NATO đánh chặn tên lửa thứ ba của Iran bay qua không phận Thổ Nhĩ Kỳ

(VTC News) -

Ngày 13/3, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố: "Quả đạn đạo phóng từ Iran và xâm nhập không phận Thổ Nhĩ Kỳ đã bị hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của NATO triển khai ở phía Đông Địa Trung Hải vô hiệu hóa". Không có thương vong nào được báo cáo.

Sau vụ đánh chặn hôm 9/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo Iran không nên có "bước đi khiêu khích" nào trong thời gian tới. Tuy nhiên, Iran lập tức phủ nhận việc phóng tên lửa về phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Đám cháy lớn và cột khói dày đặc tại cơ sở lọc dầu Fujairah. (Ảnh: AP)

Trước đó, ông Erdogan từng cho rằng lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ được đặt trong tình trạng báo động kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu và Thổ Nhĩ Kỳ đang giám sát không phận của mình suốt ngày đêm bằng tiêm kích F-16, máy bay cảnh báo sớm trên không và máy bay tiếp nhiên liệu.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã đến Beirut, trong chuyến thăm mà ông xem là hành động thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Lebanon.

“Tôi vừa hạ cánh xuống Beirut để thực hiện chuyến thăm thể hiện sự đoàn kết với người dân Lebanon. Họ không hề lựa chọn cuộc xung đột này. Họ bị cuốn vào đó”, ông Guterres nói.

Ông cam kết Liên hợp quốc “sẽ không tiếc công sức để phấn đấu cho tương lai hòa bình mà Lebanon và khu vực này xứng đáng được hưởng”. Tuy nhiên, Israel đang mở rộng hoạt động nhắm mục tiêu vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Hệ thống Patriot đã khai hỏa tối thiểu 6 tên lửa đánh chặn nhằm bảo vệ khu vực kho dầu Fujairah. (Video: Middle East Observer)

Tương tự, các quốc gia vùng Vịnh cũng phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ ​​cuộc tấn công trả đũa của Iran khi quốc gia này tuyên bố họ sẽ "đốt cháy dầu khí của khu vực" nếu cơ sở hạ tầng năng lượng và các cảng của họ bị tấn công.

Hình ảnh từ Bahrain hôm 12/3 cho thấy khói dày đặc bốc lên sau cuộc tấn công vào bể chứa nhiên liệu ở Muharraq, người dân được yêu cầu ở trong nhà và đóng cửa sổ.

Máy bay không người lái cũng gây thiệt hại tại sân bay quốc tế Kuwait và khu trung tâm Dubai, trong khi Ả Rập Xê Út cho biết họ chặn được máy bay không người lái hướng về mỏ dầu Shaybah và khu vực đại sứ quán của nước này.