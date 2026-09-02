Tin xe 2/9: Ferrari Amalfi 640 mã lực, Denza N8 lộ màn hình 1,1 m

(VTC News) -

Ferrari Amalfi: Siêu xe kế nhiệm Roma mạnh 640 mã lực

Xe tiếp tục sử dụng cấu hình 2+2 chỗ ngồi, kết hợp động cơ V8 tăng áp kép và hệ dẫn động cầu sau.

Tên gọi Amalfi được lấy cảm hứng từ một thị trấn ven biển ở miền nam Italy, trong khi thiết kế do Ferrari Styling Centre thực hiện với ngôn ngữ tạo hình mới nhưng vẫn mang dáng vẻ đặc trưng của dòng grand tourer.

Phần đầu Ferrari Amalfi được tối giản khi không còn lưới tản nhiệt truyền thống. Đèn pha LED tạo hình móc câu, trong khi dải ốp màu đen nối hai cụm đèn tạo điểm nhấn cho diện mạo phía trước. Thân xe duy trì các đường nét mềm mại nhưng bổ sung những chi tiết góc cạnh hơn.

Ở phía sau, xe có bộ khuếch tán tích hợp vị trí biển số và cánh gió chủ động điều khiển điện với ba chế độ Low Drag, Medium Downforce và High Downforce. Khi chạy ở tốc độ 250 km/h, cánh gió có thể tạo tối đa 110 kg lực ép.

Khoang lái được số hóa với bảng đồng hồ 15,6 inch, màn hình trung tâm 10,25 inch và màn hình 8,8 inch dành cho hành khách phía trước. Sức mạnh đến từ động cơ V8 3.9L twin-turbo mã F154, sản sinh 640 mã lực và mô-men xoắn 760 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp F1 DCT.

Ferrari Amalfi tăng tốc 0-100 km/h trong 3,3 giây và đạt tốc độ tối đa 320 km/h. Xe cũng được bổ sung nhiều tính năng ADAS như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động và camera 360 độ.

BYD Denza N8 lộ nội thất với màn hình dài 1,1 m

Denza N8, mẫu SUV cỡ lớn mới của thương hiệu Denza thuộc BYD, vừa được hé lộ hình ảnh nội thất trước thời điểm ra mắt tại Trung Quốc. Điểm đáng chú ý nhất trong khoang lái là màn hình toàn cảnh dài 1,1 m bố trí trên táp-lô.

Bên cạnh đó, xe không sử dụng màn hình đặt nổi có thể xoay vốn phổ biến trong hệ sinh thái BYD mà trang bị màn hình trung tâm cỡ lớn 30 inch.

Nội thất Denza N8 còn có cần số đặt phía sau vô lăng 3 chấu vát đáy, sạc điện thoại không dây, cụm nút bấm vật lý và ngăn chứa đồ ẩn. Ghế trước tích hợp chức năng sưởi, thông gió và massage, trong khi các nút chỉnh ghế được bố trí trên tay nắm cửa.

Xe cũng có camera giám sát người lái đặt trên cột A. Với cấu hình 5 chỗ, Denza N8 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.150 x 1.999 x 1.820 mm, chiều dài cơ sở 3.075 mm.

Về vận hành, phiên bản tiêu chuẩn sử dụng một mô-tơ điện cầu sau công suất 320 kW, tương đương khoảng 429 mã lực. Bản mạnh hơn đạt 370 kW, tương đương 497 mã lực, trong khi phiên bản cao cấp nhất dùng ba mô-tơ điện cùng hệ dẫn động bốn bánh với tổng công suất 890 kW, tương đương 1.193 mã lực.

Denza N8 có hai tùy chọn pin LFP dung lượng 105,792 kWh và 130,15 kWh, cho phạm vi hoạt động 800-1.008 km. Xe cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh của BYD, cho phép nạp pin từ 10% lên 97% trong 9 phút ở điều kiện nhiệt độ thông thường.

Lexus NX 2027 nâng cấp thiết kế và hệ truyền động hybrid

Lexus vừa giới thiệu NX phiên bản facelift, đánh dấu đợt nâng cấp sau 5 năm thế hệ thứ hai của mẫu SUV này ra mắt vào năm 2021. Lexus NX là mẫu xe bán chạy thứ hai của thương hiệu, chỉ sau RX, và phiên bản mới được thay đổi từ thiết kế, khoang lái đến khung gầm và hệ truyền động hybrid.

Ở ngoại thất, Lexus NX 2027 sử dụng ngôn ngữ đèn LED mới, kết nối với lưới tản nhiệt Spindle và các hốc hút gió tam giác trên cản trước. Phần thân gần như giữ nguyên kiểu dáng nhưng có mâm hợp kim mới và loại bỏ các chi tiết mạ chrome.

Cụm đèn hậu cũng được thiết kế lại với họa tiết chữ L bao quanh logo phát sáng. Riêng phiên bản F Sport có thêm các chi tiết ốp đen bóng, nâng cấp khí động học, mâm 20 inch và cùm phanh sơn đỏ.

Khoang lái được thiết kế lại với màn hình giải trí đặt dọc 14 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và phần mềm Lexus Connect mới. Nền tảng khung gầm TNGA-K được tăng độ cứng vững, đồng thời hệ thống treo và khả năng cách âm cũng được tinh chỉnh.

Cả NX 350h hybrid và NX 450h+ hybrid sạc điện đều chuyển sang công nghệ hybrid thế hệ thứ 6 của Lexus. Đáng chú ý, pin trên NX 450h+ tăng từ 18,1 kWh lên 23 kWh, giúp phạm vi chạy thuần điện tăng từ khoảng 60 km lên 100 km mỗi lần sạc.

Phiên bản PHEV tại châu Âu đạt tổng công suất 303 mã lực. Lexus NX facelift dự kiến phân phối toàn cầu vào cuối năm nay, riêng thị trường châu Âu bắt đầu giao xe từ mùa xuân 2027.