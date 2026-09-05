Tin xe 5/9: VinFast VF 8 Premium lộ diện, Geely Monjaro chạy điện 130 km

(VTC News) -

VinFast VF 8 Premium lộ diện với tiện ích mới

Đáng chú ý, thông tin trên màn hình trung tâm hiển thị tên gọi “VF 8 Premium”, trong khi mẫu xe hiện hành sử dụng tên phiên bản Comfort.

Tuy nhiên, VinFast hiện chưa công bố thông tin chính thức, vì vậy chưa thể xác định đây là phiên bản thương mại mới hay xe thử nghiệm.

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nằm ở ốp gương chiếu hậu phía người lái. Chi tiết này có ký hiệu hình bàn tay chạm thẻ, cho thấy xe có thể được bổ sung tính năng mở khóa bằng thẻ từ, giúp người dùng không nhất thiết phải mang theo chìa khóa thông minh hoặc chìa khóa cơ.

Trong khoang cabin, ghế phụ phía trước cũng được bổ sung khả năng chỉnh điện. Cụm nút điều khiển đặt ở hông ghế cho phép người ngồi phía sau điều chỉnh vị trí ghế phụ để tạo thêm không gian.

Về thiết kế và vận hành, chiếc xe xuất hiện trong hình ảnh vẫn giữ kiểu dáng quen thuộc của VinFast VF 8, bao gồm dải đèn LED định vị hình cánh chim và bộ mâm 19 inch. Xe sử dụng mô-tơ điện công suất 228 mã lực, mô-men xoắn cực đại 330 Nm cùng hệ dẫn động cầu trước.

Bộ pin dung lượng 60,13 kWh cho phạm vi hoạt động khoảng 500 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC, trong khi sạc nhanh có thể đưa dung lượng pin từ 10% lên 70% trong dưới 30 phút. VinFast VF 8 có giá niêm yết từ 899 triệu đồng.

Geely Monjaro EM-i mở bán, bản AWD chạy điện 130 km

Geely Monjaro EM-i đã chính thức được mở bán tại Ai Cập, trở thành thị trường đầu tiên đón nhận mẫu SUV hạng D này. Xe được cung cấp với hai cấu hình dẫn động cầu trước FWD và dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD, sử dụng hệ truyền động E-Motive Intelligence (EM-i) nâng cấp.

Bản FWD kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L BHE15 công suất 144 mã lực, mô-men xoắn 230 Nm với mô-tơ điện 163 mã lực và 343 Nm. Tổng công suất hệ thống đạt 277 mã lực, mô-men xoắn 544 Nm, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 7,7 giây và đạt tốc độ tối đa 200 km/h.

Trong khi đó, bản AWD được bổ sung mô-tơ điện phía sau, nâng tổng công suất lên 340 mã lực và mô-men xoắn 667 Nm. Phiên bản này tăng tốc 0-100 km/h trong 5,8 giây và có tốc độ tối đa 190 km/h.

Khác biệt đáng chú ý nằm ở hệ thống pin. Bản FWD dùng pin LFP CATL dung lượng 18,4 kWh, cho phạm vi chạy thuần điện 92 km theo chu trình NEDC. Bản AWD sử dụng pin Aegis 29,8 kWh, nâng phạm vi thuần điện lên 130 km.

Bản pin nhỏ hỗ trợ sạc nhanh DC 38 kW, nạp 30-80% trong 20 phút, còn bản AWD hỗ trợ công suất tối đa 78 kW và mất 15 phút cho cùng mức sạc. Khoang nội thất được trang bị bảng đồng hồ 12,3 inch, HUD 25,6 inch, màn hình trung tâm 15,4 inch, sạc không dây 50 W và hệ thống âm thanh 16 loa.

Toyota C-HR GR Sport 2027 nâng cấp diện mạo và khung gầm

Toyota giới thiệu C-HR GR Sport 2027 tại thị trường châu Âu nhân dịp dòng SUV này kỷ niệm 10 năm ra mắt. Toyota C-HR xuất hiện từ năm 2016 và đã đạt doanh số hơn 2,1 triệu xe trên toàn cầu.

Phiên bản GR Sport mới được nâng cấp một số chi tiết ngoại hình, trang bị và khả năng vận hành nhưng không thay đổi đáng kể về hiệu suất động cơ.

Điểm mới dễ nhận biết nhất là màu sơn xám nhám Onyx Grey, kết hợp các chi tiết màu đen tại cản trước, nóc xe và toàn bộ phần đuôi. Xe cũng sử dụng bộ mâm hợp kim 20 inch sơn cùng tông màu, lớn hơn loại 19 inch trước đây.

Trong cabin, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD trở thành trang bị tiêu chuẩn, trong khi cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh JBL được cung cấp dưới dạng tùy chọn.

Toyota C-HR GR Sport 2027 tiếp tục có các tùy chọn hybrid tự sạc HEV và hybrid cắm sạc PHEV. Động cơ hybrid 1.8L cho công suất 138 mã lực, bản 2.0L đạt 178 mã lực, còn phiên bản PHEV cao nhất có công suất 220 mã lực và phạm vi chạy thuần điện 66 km theo chu trình WLTC.

Bản PHEV còn có tính năng định vị địa lý để tự động chuyển sang chế độ thuần điện khi đi vào khu vực phát thải thấp.

Dù không tăng công suất, phiên bản GR Sport được tinh chỉnh để cải thiện khả năng xử lý với giảm xóc Frequency Selective Control do GR hiệu chỉnh, bộ giảm chấn động lực trên thanh chống phía trước và hệ thống trợ lực lái điện được thiết lập lại. Toyota đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng C-HR 2027 tại một số thị trường châu Âu.