Tình hình sức khỏe nạn nhân vụ cháy khách sạn ở TP.HCM

(VTC News) -

Thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), các y bác sĩ đang điều trị cho 6 bệnh nhân trong vụ cháy khách sạn T.D ở phường Tân Sơn Nhì khiến 2 người chết, nhiều người được giải cứu thành công.

Trong đó, trường nhân nữ (sinh năm 1990), được chẩn đoán ngộ độc khí CO mức độ nặng và điều trị tại khoa Nội Hô hấp. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, giảm khó thở, ho khan, giảm đau ngực nhưng còn đau họng.

Bệnh nhân nam (sinh năm 2006) được chẩn đoán ngộ độc khí CO mức độ nặng, điều trị tại khoa Nội Hô hấp. Bệnh nhân đang trong tình trạng nặng, có nguy cơ phải đặt nội khí quản, hiện thở máy HFNC. Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt; da niêm bình thường, tim đều, phổi thông khí giảm hai bên, bụng mềm, mạch tứ chi rõ, cổ mềm, không có dấu thần kinh khu trú.

Hiện trường xảy ra vụ cháy. (Ảnh: PC07, Công an TP.HCM)

Bệnh nhân nam (sinh năm 1962) cũng được chẩn đoán ngộ độc khí CO mức độ nặng do ngạt khói từ đám cháy nổ bình xe, kèm bỏng bàn tay hai bên độ 2, tăng huyết áp và rối loạn lipid máu. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm hồng, sung huyết kết mạc mắt hai bên, có bóng nước lòng bàn tay trái.

Ba trường hợp bệnh nhân nữ khác (sinh năm 2007, 1988 và 1948) được chẩn đoán ngộ độc khí CO, có triệu chứng khó thở, ho khan và tức ngực.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cũng tiếp nhận một bệnh nhi từ vụ cháy. Bệnh nhi sinh năm 2024 nhập viện với chẩn đoán ngạt khói giờ thứ 2.

Tại bệnh viện, bé được thở oxy qua mask có túi dự trữ với lưu lượng 10 lít/phút, sử dụng kháng sinh Ceftriaxone và truyền dịch. Hiện bệnh nhi tỉnh, sinh hiệu ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, theo PC07, lúc 5h9 cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy nhận tin báo cháy tại khách sạn Thùy Dương và điều động Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 13 cùng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 14 đến hiện trường.

Lực lượng chức năng huy động 7 xe chữa cháy các loại cùng 48 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đến 5h17, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Khách sạn Thùy Dương có quy mô một trệt, một lửng, 4 lầu và sân thượng, gồm 19 phòng, trong đó có 16 phòng cho thuê và 3 phòng phục vụ sinh hoạt gia đình.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy làm 2 người tử vong. Lực lượng chức năng đã cứu được 26 người mắc kẹt, trong đó 7 người được đưa đi kiểm tra sức khỏe.

Diện tích cháy khoảng 12 m² trên tổng diện tích công trình 503 m². Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ được 491 m2 còn lại của khách sạn, đồng thời ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy lan sang các nhà dân xung quanh, cứu được nhiều tài sản và phương tiện.

Trong quá trình cứu nạn, các tổ công tác tiếp cận công trình từ nhiều hướng như cầu thang bộ, lối thoát hiểm, ban công, mái nhà và sử dụng xe thang để xác định vị trí đám cháy, mật độ khói cũng như tìm kiếm người mắc kẹt, đưa toàn bộ 26 người ra ngoài an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ.