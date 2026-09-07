Cháy khách sạn ở TP.HCM, 2 người tử vong

Thông tin ban đầu, khói lửa bùng lên từ một phòng thuê ở tầng 1 khách sạn. Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh hô hoán, kêu cứu và sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng việc tiếp cận ban đầu gặp khó khăn.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. (Ảnh: HT)

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM cùng Công an phường Tân Sơn Nhì và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt, tổ chức chữa cháy, cứu nạn và phong tỏa hiện trường.

Đám cháy sau đó được dập tắt. Hai người là khách thuê tại khách sạn tử vong.

Lãnh đạo UBND phường Tân Sơn Nhì xác nhận vụ việc.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.