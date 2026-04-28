Lập khống hồ sơ chiếm đoạt 300 triệu, nữ kế toán trung tâm Phương Nam bị khởi tố

Ngày 28/4, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (cảnh sát kinh tế) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2024 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam, xã Hợp Đức, tỉnh Bắc Ninh; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1975, ở phường Bắc Giang), kế toán của Trung tâm về cùng tội danh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hà. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam có dấu hiệu lập khống hồ sơ, chứng từ nhằm quyết toán kinh phí đào tạo nghề.

Trong năm 2024, trung tâm được giao tổ chức hai lớp dạy nghề sửa chữa cơ khí tại xã Vũ Xá và xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (cũ), nay thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình thực hiện hợp đồng với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lục Nam, trung tâm không thực hiện đúng nội dung cam kết nhưng vẫn lập khống hồ sơ, chứng từ để đề nghị thanh, quyết toán kinh phí.

Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 300 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Hà là người trực tiếp thực hiện các hành vi sai phạm.

Theo tìm hiểu, Trung tâm dạy nghề tư thục Phương Nam được thành lập năm 2008, đến năm 2022 đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam, do ông Nguyễn Đình Chiểu (SN 1945) làm Giám đốc.

Trung tâm có bốn thành viên chính, gồm ông Nguyễn Đình Chiểu, ông Trần Xuân Phương (phụ trách Phòng Hành chính - Đào tạo), bà Nguyễn Thị Hà (kế toán) và bà Trần Thị Thu Hằng (nhân viên hành chính, đã nghỉ việc).

Được biết, đây là chương trình đào tạo nghề dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương nhằm hỗ trợ tạo việc làm, cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống.

Tuy nhiên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam đã lợi dụng chính sách nhân văn này để lập khống chứng từ, chiếm đoạt tiền ngân sách.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.