận tại công trình, cả hồ chính và hồ phụ đều đang có nước sau các trận mưa lớn. Hệ thống được bố trí để điều tiết dòng chảy giữa các khu vực, qua đó tăng khả năng tiêu thoát nước khi lượng mưa tăng cao.
Cùng với Đồng Bông 2, hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 cũng là công trình quan trọng trong hệ thống điều tiết nước phía Tây Hà Nội.
Hồ có diện tích khoảng 20 ha, tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng, được thiết kế với độ sâu khoảng 4 m. Hệ thống bờ kè có chiều dài khoảng 2,5 km.
Hiện các hạng mục phụ trợ và phần chỉnh trang cảnh quan xung quanh hồ Yên Nghĩa 1 vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện.
Cách đó không xa, hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 tại xã An Khánh có diện tích khoảng 5 ha, tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng. Các hạng mục chính như kè hồ, đường dạo và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã cơ bản hoàn thành.
Ở phía Tây Bắc thành phố, hồ điều hòa Thụy Phương 2 được đầu tư khoảng 717 tỷ đồng, có nhiệm vụ tăng khả năng trữ và điều tiết nước cho khu vực. Công trình đồng thời được định hướng tạo thêm không gian cảnh quan, sinh thái.
Hồ có tổng dung tích khoảng 500.000 m³, trong đó khoảng 400.000 m³ dành cho mục đích điều tiết nước. Qua các trận mưa lớn gần đây, công trình đã bước đầu phát huy chức năng trữ và điều tiết.
Gắn với hồ Thụy Phương 2 là trạm bơm đầu mối Thụy Phương. Đến nay, 4 tổ máy bơm cùng hệ thống cơ khí, điện và trạm biến áp đã được lắp đặt, sẵn sàng cho quá trình chạy thử. Khi vận hành, hệ thống này sẽ dẫn nước từ sông Hồng qua mạng lưới kênh để bổ cập cho sông Tô Lịch, với lưu lượng khoảng 5 m³/giây. Công trình còn có nhiệm vụ xử lý khẩn cấp việc bổ cập nước cho sông Tô Lịch, đồng thời góp phần giải quyết tình trạng úng ngập cục bộ tại các khu đô thị Resco, Ecohome, Ngoại Giao Đoàn, Tây hồ Tây, Ciputra và khu vực lân cận.
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