Tin xe 3/9: Kia Carens mới lộ diện tại Việt Nam, Honda WR-V nâng cấp mạnh

(VTC News) -

Kia Carens mới xuất hiện tại Hà Nội, khả năng sắp về Việt Nam

Dù THACO Auto chưa công bố kế hoạch ra mắt chính thức, sự xuất hiện của mẫu xe này cho thấy quá trình chuẩn bị cho thị trường Việt Nam có thể đang được tiến hành.

Tại Ấn Độ, phiên bản nâng cấp mang tên Kia Carens Clavis. Kia định vị mẫu xe này cao hơn Carens hiện hành và vẫn duy trì bán song song hai dòng sản phẩm.

Tuy nhiên, cách triển khai tương tự có được áp dụng tại Việt Nam hay không vẫn chưa được xác định. Hiện cũng chưa rõ Carens mới sẽ thay thế hoàn toàn mẫu xe đang bán hay được phân phối song song với định vị khác biệt.

Về thiết kế, Kia Carens mới có phần đầu góc cạnh hơn với đèn LED định vị sắc nét, lưới tản nhiệt dạng mảnh và các khe hút gió được bố trí lại.

Xe sử dụng mâm hợp kim 17 inch, trong khi chiếc được bắt gặp tại Hà Nội có bộ mâm đa chấu cùng hệ thống cảm biến ở cả cản trước và sau. Phía sau nổi bật với cụm đèn hậu LED thanh mảnh trải ngang.

Khoang lái được làm mới với cấu hình 6 hoặc 7 chỗ, bảng táp-lô tích hợp hai màn hình 10,25 inch đặt liền mạch. Danh sách trang bị đáng chú ý trên phiên bản tại Ấn Độ gồm ghế trước thông gió, cửa sổ trời toàn cảnh, âm thanh Bose 8 loa, camera 360 độ và ADAS cấp độ 2.

Carens Clavis có các tùy chọn động cơ xăng tăng áp 1.5L 160 mã lực, xăng 1.5L hút khí tự nhiên 115 mã lực hoặc diesel 1.5L 116 mã lực, trong khi cấu hình dành cho Việt Nam chưa được công bố.

Honda WR-V 2026 nâng cấp màn hình 10 inch và camera 360 độ

Honda vừa giới thiệu WR-V 2026 phiên bản nâng cấp tại thị trường Malaysia với những thay đổi tập trung vào trang bị tiện nghi, công nghệ và một số chi tiết thiết kế.

Sau hơn 3 năm kể từ khi lần đầu được bán tại thị trường này vào tháng 7/2023, mẫu SUV cỡ nhỏ hiện được phân phối với ba phiên bản E, V và RS, có giá từ 94.900 đến 104.900 RM, tương đương khoảng 617 - 682 triệu đồng.

Cả ba phiên bản tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L, 4 xi-lanh thẳng hàng, hút khí tự nhiên DOHC i-VTEC, cho công suất 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Xe đi kèm hộp số CVT, dẫn động cầu trước, tốc độ tối đa 160 km/h và thời gian tăng tốc 0-100 km/h từ 11 đến 11,2 giây tùy phiên bản.

Thay đổi đáng chú ý trong khoang lái là màn hình cảm ứng trung tâm Display Audio được nâng từ 7 inch lên 10 inch trên toàn bộ dải sản phẩm. Android Auto và Apple CarPlay không dây cũng trở thành trang bị tiêu chuẩn.

Riêng bản RS được bổ sung đèn viền nội thất màu đỏ, sạc điện thoại không dây và camera 360 độ, trong khi bản V và RS chuyển sang sử dụng ghế bọc da.

Bên ngoài, bản RS có thêm tùy chọn sơn hai tông màu với thân xe đỏ Blazing Red Pearl và nóc đen, đồng thời thay lưới tản nhiệt mạ crôm bằng loại sơn đen hoàn toàn.

Tất cả phiên bản đều sử dụng mâm hợp kim màu đen 17 inch. Gói an toàn chủ động Honda Sensing tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn, trong khi Honda hiện chưa công bố kế hoạch đưa WR-V về Việt Nam.

Mitsubishi Triton Single Cab AT thêm số tự động và khóa vi sai

Mitsubishi vừa bổ sung phiên bản Triton Single Cab AT vào dải sản phẩm bán tải cabin đơn tại Đông Nam Á. Điểm thay đổi quan trọng nhất của biến thể mới là hộp số tự động 6 cấp, thay cho hộp số sàn trên phiên bản trước đó.

Xe có giá niêm yết 107.980 RM, tương đương khoảng 697,56 triệu đồng, cao hơn bản số sàn khoảng 3.000 RM.

Bên cạnh hộp số mới, Mitsubishi Triton Single Cab AT được trang bị khóa vi sai cầu sau, cảm biến lùi, lót thùng, cản sau sơn đen và ghế bọc nhựa vinyl màu đen. Trong số các trang bị này, cảm biến lùi là chi tiết mới so với phiên bản số sàn đời 2026.

Mẫu bán tải cabin đơn tiếp tục sử dụng động cơ dầu turbo diesel 2.4L, cho công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Hệ dẫn động Easy Select 4WD truyền sức mạnh tới cả bốn bánh, với các chế độ 2H, 4H và 4L.

Triton Single Cab AT có khả năng chở tải tối đa 1.145 kg, trong khi thùng xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.340 x 1.580 x 515 mm.

Các thông số và trang bị ngoại thất khác được giữ nguyên, gồm mâm thép 17 inch đi cùng lốp địa hình 265/65, hệ thống đèn chiếu sáng và gạt mưa tự động.

Xe có 3 túi khí, bao gồm túi khí bảo vệ đầu gối người lái, chỉ có màu trắng Solid White và đi kèm bảo hành 5 năm hoặc 200.000 km. Trong giai đoạn đầu mở bán, khách hàng còn nhận được hỗ trợ nhiên liệu trị giá 4.000 RM, tương đương khoảng 25,84 triệu đồng.