Loạt hồ điều hòa mới ở Hà Nội phát huy hiệu quả sau mưa lớn

Gắn với hồ Thụy Phương 2 là trạm bơm đầu mối Thụy Phương. Đến nay, 4 tổ máy bơm cùng hệ thống cơ khí, điện và trạm biến áp đã được lắp đặt, sẵn sàng cho quá trình chạy thử. Khi vận hành, hệ thống này sẽ dẫn nước từ sông Hồng qua mạng lưới kênh để bổ cập cho sông Tô Lịch, với lưu lượng khoảng 5 m³/giây. Công trình còn có nhiệm vụ xử lý khẩn cấp việc bổ cập nước cho sông Tô Lịch, đồng thời góp phần giải quyết tình trạng úng ngập cục bộ tại các khu đô thị Resco, Ecohome, Ngoại Giao Đoàn, Tây hồ Tây, Ciputra và khu vực lân cận.